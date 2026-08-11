ICE atribuye a estadía vencida la detención del futbolista argentino Matías Pourrain

MIAMI.- El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) confirmó que el futbolista argentino Matías Alejandro Pourrain fue detenido por exceder el periodo autorizado tras su entrada al país y deberá comparecer ante el sistema migratorio.

La declaración ofrece por primera vez la versión oficial sobre un arresto que generó preocupación entre familiares, compañeros y entrenadores, después de que el deportista fuera interceptado cuando se disponía a tomar un vuelo nacional.

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Pourrain, de 34 años, fue apresado el 6 de agosto en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood (FLL), donde esperaba viajar con el Miami United FC hacia Los Ángeles para disputar la final de la United Premier Soccer League (UPSL).

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), ingresó legalmente a territorio estadounidense por Atlanta el 12 de noviembre de 2019 y recibió permiso para quedarse durante seis meses.

Las autoridades sostienen que debió salir antes del 11 de mayo de 2020, pero continuó viviendo en EEUU después del vencimiento de ese plazo.

“Pourrain permanecerá bajo custodia de ICE a la espera de sus procedimientos de expulsión y contará con todas las garantías del debido proceso”, señaló la dependencia federal.

La apertura del expediente no significa que exista una orden definitiva de deportación. El caso deberá avanzar ante las instancias correspondientes y su representación legal podrá presentar argumentos para solicitar la excarcelación o impedir que sea enviado a Argentina.

Su abogada, Regina de Moraes, asegura que el atleta mantiene una petición migratoria pendiente y posee un permiso de trabajo vigente. Ese documento le permite ejercer una actividad laboral, aunque no concede necesariamente un estatus legal ni evita que el Gobierno inicie acciones en su contra.

La letrada prepara una moción para pedir una audiencia de fianza. Primero necesita conocer qué juez asumirá el asunto y cuándo se celebrará la comparecencia, por lo que el argentino podría continuar recluido durante varios días.

El arresto ocurrió una vez que la delegación deportiva pasó el control de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA). De acuerdo con el relato de De Moraes, tres hombres vestidos de civil se acercaron al acusado, verificaron su identidad y lo separaron del grupo sin que se produjeran incidentes.

Inicialmente fue llevado a las instalaciones de ICE en Miramar. Posteriormente comenzó su traslado al Centro de Procesamiento de Servicios Krome Norte, en Miami, según informó la jurista, quien sostiene además, que su cliente carece de antecedentes penales.

La representante afirmó que, durante su estancia en Miramar, agentes le plantearon la posibilidad de firmar una salida voluntaria, alternativa que Pourrain rechazó.

En su pronunciamiento, el DHS exhortó a los inmigrantes sin estatus legal a utilizar la aplicación CBP Home para gestionar su partida. El programa contempla un pago de $2.600 y un pasaje aéreo gratuito para quienes acepten abandonar voluntariamente Estados Unidos.

Pourrain llegó con visa de turista y desarrolló posteriormente su carrera deportiva en Florida. Además de integrar el Miami United FC, ha jugado para Miami Beach FC, Miami City FC y Club de Lyon, con sede en Orlando. También participa en la formación de menores.

El club expresó respaldo al futbolista y aseguró que mantiene comunicación con sus allegados, además de facilitarle asistencia jurídica.

La información divulgada por ICE modifica el panorama conocido inicialmente, cuando todavía no se habían explicado las razones de la captura. El Gobierno atribuye ahora la medida a la estadía de Pourrain más allá del tiempo permitido, mientras su abogada busca que un juez autorice su liberación bajo fianza hasta que se resuelva si podrá continuar en Estados Unidos.