EEUU y Colombia inician un "acercamiento" tras crisis diplomática

Uno de los primeros gestos será la vuelta a Washington del embajador de Colombia, Daniel García-Peña, tal como confirmó él mismo en declaraciones

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se reúne con el encargado de negocios de EEUU en Bogotá, John McNamara &nbsp;

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se reúne con el encargado de negocios de EEUU en Bogotá, John McNamara

 

HANDOUT por PRESIDENCIA DE COLOMBIA

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se reunió con el encargado de negocios de Estados Unidos en Bogotá, John McNamara, para un "primer acercamiento" con el que los dos países aspiran a superar la crisis diplomática abierta el fin de semana y marcada por las advertencias directas del mandatario estadounidense, Donald Trump, en redes sociales.

De la reunión, "larga, franca y constructiva", salió un mínimo consenso acerca de la necesidad de "subsanar el actual impase en las relaciones bilaterales", así como de celebrar a futuro otras reuniones "con el objetivo de llegar a una pronta solución", explicó este martes el Ministerio de Exteriores colombiano en un comunicado.

Uno de los primeros gestos será la vuelta a Washington del embajador de Colombia, Daniel García-Peña, tal como confirmó él mismo en declaraciones a Blu Radio, un día después de ser llamado a consultas. Según García-Peña, las dos partes han acordado mantener activos los canales diplomáticos y suavizar el "enfrentamiento verbal", si bien Petro habría expresado su "preocupación" por algunos términos utilizados por Trump.

Los fuertes discursos de Petro en contra del presidente Trump, a quien compara con Adolfo Hitler, tensaron las relaciones con Estados Unidos al punto de que su principal socio le retiró el apoyo económico.

Bajo la administración del primer mandatario izquierdista de su historia, Colombia dejará de recibir millonarios aportes que durante décadas utilizó para combatir a las mafias.

El anuncio de Trump de suspender la millonaria ayuda a Colombia tras acusar a Petro de ser un "líder narcotraficante" agitó el debate entre los precandidatos del oficialismo de izquierda y la oposición de derecha de cara a las elecciones de 2026.

El presidente estadounidense calificó a su homólogo colombiano de "líder del narcotráfico" y amenazó con la imposición de aranceles a las exportaciones hacia el país norteamericano, si bien esta advertencia no ha llegado a consumarse. El encargado de negocios alegó en el encuentro con Petro que es competencia "exclusiva" de Trump, según la nota de Exteriores.

El Gobierno colombiano subrayó su compromiso con la erradicación de cultivos ilegales y trasladó a Estados Unidos una batería de "cifras reales de la lucha contra las drogas, por ejemplo para acreditar que han aumentado la erradicación de cultivos. Colombia considera "deseable" que estos esfuerzos "se sigan haciendo de manera coordinada con Estados Unidos".

Expertos señalan que son afirmaciones huecas ya que en la realidad nada de esto ocurre.

FUENTE: Con información de Europa Press

