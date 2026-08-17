lunes 17  de  agosto 2026
GUERRA

Ucrania lanza impresionante ataque contra Rusia, al enviar 600 drones

Una nueva descarga de ataques aéreos perpetrados por el Ejército ucraniano contra la ciudad de Koloskovo dejó al menos seis muertos y cuatro heridos

Una mujer reacciona mientras sostiene a su bebé en el Callejón de los Héroes Caídos, en un distrito de Kiev, el 12 de julio de 2026, en medio de la invasión rusa de Ucrania.&nbsp;

Una mujer reacciona mientras sostiene a su bebé en el Callejón de los Héroes Caídos, en un distrito de Kiev, el 12 de julio de 2026, en medio de la invasión rusa de Ucrania. 

Sergei SUPINSKY / AFP
Por Elena Moreno

Seis personas murieron en un ataque ucraniano con misiles en la región rusa de Bélgorod, cerca de la frontera, anunciaron el lunes las autoridades locales.

El gobernador regional Alexandr Shuvaev informó del ataque en la plataforma estatal MAX. "Terroristas ucranianos atacaron con misiles la aldea de Koloskovo, distrito de Valuiski", dijo.,

Lee además
El líder del partido liberal ruso Yabloko, Nikolái Ribakov, asiste a una audiencia de la Corte Suprema sobre un caso presentado por un partido nacionalista afín al Kremlin, que solicita que los candidatos de Yabloko sean excluidos de las próximas elecciones parlamentarias de septiembre, en Moscú, el 10 de agosto de 2026. 
Autoritarismo

Rusia impide a partido opositor participar en las elecciones parlamentarias
Rescatistas ucranianos realizan labores de búsqueda y rescate en un edificio residencial gravemente dañado tras el ataque con misiles rusos en Kiev el 17 de junio de 2025, en medio de la invasión rusa de Ucrania. 
Guerra

Ataque ucraniano mata a 13 personas en el centro de Rusia

Rusia y Ucrania han intensificado sus ataques los últimos meses, dejando un número creciente de víctimas, a más de cuatro años del inicio de la ofensiva rusa.

El domingo, una ola de centenares de drones dejó 12 muertos en Rusia, mientras que los ataques rusos mataron a siete personas en Ucrania. El ataque fue grabado y compartido en las redes sociales. En la imagen se puede observar una enorme columna de humo en el centro logístico de Wildberries en Koledino, 250.000 m² y 13.000 empleados, provocando un incendio masivo.

Presiones a Rusia

La jefa diplomática de la Unión Europea, Kaja Kallas, busca aumentar en un tercio el número de entidades rusas sancionadas por la guerra en Ucrania, publicó el lunes el diario alemán Die Welt.

La UE ha adoptado 21 rondas de sanciones contra Rusia desde que Moscú lanzó su invasión a gran escala contra Ucrania en febrero de 2022.

"Para el otoño (boreal) estoy planteando la lista de sanciones de mayor alcance desde el inicio de la guerra", declaró Kallas a Die Welt.

"Una vez adoptada, de inmediato se aumentaría en un tercio el total de entidas rusas sancionadas", agregó.

Semanas atrás, la UE adoptó una versión reducida de su paquete de sanciones, aprobado después de negociaciones entre los países miembros, algunos de los cuales rechazaron sanciones más duras.

Las sanciones, que según Kalas han privado a la máquina de guerra rusa de "más de un billón de euros", abarcan actualmente a 3.000 individuos y entidades, según la Comisión Europea.

Temas
Te puede interesar

Al menos cinco muertos en Ucrania y Rusia tras nueva ola de ataques cruzados

Condenan a 11 años de cárcel a dirigente del único partido antiguerra de Rusia

EEUU adopta medidas de control de viajeros ante mortífera epidemia de ébola en África

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La actriz Hayden Panettiere en la presentación de la serie ganadora del Globo de Oro Nashville en el Hotel Bayerischer Hof de Múnich, Alemania, el 3 de junio de 2013.  
SUCESOS

Autoridades sospechan que la actriz Hayden Panettiere murió por sobredosis

Equipos de rescate buscan supervivientes entre los escombros de un edificio derrumbado tras un terremoto en Cali, Colombia, el 11 de agosto de 2026. Voluntarios y rescatistas colombianos retiraron escombros con las manos desnudas en busca de supervivientes durante la madrugada del 11 de agosto, después de que el terremoto más fuerte registrado en el país en una década dejara al menos 169 muertos y destruyera decenas de edificios.
TRAGEDIA

Aumenta la cifra de fallecidos por terremoto en Colombia a 289; más de 140 personas están desaparecidas

Un avión caza estadounidense F/18 Súper Hornet en el portaaviones Abraham Lincoln.
WASHINGTON

¿Se ha quedado EEUU atascado en la guerra contra Irán?

El Ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba, Raúl Castro (C), su hermano y el dictador cubano Fidel Castro (der) y el Comandante cubano Juan Almeida (izq).
Espionaje y terrorismo

La red oculta de apoyo de Cuba: La guerra contra Estados Unidos

La autora belga Amelie Nothomb posa a su llegada a la entrega de los premios Cesar del cine francés. 
LETRAS

Escritora belga reflexiona sobre su nueva novela: "El amor no obedece a ninguna moral"

Te puede interesar

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla con periodistas.  
MEDIO ORIENTE

Trump advierte a Omán si hace un acuerdo con Irán

Por Leonardo Morales
Dustin Christina, de 40 años.
TRAS LAS REJAS

Arrestan a policía de Key West por DUI tras encontrarlo al volante de un automóvil estacionado

En esta foto de archivo tomada el 11 de octubre de 2019, el actor estadounidense Bruce Willis asiste al estreno de Motherless Brooklyn durante el 57 ° Festival de Cine de Nueva York en Alice Tully Hall en la ciudad de Nueva York. Willis, estrella de la franquicia Die Hard, se retirará de la actuación debido a una enfermedad que afecta sus facultades cognitivas, anunció su familia el 30 de marzo de 2022. 
CELEBRIDADES

Bruce Willis reaparece en la boda de su hija Tallulah

Imagen de referencia patrulla de policía.
SUCESO

Tiroteo en Hollywood deja dos personas hospitalizadas y un hombre tras las rejas

Estatua de mármol Contemplación de la Justicia en la entrada de la Corte Suprema de EEUU.
JUSTICIA

Corte Suprema rechaza revisar apelación de Trump para anular fallo sobre juicio