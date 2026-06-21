domingo 21  de  junio 2026
CELEBRACIÓN

El 250 aniversario de la independencia de EEUU se celebrará con gran despliegue

Además, el 4 de julio de este año coincide con un sábado, por lo que se prevé mucha movilidad y participación de ciudadanos.

Miami
JESÚS HERNÁNDEZ / DLA
Los fuegos artificiales iluminan el cielo de medianoche sobre el Puente del Puerto de Sídney y la Ópera de Sídney durante las celebraciones de Año Nuevo en Sídney el 1 de enero de 2026.

Los fuegos artificiales iluminan el cielo de medianoche sobre el Puente del Puerto de Sídney y la Ópera de Sídney durante las celebraciones de Año Nuevo en Sídney el 1 de enero de 2026.

AFP

WASHINGTON.- El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, anunció este domingo que su departamento prepara un gran despliegue de seguridad de cara a las celebraciones del próximo 4 de julio, cuando se conmemoran los 250 años de la independencia deEstdaos Unidos.

"Verán un gran despliegue de seguridad. Estaremos seguros. Vamos a celebrar, a disfrutar y a preparar a Estados Unidos para los próximos 250 años", aseguró Mullin en una entrevista concedida en la cadena estadounidense Fox.

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El responsable del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) explicó que están colaborando con otros cuerpos de seguridad como "las policías locales y estatales" del país.

"Aunque tenemos mucho trabajo por delante en el Departamento, contamos con los mejores hombres y mujeres; nos levantamos cada día pensando en cómo mejorar la protección de nuestra nación", aseguró.

Mullin también tuvo palabras para el presidente Donald Trump, de quien dijo que, "nadie organiza una fiesta como el presidente", y habló sobre algunos detalles de los festejos previstos para el 4 de julio.

"Veremos el lanzamiento de fuegos artificiales que batirán el récord mundial. Veremos a cada estado representado en el National Mall, destacando lo que cada uno aporta y la grandeza que los últimos 250 años han traído a Estados Unidos".

Aunque el 4 de julio siempre es una festividad especial en Estados Unidos, este año se conmemoran los 250 años de la firma de la Declaración de Independencia, en 1776.

Además, el 4 de julio de este año coincide con un sábado, por lo que se prevé mucha movilidad y participación de ciudadanos.

FUENTE: Con información de EFE

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