EEUU y China entablan negociaciones comerciales en Madrid, incluyendo el destino de TikTok

Imagen de las banderas de Estados Unidos y de China en la mesa del diálogo comercial en Londres.

Logo de Tiktok en una empresa de aplicaciones digitales en Los Ángeles, California.

MADRID — El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, recibió este domingo en el Palacio de Santa Cruz, sede del Ministerio, a las delegaciones de Estados Unidos y de China desplazadas a España para mantener una ronda de negociaciones comerciales.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent , y funcionarios chinos de alto rango, entre ellos el vice primer ministro He Lifeng, discutirán sobre asuntos económicos y comerciales, y también sobre TikTok, confirmaron ambas partes.

Bessent incluyó además en su agenda un encuentro con responsables del Gobierno español para abordar el estado de las relaciones actuales entre ambos países, que se han visto recientemente empañadas por las reticencias de Moncloa a invertir en Defensa el 5% del PIB conforme a lo acordado en la OTAN o por la posición del gobierno socialista de Pedro Sánchez sobre la guerra en Gaza en un intento de desviar la atención por los juicios de corrupción que afectan a su entorno, incluyendo a su esposa.

"El Gobierno de España quiere agradecer la confianza a ambos países por haber elegido Madrid como ciudad de este encuentro bilateral y reitera su total implicación y colaboración con ambas delegaciones en la organización del mismo", ha destacado el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado.

La delegación china permanecerá en Madrid hasta el miércoles, indicaron las autoridades de Pekín.

El destino de TikTok

China y Estados Unidos se acusan mutuamente de agravar las tensiones comerciales que llevaron a ambas partes a imponer este año unos aranceles que, en un momento dado, alcanzaron los tres dígitos.

Desde entonces, Washington y Pekín pactaron un acuerdo para rebajar tensiones, reduciendo temporalmente sus gravámenes al 30% por parte de Estados Unidos y al 10% por parte de China.

En agosto, retrasaron la reimposición de aranceles más altos otros 90 días, hasta el 10 de noviembre.

Los representantes también hablarán sobre TikTok en Madrid, después de que el viernes China pidiera a Estados Unidos solucionar este diferendo "a través del diálogo".

TikTok es propiedad de la empresa de internet china ByteDance. Una ley federal que exige la venta o prohibición de TikTok por motivos de seguridad nacional debía entrar en vigor un día antes de la posesión de Trump, el 20 de enero.

Sin embargo, el presidente republicano suspendió esa prohibición y a mediados de junio extendió por 90 días más el plazo para que la aplicación encontrara un comprador no chino, como condición para no ser prohibida en Estados Unidos.

Tras su visita a España, Bessent se dirigirá a Reino Unido para verse en Londres con homólogos del Ejecutivo de Keir Starmer y miembros del sector empresarial británico. Posteriormente, se sumará a la visita de Estado oficial del presidente Donald Trump al rey Carlos III.

FUENTE: Con informaciòn de Europa Press y AFP