Hispanos en EEUU, un motor económico y social con futuro

Un vendedor ofrece helados en el barrio predominantemente hispano de Pilsen, durante el desfile del Día de la Independencia de México en Chicago, Illinois, Estados Unidos

MIAMI.- Cada año, entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre, Estados Unidos celebra el Mes de la Herencia Hispana . Más que una conmemoración cultural, se trata de un reconocimiento a la comunidad que, con su aporte económico, social y político, sostiene y transforma a la nación: Los hispanos no solo forman parte esencial de la historia estadounidense, sino que hoy constituyen un motor que explica buena parte del crecimiento del país.

El llamado “PIB latino” alcanzó en 2023 un récord de 4.1 billones de dólares, lo que, de medirse como nación independiente, lo ubicaría como la quinta economía más grande del mundo, por encima de países como India y apenas detrás de Alemania y Japón, según datos de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) y el Latino Donor Collaborative (LDC).

El peso económico hispano, sin embargo, no es un fenómeno reciente. “El aporte económico de la comunidad hispana a los EEUU no es una cuestión nueva, esto lleva generaciones. Siempre ha habido un aporte económico gigantesco”, señala el abogado especialista en inmigración y activista comunitario Carlos Pereira, director ejecutivo de Amigos of our Parks and Amigos Foundation, en conversación con DIARIO LAS AMÉRICAS.

Recuerda que hace quince años asistió a la celebración de los 75 años de la ruta ferroviaria que conectaba México con Chicago: “De ahí entraban productos de toda Latinoamérica y salían también productos de EEUU para Latinoamérica. Generacionalmente, los aportes no solo han sido económicos, han sido laborales, han sido de todo tipo. Somos fundamentales en la economía de este país”, asevera.

Hoy, ese legado se traduce en cifras: más de 5.7 millones de empresas de propiedad latina generaron en 2022 alrededor de 945,000 millones de dólares en ingresos y dieron empleo a 3.8 millones de personas.

Parte del logro económico

Los hispanos han demostrado un crecimiento sostenido en poder de compra, emprendimiento y educación. La magnitud del impacto se confirma en otro indicador: En 2023, el consumo latino alcanzó los 2,7 billones de dólares, superando el tamaño total de la economía de Texas (2,58 billones) y siendo un 25% mayor que la de Nueva York (2,17 billones). Además, entre 2017 y 2022, los ingresos de los latinos crecieron en promedio un 4.8% anual, frente al 1.9% del resto de la población.

No obstante, ese impacto no siempre se traduce en reconocimiento global. “Cuando tú te haces ciudadano de los EEUU, hay un lenguaje que a mí me encanta, que dice: ‘Ahora tú eres parte de esta nación, tus logros son parte de esta nación, tu cultura, tus ideas son parte de esta nación’. Yo creo que el reconocimiento lo recibimos ahí de forma individual, pero de repente, de forma global, no tenemos ese crédito”, menciona Pereira.

Agrega, además: “Somos una cosa indescriptible, necesaria para la nación, lastimosamente, no nos miran en este momento con ese ángulo, pero somos parte de esta economía, parte de ese logro económico que esta nación tiene”.

El aporte, sin embargo, no es solo financiero. En términos laborales, la comunidad hispana constituye el grupo con mayor participación en la fuerza laboral: 68,1% en 2023, frente al 62% de los no latinos, según datos de la Oficina del Censo de EEUU. Esto se refleja en sectores clave como la construcción, la agricultura y los servicios. “El área de la agricultura y la infraestructura siempre ha estado caracterizada por ser los latinos su fuerza laboral (...) El centroamericano, el mexicano estaba acostumbrado a esto”, apunta.

Caos en EEUU

En su opinión, negar beneficios a quienes sostienen estos sectores generaría un inmenso vacío: “En términos económicos, no darles el beneficio de que sea parte de esta nación es un caos. Tú vas a una tienda Home Depot, que es una de las mayores suplidores de materiales de construcción, y te impresiona que no hay nadie a la hora que tú vayas. Tuvieron bastantes construcciones detenidas porque no tienen mano de obra”.

En el área de la agricultura, por ejemplo, la falta de mano de obra impactaría en el elevado costo de frutas, verduras y hortalizas, entre otros productos del campo: “Hay pizcas (cosechas) que se pierden. ¿Y por qué se pierde la pizca? Porque no hay quien la colecte (...) Esto está generando una situación económica bastante complicada”, precisa.

En este sentido, considera que EEUU está obligado a reconocer y buscar, eventualmente, un proceso legal para los inmigrantes que forman parte de estas áreas importantes de la economía, como la agricultura, la construcción y de los servicios. “Cuando la Presidencia actual dice que trabajan en un proyecto para reconocer estas áreas, nos alegra bastante porque siempre serán fundamental para cualquier desarrollo económico de cualquier país, no solo de los EEUU”, subraya.

Otro punto clave es la educación: Entre 2010 y 2023, la proporción de latinos con título universitario aumentó en un 125,3%, una tasa más alta que la de no-latinos. Pereira reconoce avances, aunque advierte que no siempre van acompañados de oportunidades: “Hay comunidades que llegaron con ese nivel. Fue más fácil para ellos incorporarse a la vida americana que otras comunidades, porque traían una base de estudio (...) Mi preocupación realmente es: si estamos graduando tantos profesionales, ¿estamos preparados para ofrecerles el desarrollo de sus carreras dentro de EEUU?”.

Pese a esto, estima que la educación sigue siendo la herramienta decisiva: “Uno tiene que prepararse en este país para surgir. No importa lo que usted estudie, ese diploma le cambia su vida. De lo contrario, le va a tocar competir con el resto de las comunidades que están peleándose siempre por el salario mínimo”.

El futuro en EEUU

A juicio de Pereira, el camino hacia una mayor influencia y empoderamiento de la comunidad hispana en EEUU pasa necesariamente por la política. Y pone un ejemplo: “Los cubanos en EEUU no son una gran mayoría como son la comunidad mexicana. Sin embargo, tienen representantes en cualquier lugar donde usted vaya. Esa es una situación que nosotros, como líderes de nuestras comunidades, tenemos que empujar”.

La falta de líderes hispanos en cargos públicos es un obstáculo para muchas comunidades. Pereira menciona el caso de los nicaragüenses, mexicanos y hondureños que, a pesar de décadas en el país, “nunca empujaron líderes para que fueran los que los representaran a nivel político”.

En contraste, observa un “despertar” en diferentes comunidades, entre ellas la venezolana: “Creo que el venezolano está incursionando bastante, a pesar de ser una comunidad nueva dentro de los EEUU, porque el venezolano siempre vino a disfrutar, a consumir, a pasear.(…) En términos políticos, creo que el venezolano está avanzando y está avanzando de una forma muy veloz”.

Su mensaje es claro: “La única forma, a veces, obtener ese poder político es por medio de nuestros representantes. Mientras los colombianos no tengan representantes dentro del poder es muy difícil conseguir ayuda, mientras los hondureños no tengamos a alguien dentro del poder es más difícil obtener ese reconocimiento”.

En este sentido, el abogado se muestra optimista respecto al peso hispano en las próximas décadas: “En la parte política, como siempre lo hemos soñado, sé que en los próximos 20 años vamos a lograr tener un presidente hispano, estoy completamente seguro de lo que le digo (...) Vamos a tener un presidente hispano, más representantes en el Congreso y en el Senado latinos y más alcaldes. Vamos a ver más representación de los latinos dentro del poder porque nos estamos preparando para eso”.

En cuanto a lo económico y cultural, reitera: “Somos una fuerza, lo hemos sido siempre. El crecimiento económico de nosotros y como comunidad en 20 años va a ser una fortaleza. Creo que nos espera un mejor futuro a los latinos en general en los próximos 20 años”.

Los números confirman la visión de Pereira. Entre 2010 y 2023, los latinos representaron más del 56% del crecimiento poblacional del país y aportaron más del 30% del crecimiento del PIB nacional desde 2019. “El éxito va a estar ligado al estudio. No importa lo que usted estudie, lo importante es cómo usted lo implementa en su vida. Así va a mejorar la calidad de vida de su familia, de su comunidad y de los Estados Unidos”, enfatiza.

[email protected]

@ebritop22