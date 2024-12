El director del FBI anuncia que renunciará a su cargo antes de que Trump asuma la presidencia

Wray, cuyo mandato no termina hasta 2027, fue nominado en 2017 por el entonces presidente Trump, durante su primer periodo al frente de la Casa Blanca, y ha sido recientemente criticado por ser "parcial" frente a los casos que tenía abiertos el magnate.

El congresista republicano Matt Gaetz, nominado por Trump al cargo de fiscal general, fue uno de los que protagonizó el pasado mes de julio las críticas contra Wray, a quien acusó de "proteger" al presidente Joe Biden con respecto al caso por posesión ilegal de armas que implicaba a su hijo, Hunter Biden, ahora indultado.

Wray también fue cuestionado por el papel del FBI antes y durante el asalto al Capitolio, si bien fue el encargado de investigar los hechos que ocurrieron el 6 de enero de 2021, cuando una turba de simpatizantes de Trump asaltó la sede del legislativo en Washington.

El sustituto

La decisión de renuncia de Wray no es inesperada, Trump anunció a principios de diciembre que nominaría al abogado e investigador Kash Patel, que trabajó en el Pentágono durante su primer mandato, como nuevo responsable del FBI. Según el magnate, el sucesor de Wray trabajó en el "descubrimiento" de la supuesta trama rusa para interferir en las elecciones presidenciales de 2016.

Wray anunció la intención de su renuncia durante una audiencia pública con empleados del FBI, asegurando que le llevó "semanas de reflexión cuidadosa". “Mi objetivo es mantener el enfoque en nuestra misión —el trabajo indispensable que están haciendo en nombre del pueblo estadounidense todos los días”, dijo Wray a los empleados del FBI. “En mi opinión, esta es la mejor manera de evitar arrastrar al buró más profundamente en la disputa, al tiempo que se refuerzan los valores y principios que son tan importantes para la forma en que realizamos nuestro trabajo”.

El presidente electo dijo sobre Wray en una reciente entrevista con “Meet the Press” de NBC que “no puedo decir que él me fascine. Invadió mi hogar”, en referencia al allanamiento de su propiedad en Florida, Mar-a-Lago, hace dos años, por parte del FBI, en busca de documentos clasificados del primer mandato presidencial de Trump, un caso por el que la administración de Joe Biden lo persiguió, pero la misma medida no fue tomada contra el demócrata a quien le fue encontrado documentos secretos en cuatro sitios que mantenía en su poder desde que era el vicepresidente de la administración de Barack Obama.

