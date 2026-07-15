miércoles 15  de  julio 2026
EEUU

Trump afirma que ICE debe continuar con los controles migratorios en las carreteras

"NO PODEMOS renunciar a una de las herramientas contra el crimen más importantes y efectivas de ICE: ¡LOS CONTROLES DE TRÁFICO!", afirmó Trump en Truth Social

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con la prensa a bordo del Air Force One antes de llegar a la Base Conjunta Andrews en Maryland el 17 de abril de 2026.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con la prensa a bordo del Air Force One antes de llegar a la Base Conjunta Andrews en Maryland el 17 de abril de 2026.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El presidente Donald Trump declaró que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) debe continuar con sus controles en carretera para luchar contra la inmigración ilegal, luego de la suspensión de esa práctica tras la muerte de dos indocumentados.

Un colombiano de 26 años murió el lunes por disparos de un agente del ICE en el estado de Maine, y la semana pasada otro incidente acabó con la vida de un mexicano que vivía desde hacía años en Houston, Texas.

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En ambos casos, los agentes aseguran que dispararon porque las personas intentaron huir y que utilizaron sus vehículos para salir del paso.

El senador de Maine, Andy King, explicó que el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, le dijo que el agente abrió fuego contra el joven después de que este intentara usar su vehículo como arma contra los agentes que lo perseguían para deportarlo.

Este fue el mismo argumento que ICE utilizó el pasado enero cuando un agente disparó contra la estadounidense Renée Good en Minnesota, quien se encontraba en su coche. Las imágenes de los videos muestran cuando la mujer lanzó el vehículo contra el agente de migración tras bloquear la calle.

"NO PODEMOS renunciar a una de las herramientas contra el crimen más importantes y efectivas de ICE: ¡LOS CONTROLES DE TRÁFICO!", afirmó Trump en su plataforma Truth Social.

"A la Izquierda Radical 'Dumócrata' le gustaría que esto sucediera, pero no ocurrirá bajo mi vigilancia" añadió, utilizando una expresión despectiva en inglés para referirse a la oposición demócrata.

Investigaciones

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del que depende el ICE, anunció que suspendía esos retenes en carreteras y calles, ante la conmoción suscitada por esas dos muertes.

El gobierno mexicano, que afirma que han muerto 17 de sus nacionales a causa de las operaciones de detención y deportación desde que Trump volvió al poder en 2025, anunció la semana pasada denuncias penales en Estados Unidos contra el gobierno.

El DHS ha anunciado investigaciones internas en torno a esos casos.

"Espero que esas investigaciones sean conducidas de la misma manera que otras investigaciones de ese tipo, y eso necesariamente implica trabajar con policías estatales y locales", declaró el martes el fiscal general de Estados Unidos en funciones, Todd Blanche, en una audiencia en el Senado para confirmarlo en el cargo.

Estados santuario

Numerosos incidentes protagonizados por ICE y la policía fronteriza han ocurrido en estados santuario, es decir, donde las autoridades locales no colaboran con el gobierno federal en esos operativos contra la inmigración ilegal.

"Los hombres y mujeres de ICE están haciendo un GRAN trabajo, uno que hay que hacer. EL CRIMEN HA BAJADO MUCHO EN ESTADOS UNIDOS, en muchos casos con cifras que no se habían visto en décadas", reivindicó Trump en su mensaje.

La oposición demócrata considera que ICE se excede en sus funciones y, según su opinión, sus operativos han perjudicado igualmente a inmigrantes legales.

Las redadas masivas contra inmigrantes en situación ilegal han provocado muertes no solo de indocumentados, sino de estadounidenses que se oponen a los operativos.

En enero pasado dos activistas, Renee Good y Alex Pretti en Mineápolis, murieron en Mineápolis, lo que ya provocó un cambio de estrategia de ICE

FUENTE: Con información de AFP

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