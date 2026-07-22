Trump recibe con honores los restos de los cuatro militares fallecidos en Jordania e Irak

El presidente Donald Trump, el senador Thom Tillis y el secretario de Defensa Pete Hegseth rinden tributo mientras un equipo de transporte del Ejército de EEUU traslada el ataúd cubierto con la bandera que contiene los restos del sargento Michael Emmanuel Swinton, quien murió en combate el 19 de julio en la base aérea de Erbil en Irak.

WASHINGTON — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este miércoles con honores los restos de los cuatro militares estadounidenses muertos en ataques iraníes en Jordania e Irak la semana pasada, las primeras bajas del país norteamericano desde que se rompió el alto el fuego hace dos semanas.

La ceremonia, que contó con la presencia de los familiares de los fallecidos, tuvo lugar en la base aérea de Dover, en el estado de Delaware, donde se encuentra la morgue principal del Departamento de Defensa.

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Tres soldados fallecieron a causa de ataques con misiles y drones iraníes en Jordania y otro murió en Irak por la detonación de un dron de la República Islámica.

Las nuevas bajas elevan a 18 el número de militares estadounidenses fallecidos en Medio Oriente desde el pasado 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron una gran ofensiva contra Irán que derivó en la guerra actual.

Es el tercer ritual solemne en Dover al que acude Trump desde el inicio de la guerra de Irán.

Irán "va a pagar con creces"

El Departamento de Defensa ha identificado a los fallecidos en Jordania como Tyler James Feehan, de 25 años; Isabella Gonzales (19) y Angel Rampersad (28), mientras que el de Irak es Michael Emmanuel Swinton (30).

Antes de salir de Washington con destino a la recepción de los cuerpos, Trump avisó en declaraciones a la prensa que Irán "va a pagar con creces" por la muerte de soldados estadounidenses.

El mes pasado, Estados Unidos e Irán firmaron un memorando de entendimiento para establecer un alto el fuego, desbloquear el estrecho de Ormuz y dar espacio a negociaciones sobre el programa nuclear iraní, pero la tregua se rompió y ambos países intercambian fuego cruzado desde hace dos semanas.

"Cada vez que Irán mate a un soldado estadounidense, pagará por ello muchas veces más", advirtió Trump en un mensaje en la red Truth Social.

FUENTE: Con información de EFE