El eje del mal ha enviado deliberadamente masas de inmigrantes ilegales a EEUU

Comenzando en 2014, números masivos de inmigrantes comenzaron a inundar la Unión Europea a través de la llamada “ruta del este”. Este fue el método de presión contra la Unión Europea que Rusia utilizó para que levantara las sanciones impuestas por la anexión de Crimea a comienzos de 2014.

LAS LLEGADAS IRREGULARES A LA UNIÓN EUROPEA ENTRE 2008 Y 2024

La gráfica (1, al pie de este artículo) muestra los datos de llegadas hasta el mes de septiembre de 2024. La ruta oeste se refiere a las rutas desde el oeste del Mar Mediterráneo y del oeste africano.

La línea azul oscuro muestra la ruta de Europa del Este. La línea azul claro muestra la ruta de Europa Central y la línea naranja muestra la ruta de Europa Oeste. El eje horizontal muestra los años y el eje vertical la cantidad de inmigrantes que llegaron a Europa cada año.

Polonia, Lituania y Letonia han declarado “estados de emergencia” y anunciaron sus intenciones de construir muros fronterizos. Finlandia cerró completamente sus fronteras con Rusia porque los guardias fronterizos rusos estaban deliberadamente dejando que los inmigrantes ilegales cruzaran la frontera.

LA MIGRACIÓN COMO ARMA EN AMÉRICA LATINA

En el hemisferio occidental hay estadísticas similares alarmantes: La entrada de ilegales a la frontera sur de Estados Unidos de personas procedentes de estrechos aliados de Rusia -Cuba, Nicaragua y Venezuela- han aumentado estrepitosamente.

No hay discusión que Cuba, Nicaragua y Venezuela constituyen un eje del mal en la región, y que esos regímenes no habrían existido si no fuera por el sustancial apoyo ruso. En Cuba, la base militar rusa está en expansión. Miles de mercenarios cubanos han sido enviados a Rusia para pelear contra Ucrania. En Venezuela, soldados del infame grupo mercenario ruso Wagner se han convertido en guardaespaldas del autoproclamado presidente Maduro. El 12 de octubre del 2022, Nicaragua fue uno de los solo cuatro países en Naciones Unidas que votaron contra la condena a Rusia por su invasión a Ucrania. La resolución fue apoyada por 143 países con la abstención de 35. Significativamente, a la oposición de Nicaragua se unieron Corea del Norte, Siria y Bielorrusia.

Ahora tenemos que preguntarnos: ¿Cómo los inmigrantes de Cuba, Nicaragua y Venezuela aumentaron de pronto desde menos del 1% en la frontera sur de Estados Unidos hasta el 20%? Los regímenes totalitarios han hecho la vida intolerable en esas naciones empobrecidas por décadas. Históricamente y durante años, solamente unas pocas familias han podido pagar para que sus seres queridos lleguen a Estados Unidos -sin duda siquiera cercano a la escala que estamos viendo ahora.

¿Por qué los carteles y las élites gobernantes de estos tres países de pronto decidieron ayudar a la gente a emigrar? ¿Por qué el régimen cubano comenzó de pronto a permitir a la gente su salida del país después de prohibirlo por tanto tiempo?

Ese flujo hacia el exterior es fácilmente explicable por el propósito de usar a la migración como un arma, de la misma forma que Rusia y sus regímenes títeres lo hicieron contra la Unión Europea. Usando una copia exacta de lo que hizo Bielorrusia, el gobierno cubano comenzó a permitir que aerolíneas fletadas realizaran innumerables vuelos desde su territorio hacia Nicaragua. Coincidencialmente, cuando los cubanos llegaban al aeropuerto de Managua, los “coyotes” mexicanos (miembros de los carteles de tráfico de personas) inmediatamente se les acercaban para ofrecerles a los recién llegados una vía segura para llevarlos hasta la frontera de México con Estados Unidos. El número de cubanos usando esa “vía fácil” a través de Nicaragua (que suspendió la obligación de visa a los cubanos), era tan alto que Estados Unidos emitió sanciones contra las aerolíneas que participaban en los vuelos desde Cuba hacia Nicaragua.

Durante numerosos meses, los venezolanos se convirtieron en la nacionalidad que más cruzó ilegalmente la frontera hacia los Estados Unidos. Uno puede especular que sería muy fácil para el gobierno criminal de Venezuela realizar acuerdos con carteles de México, puesto que el gobierno venezolano es también un cartel.

Adicionalmente, la expulsión de los colombianos por parte de agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos se ha disparado desde los 10,495 en 2021 a la cifra astronómica de 167,388 en 2023. Sí, la cantidad se multiplicó por 16 veces en solo dos años.

En total, el mapa de la inmigración ilegal a los Estados Unidos ha cambiado dramáticamente, ahora los mexicanos constituyen solamente el 25% del total de la inmigración ilegal.

(Ver gráfica 3 al pie del artículo)

La muy discutida inmigración haitiana es también parte de este esquema de los regímenes mencionados. La agencia de Prensa Asociada, AP, directamente discutió cómo los vuelos en aviones fletados (charter flights) desde Haití a Nicaragua habían transportado 31,000 personas, que constituyen el 61% de los haitianos que llegaron a la frontera sur de Estados Unidos. Estos hechos replican claramente el sistema de vuelos fletados a Bielorrusia desde el Oriente Medio ordenados por Rusia.

De igual manera -y probablemente también bajo órdenes de Rusia- los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela no solamente están enviando a su gente hacia la frontera de Estados Unidos, sino que con toda intención están facilitando la logística para que individuos de otras nacionalidades puedan llegar a la frontera sur de Estados Unidos.

Esto también es una reminiscencia de lo que pasó y está pasando en Europa donde individuos de países títeres de Rusia como Siria, constituyen la mayor parte de los inmigrantes, seguidos por países con lazos más débiles (con Rusia).

(Ver gráfica 4)

Ya es hora de que comencemos a ver el paralelismo de lo que ha pasado en Europa con lo que ahora ocurre en la frontera sur de Estados Unidos. Hay muchas cosas que contribuyen a la inmigración ilegal, pero la exacta coincidencia en ambos, Estados Unidos y Europa, está significativamente explicado por el uso de la migración como un arma por parte de regímenes totalitarios respaldados por Rusia. Esos regímenes cooperan con esa política, construyen rutas para los migrantes y usan sus conexiones con los carteles criminales para facilitar el proceso. La frontera de Estados Unidos nunca estará segura si los regímenes totalitarios de Cuba, Nicaragua y Venezuela -protegidos por Rusia y en cooperación con los carteles de la droga- pueden facilitar o cortar a su antojo el flujo de migrantes.

Las democracias occidentales están bajo ataque. Los regímenes totalitarios ven la migración ilegal como una herramienta de la guerra híbrida que ellos pueden pelear donde no pueden utilizar sus ejércitos. Otras herramientas incluyen el jaqueo (hacking), los ataques sónicos al personal diplomático (síndrome de La Habana), aumento de la inflación mediante la desestabilización de las naciones productoras de petróleo, la promoción del tráfico de drogas, etc.

Los socialistas en Estados Unidos todavía no quieren ver el nombre “socialista” manchado por sus críticas a los regímenes de Cuba y Venezuela, a pesar de que el socialismo ha convertido las raciones simples de comida en un lujo inalcanzable en Cuba y Venezuela, y ha forzado a la gente a aceptar el riesgo de la emigración ilegal. Algunos en la Unión Europea, sin darse cuenta, están ayudando a esas redes criminales proveyéndole financiamiento directo al régimen cubano.

Mientras tanto, los regímenes totalitarios disfrutan viendo cómo crece la frustración en el pueblo norteamericano ante la toma de un complejo de apartamentos en Colorado por parte de la pandilla del Tren de Aragua (de Venezuela), cómo otras pandillas integradas por inmigrantes criminales aumentan los niveles de violencia en todo Estados Unidos, y cómo grandes números de inmigrantes sobrecargan las ciudades y las comunidades de todo el país.

Ambos, Estados Unidos y Europa deben trabajar juntos para desbaratar las acciones de los regímenes totalitarios que se dedican a fomentar el caos en sus territorios.

Los grupos de cubanos, nicaragüenses, venezolanos y ucranianos amantes de la libertad, ven claramente que una parte significativa de la crisis migratoria en los Estados Unidos está creada artificialmente y que es una simple copia de lo que Moscú y sus aliados continúan haciendo en Europa. Vemos a los regímenes totalitarios extranjeros destruyendo nuestras patrias y peleando una guerra híbrida contra Estados Unidos y Europa, mediante el uso de la inmigración ilegal. Por esta razón, estamos cooperando y uniendo fuerzas para exponer esta actividad peligrosa de Rusia. Este artículo es un ejemplo de esa unión.

No podemos ni permitiremos que El Eje del Mal continúe su sutil y malvada actividad sin confrontación.

Firmado por:

Félix Maradiaga, líder opositor nicaragüense y exprisionero político

Leopoldo López, exprisionero político venezolano, cofundador del World Liberty Congress, y miembro del Woodrow Wilson Center.

Maryan Zablotski, miembro del Parlamento de Ucrania.

Orlando Gutiérrez-Boronat, Directorio Democrático Cubano

