Ucrania lanza impresionante ataque contra Rusia, al enviar 600 drones

Una mujer reacciona mientras sostiene a su bebé en el Callejón de los Héroes Caídos, en un distrito de Kiev, el 12 de julio de 2026, en medio de la invasión rusa de Ucrania.

Seis personas murieron en un ataque ucraniano con misiles en la región rusa de Bélgorod, cerca de la frontera, anunciaron el lunes las autoridades locales.

El gobernador regional Alexandr Shuvaev informó del ataque en la plataforma estatal MAX. "Terroristas ucranianos atacaron con misiles la aldea de Koloskovo, distrito de Valuiski", dijo.,

Guerra Ataque ucraniano mata a 13 personas en el centro de Rusia

Rusia y Ucrania han intensificado sus ataques los últimos meses, dejando un número creciente de víctimas, a más de cuatro años del inicio de la ofensiva rusa.

El domingo, una ola de centenares de drones dejó 12 muertos en Rusia, mientras que los ataques rusos mataron a siete personas en Ucrania. El ataque fue grabado y compartido en las redes sociales. En la imagen se puede observar una enorme columna de humo en el centro logístico de Wildberries en Koledino, 250.000 m² y 13.000 empleados, provocando un incendio masivo.

| Ucrania acaba de lanzar un impresionante ataque con drones contra Rusia, enviando 600 drones hacia Moscú.



“Uno de los mayores ataques aéreos de Ucrania desde el inicio de la guerra hasta la fecha”. pic.twitter.com/yImRw1z0Jf — Claro y Directo (@ClaroyDirecto_) August 17, 2026

Presiones a Rusia

La jefa diplomática de la Unión Europea, Kaja Kallas, busca aumentar en un tercio el número de entidades rusas sancionadas por la guerra en Ucrania, publicó el lunes el diario alemán Die Welt.

La UE ha adoptado 21 rondas de sanciones contra Rusia desde que Moscú lanzó su invasión a gran escala contra Ucrania en febrero de 2022.

"Para el otoño (boreal) estoy planteando la lista de sanciones de mayor alcance desde el inicio de la guerra", declaró Kallas a Die Welt.

"Una vez adoptada, de inmediato se aumentaría en un tercio el total de entidas rusas sancionadas", agregó.

Semanas atrás, la UE adoptó una versión reducida de su paquete de sanciones, aprobado después de negociaciones entre los países miembros, algunos de los cuales rechazaron sanciones más duras.

Las sanciones, que según Kalas han privado a la máquina de guerra rusa de "más de un billón de euros", abarcan actualmente a 3.000 individuos y entidades, según la Comisión Europea.