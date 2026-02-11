miércoles 11  de  febrero 2026
Difunden imágenes vinculadas a desaparición de la madre de Savannah Guthrie

Nancy Guthrie, madre de la periodista de NBC News Savannah Guthrie, se cree que fue secuestrada la noche del 31 de enero o en la madrugada del 1 de febrero

Acompañada por sus hermanos Camron y Annie, la presentadora de NBC, Savannah Guthrie, pidió el regreso de su madre desaparecida

LOS ÁNGELES.- El FBI difundió el martes imágenes de un individuo enmascarado, descrito como "armado", que parece manipular la cámara de la puerta de entrada del domicilio de la madre de una presentadora estrella de la TV estadounidense desaparecida desde hace diez días.

Nancy Guthrie, madre de la periodista de NBC News Savannah Guthrie, se cree que fue secuestrada de su casa en Arizona la noche del 31 de enero o en la madrugada del 1 de febrero.

El caso, envuelto en misterio, suscita una enorme cobertura mediática.

El martes, Kash Patel, director del FBI, publicó en su cuenta de X seis fotos y tres videos en blanco y negro que muestran a un individuo con el rostro cubierto en el porche de la casa de la mujer de 84 años.

Embed

"Desde esta mañana, las fuerzas del orden han descubierto estas nuevas imágenes, hasta ahora inaccesibles, que muestran a un individuo armado que parece haber manipulado la cámara de la puerta de entrada de Nancy Guthrie la madrugada de su desaparición", afirmó Patel.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, abrió el martes su rueda de prensa informando que el presidente Donald Trump acababa de revisar estas imágenes.

"El presidente anima a cualquier estadounidense que tenga la más mínima información sobre el sospechoso, en cualquier parte del país, a llamar al FBI", declaró.

El FBI también indicó que la familia de Nancy Guthrie habían recibido una carta de rescate en la que se exigía el pago de una suma de dinero.

Desaparición

La desaparición de Nancy Guthrie de su domicilio en Tucson, Arizona (suroeste) genera un gran interés en Estados Unidos. Decenas de periodistas y equipos de televisión se han congregado en la tranquila zona residencial donde está la casa de la octogenaria.

Su hija, Savannah, es una de las presentadoras del popular programa matutino Today en NBC News, lanzado en 1952, uno de los programas estadounidenses más antiguos que aún se emiten.

Las imágenes divulgadas el martes por el FBI muestran a un individuo con un pasamontañas, vestido con una chaqueta con cremallera, guantes y una mochila, acercándose a la puerta de entrada de la casa de Nancy Guthrie.

Parece manipular la cámara durante varios segundos antes de alejarse para arrancar plantas, que usa después para cubrir la cámara.

Las autoridades locales habían informado la semana pasada que la cámara del timbre situada en el exterior del domicilio de Nancy Guthrie había sido desconectada a la 01H47, el domingo 1 de febrero.

El software detectó la presencia de una persona menos de media hora después, a las 02H12, pero no había ningún video disponible, precisaron.

Savannah Guthrie explicó el lunes en Instagram que pensaba que su madre "seguía viva", pero que su familia había alcanzado "el momento de la desesperación".

Sus allegados temen por su vida si no toma el tratamiento prescrito para sus problemas cardíacos.

FUENTE: AFP

