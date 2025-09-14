domingo 14  de  septiembre 2025
España

EEUU y China entablan negociaciones comerciales en Madrid, incluyendo el destino de TikTok

Los representantes también hablarán sobre TikTok en Madrid, después de que el viernes China pidiera a EEUU solucionar este diferendo "a través del diálogo"

Logo de Tiktok en una empresa de aplicaciones digitales en Los Ángeles, California.&nbsp;

Logo de Tiktok en una empresa de aplicaciones digitales en Los Ángeles, California. 

ROBYN BECK /AFP
Imagen de las banderas de Estados Unidos y de China en la mesa del diálogo comercial en Londres.

Imagen de las banderas de Estados Unidos y de China en la mesa del diálogo comercial en Londres.

MARTIAL TREZZINI/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID — El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, recibió este domingo en el Palacio de Santa Cruz, sede del Ministerio, a las delegaciones de Estados Unidos y de China desplazadas a España para mantener una ronda de negociaciones comerciales.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, y funcionarios chinos de alto rango, entre ellos el vice primer ministro He Lifeng, discutirán sobre asuntos económicos y comerciales, y también sobre TikTok, confirmaron ambas partes.

Lee además
Imagen de los 13.000 barriles de precursores químicos procedentes de China y con detino al Cartel de Sinaloa en México para fabricar drogas sintéticas como el fentanilo.
EEUU

La mayor incautación de químicos procedentes de China para drogas sintéticas
El presidente Donald Trump en conferencia de prensa en la Casa Blanca.
Diplomacia de rehenes

China critica decisión de Trump de crear una "lista negra" de países que arresten a estadounidenses

Bessent incluyó además en su agenda un encuentro con responsables del Gobierno español para abordar el estado de las relaciones actuales entre ambos países, que se han visto recientemente empañadas por las reticencias de Moncloa a invertir en Defensa el 5% del PIB conforme a lo acordado en la OTAN o por la posición del gobierno socialista de Pedro Sánchez sobre la guerra en Gaza en un intento de desviar la atención por los juicios de corrupción que afectan a su entorno, incluyendo a su esposa.

"El Gobierno de España quiere agradecer la confianza a ambos países por haber elegido Madrid como ciudad de este encuentro bilateral y reitera su total implicación y colaboración con ambas delegaciones en la organización del mismo", ha destacado el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado.

La delegación china permanecerá en Madrid hasta el miércoles, indicaron las autoridades de Pekín.

El destino de TikTok

China y Estados Unidos se acusan mutuamente de agravar las tensiones comerciales que llevaron a ambas partes a imponer este año unos aranceles que, en un momento dado, alcanzaron los tres dígitos.

Desde entonces, Washington y Pekín pactaron un acuerdo para rebajar tensiones, reduciendo temporalmente sus gravámenes al 30% por parte de Estados Unidos y al 10% por parte de China.

En agosto, retrasaron la reimposición de aranceles más altos otros 90 días, hasta el 10 de noviembre.

Los representantes también hablarán sobre TikTok en Madrid, después de que el viernes China pidiera a Estados Unidos solucionar este diferendo "a través del diálogo".

TikTok es propiedad de la empresa de internet china ByteDance. Una ley federal que exige la venta o prohibición de TikTok por motivos de seguridad nacional debía entrar en vigor un día antes de la posesión de Trump, el 20 de enero.

Sin embargo, el presidente republicano suspendió esa prohibición y a mediados de junio extendió por 90 días más el plazo para que la aplicación encontrara un comprador no chino, como condición para no ser prohibida en Estados Unidos.

Tras su visita a España, Bessent se dirigirá a Reino Unido para verse en Londres con homólogos del Ejecutivo de Keir Starmer y miembros del sector empresarial británico. Posteriormente, se sumará a la visita de Estado oficial del presidente Donald Trump al rey Carlos III.

FUENTE: Con informaciòn de Europa Press y AFP

Temas
Te puede interesar

Trump dispuesto a imponer sanciones a Rusia si todos los países OTAN cesan la compra de petróleo ruso

Hispanos en EEUU, un motor económico y social con futuro

Marca brasileña Dress To debuta en EEUU con su primera boutique en Miami

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de estados Unidos Donald J. Trump en el Congreso de Estados Unidos.
Migración

Corte da luz verde a Trump para revocar el 'parole' y deja a migrantes en riesgo de deportación

Yordanis Cobos Martínez, inmigrante subano indocumnetado, acusado de decapitar al gerente de un motel de Dallas 
CONMOCIÓN

Inmigrante con orden de deportación decapita a gerente de motel frente a su familia en Dallas

Edman Lara , el candidato a vicepresidente de Bolivia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC).
BALOTAJE

Bolivia entre dos amenazas: un Chávez 2.0 y la desestabilización de Evo Morales

El Heliicoide, principal centro de detención arbitraria de presos políticos del régimen de Maduro, Venezuela.
VENEZUELA

Maduro responde con más represión al pueblo a medida que EEUU combate su nexo con el narcotráfico

La exportavoz del gobierno de Joe Biden, Karine Jean Pierre.
INVESTIGACIÓN

Exvocera de la Casa Blanca admite que los mensajes de la salud de Biden eran controlados a "nivel superior"

Te puede interesar

El abogado cubanoamericano Wilfredo Willy Allen.
INMIGRACIÓN

Wilfredo Allen: "Prefiero el grillete que la detención"

Por Darcy Borrero Batista
El Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el  Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, visitan el Muro de las Lamentaciones, el sitio de oración más sagrado del judaísmo, en la ciudad antigua de Jerusalén el 14 de septiembre de 2025.
Diplomacia

Netanyahu afirma que la visita de Rubio subraya la "fortaleza" de los lazos entre Israel y EEUU

La exportavoz del gobierno de Joe Biden, Karine Jean Pierre.
INVESTIGACIÓN

Exvocera de la Casa Blanca admite que los mensajes de la salud de Biden eran controlados a "nivel superior"

El presidente de estados Unidos Donald J. Trump en el Congreso de Estados Unidos.
Migración

Corte da luz verde a Trump para revocar el 'parole' y deja a migrantes en riesgo de deportación

Edman Lara , el candidato a vicepresidente de Bolivia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC).
BALOTAJE

Bolivia entre dos amenazas: un Chávez 2.0 y la desestabilización de Evo Morales