EEUU estrena mecanismo judicial que permite deportación rápida y secreta para "terroristas extranjeros"

Un grupo de migrantes es trasladado al avión que los llevará a sus países de origen.

LOS ÁNGEeeuuLES — El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recurre por primera vez en 30 años a un procedimiento legal que permite deportar rápidamente y casi en secreto a inmigrantes considerados "terroristas extranjeros" a través de un tipo de tribunal especializado.

El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) tiene plazo hasta este miércoles para presentar información complementaria sobre la solicitud hecha ante el Tribunal de Expulsión de Terroristas Extranjeros (ATRC), un órgano que había permanecido inactivo desde su creación aprobada por el Congreso de EEUU en 1996.

EEUU ICE retoma plan para convertir un almacén de Nueva Jersey en centro de detención de migrantes

La solicitud fue hecha el pasado 15 de julio sin que se revelara la identidad de la persona a la que se quiere deportar.

Un día después, el tribunal con sede en Washington realizó una audiencia en la que se expuso el caso y la razón por la que el Gobierno de Trump lo presentó ante ese tribunal.

El trámite había pasado desapercibido hasta que el sitio Court Watch detectó los documentos judiciales.

"Las respuestas (del DOJ) convencieron al Tribunal de que el Gobierno podría beneficiarse de una consideración más detenida (sobre la solicitud de deportación)", escribió en la orden la jueza Joan N. Ericksen, presidenta del ATRC, que daba hasta este miércoles tiempo al DOJ para detallar sus argumentos, salvo que se pida una extensión.

Petición bajo reserva

La solicitud de la Administración republicana llamó la atención de los expertos porque es la primera vez que se recurre a este tribunal desde su creación.

La petición, que se mantendrá bajo reserva (sin acceso público) y sin notificar a la persona cuya deportación se pretende, podría generar una batalla legal por una supuesta violación de la Constitución.

Las preocupaciones por los casos presentados ante el tribunal especializado se remontan hasta el siglo pasado; un informe del Senado de 1998, dirigido por el entonces legislador republicano Jon Kyl, advertía que "un caso inadecuado" presentado ante dicho órgano "podría suponer la anulación constitucional del ATRC", según información citada por el sitio especializado Law Dork.

El DOJ está sujeto a demostrar que tiene una causa probable de que el extranjero sea un terrorista y supone un riesgo para la seguridad nacional de los Estados Unidos, entre otros requisitos.

Más arrestos

Las autoridades migratorias estadounidenses arrestaron en junio a más de 43.000 extranjeros, la cifra más alta bajo la Administración del presidente Donald Trump, una marca que va camino de ser superada en julio si se sostiene el ritmo de detenciones diarias, según estadísticas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

El mes pasado, el ICE detuvo a 39.563 personas y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) arrestó a 3.575 extranjeros para un total de 43.138 detenidos bajo custodia de las autoridades migratorias, el mayor número en el año fiscal 2026, que comenzó en octubre pasado.

El récord de detenciones, revelado en un informe del ICE, responde a las nuevas metas impuestas por la Casa Blanca, que busca elevar las cifras de deportaciones para cumplir la promesa hecha por Trump en la campaña presidencial.

Los arrestos en julio siguen la tendencia del mes pasado, con un promedio diario de 1.593 extranjeros puestos bajo custodia por agentes del ICE y CBP, de acuerdo con los datos hasta el 11 de julio, cuando se registraron 16.213 detenciones.

Si el promedio de arrestos continúa en ese rango durante el mes de julio, el número de detenciones se acercaría a los 50.000 inmigrantes arrestados en un mes.

FUENTE: Con información de EFE