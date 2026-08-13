Trump celebra el fallo judicial que mantiene sus aranceles sobre mercancías de bajo valor

Las tiendas chinas AliExpress, Shein y Temu están detrás de la expansión del comercio en línea

WASHINGTON — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró este jueves el fallo de un tribunal estadounidense que mantiene los aranceles sobre los envíos "de minimis" de mercancías de bajo valor impuestos como parte de su agresiva política comercial.

"¡Gran victoria hoy en el Tribunal de Comercio Internacional de EEUU contra uno de los vacíos legales más reprehensibles de la política comercial estadounidense: la llamada exención 'de minimis'!", escribió Trump en su red Truth Social.

El fallo emitido hoy por la corte desestimó la impugnación planteada por un importador contra la suspensión de las exenciones que el propio Trump implementó a través de dos órdenes ejecutivas el año pasado.

Antes de esto, Estados Unidos había suspendido el pago de impuestos aduaneros para estos envíos, generalmente con un valor inferior a 800 dólares, desde hacía más de un siglo.

Vacío legal

"Durante años, los remitentes extranjeros pudieron enviar paquetes valorados en hasta 800 dólares a nuestro país libres de impuestos, sin aranceles, y con mucha menos supervisión. Se convirtió en un gran vacío legal para quienes eluden los aranceles, así como en una vía explotada por traficantes de fentanilo, falsificadores y otros delincuentes para introducir productos peligrosos e ilegales en Estados Unidos", añadió Trump.

El mandatario asegura en su mensaje que, solo en 2024, la exención de los envíos "de minimis" le costó al país "unos 10.800 millones de dólares en ingresos arancelarios no percibidos".

De este modo, el tribunal mantiene vigentes los cobros activados por Trump, que oscilan actualmente entre el 10 y el 12,5 % para estos envíos en función de su país de procedencia.

La medida tiene serias repercusiones para el comercio electrónico, especialmente para las plataformas chinas Temu y Shein.

Shein en caída

El actual estado de las cuentas y los negocios de la popular plataforma de 'moda rápida' Shein sostendría una valoración de entre 22.000 y 25.000 millones de dólares antes de su anticipada salida a bolsa, lo que representa un desplome de hasta un 78% con respecto a su estimación máxima, registrada en 2022.

La consultora Bloomberg Intelligence (BI), afiliada a la agencia de noticias Bloomberg, divulgó esa evaluación, basada en multiplicar entre 13 y 15 veces las ganancias proyectadas para la empresa en 2027, ya que las cuentas de este año se verán lastradas por el impacto de los aranceles y de las disrupciones logísticas.

Esa estimación, no obstante, contrasta no solo con la mencionada cifra de 2022, que se estimaba en unos 100.000 millones de dólares, sino también con otras más recientes que la situaban ya entre 40.000 y 50.000 millones.

Además, se situaría por debajo de los 30.000 millones de dólares a los que apuntan algunos de los inversores que están interesados en la inminente salida a bolsa de Shein, de la que se espera que empiece a cotizar entre septiembre y octubre en Hong Kong tras años de vaivenes, planes frustrados en Nueva York y Londres y polémicas internacionales.

FUENTE: Con información de EFE