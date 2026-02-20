Trump pide a una Europa "woke e irreconocible" que "sea fuerte" y resuelva la crisis migratoria

WASHINGTON — El presidente Donald Trump lamentó este viernes que Europa se ha vuelto "woke" e "irreconocible" antes de abogar por un continente "fuerte" una vez resuelva los dos grandes problemas que la amenazan, según el mandatario: energía y migración.

"Quiero que Europa se refuerce. Europa se ha vuelto 'woke'. Europa se ha vuelto irreconocible", lamentó Trump en rueda de prensa, aludiendo a un término en inglés impulsado en un primer momento por los defensores de la justicia social y empleado después por el movimiento ideológico de Trump para ridiculizarlos.

Trump criticó a Europa porque a su juicio "se ha vuelto blanda" a excepción de una serie de países como "Hungría, Polonia, República Checa y Eslovaquia", caracterizados por el conservadurismo de sus autoridades.

El presidente de EEUU ha repetido sus tradicionales críticas a Europa, como son sus políticas climáticas, empleando una figura recurrente como los molinos eólicos, que Trump considera poco menos que una plaga.

Europa "tiene que espabilarse"

"Los medioambientalistas han tomado el control. Te encuentras con molinos eólicos que destruyen sus campos, sus hermosos prados y sus océanos. Están pagando ahora mismo una fortuna", indicó.

En términos generales, Trump señaló que Europa "tiene que espabilar" porque "la están matando en dos cuestiones: energía y migración", y si los europeos "no resuelven ambas pronto", Europa "no será la misma".

No es la primera vez que Trump critica las medidas de Europa y que en su opinión llevan al continente a la destrucción, sino que toman acciones para corregir.

Un llamado a defender la “civilización occidental”

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, defendió durante la Conferencia de Seguridad de Múnich la necesidad de revitalizar la alianza transatlántica y de reconstruir las bases culturales, políticas y estratégicas de Occidente, al advertir que el orden internacional surgido tras el fin de la Guerra Fría está “agotado” y necesita ser redefinido bajo un nuevo liderazgo compartido.

Pese a ello, Rubio trató de enviar un mensaje de mayor estabilidad: “Queremos que Europa sea fuerte. Creemos que Europa debe sobrevivir, porque las dos grandes guerras del siglo pasado nos recuerdan que, en última instancia, nuestro destino está y siempre estará entrelazado con el de ustedes”.

Rubio colocó su discurso en un plano civilizacional, afirmando que el vínculo entre Europa y Estados Unidos es más profundo que cualquier alianza política.

“Somos parte de una civilización, la civilización occidental”, dijo. “Unidos por siglos de historia compartida, fe cristiana, cultura, herencia y sacrificios”.

Preguntó, además, qué es exactamente lo que Occidente debe defender hoy: “Los ejércitos no luchan por abstracciones. Luchan por un pueblo, una forma de vida. Eso es lo que debemos proteger”, recalcó.

Rubio critica el multilateralismo

El secretario de Estado insistió en que EEUU no busca abandonar el sistema internacional creado tras la Segunda Guerra Mundial, pero sí reformarlo profundamente.

Citó como ejemplo la falta de eficacia de Naciones Unidas, incapaz, según él, de responder a los conflictos más urgentes. “La ONU no pudo resolver la guerra en Gaza, ni la de Ucrania, ni frenar el programa nuclear de Teherán, ni enfrentar la amenaza que representaba un dictador narcoterrorista en Venezuela”, afirmó, en referencia al régimen de Nicolás Maduro.

Agregó que Washington no permitirá que quienes atentan contra la seguridad occidental “se escondan detrás de los abstractos párrafos del derecho internacional, que ellos mismos violan”.

“Nos preocupamos profundamente por su futuro y el nuestro. Estamos conectados espiritual y culturalmente”, enfatizó.

