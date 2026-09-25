viernes 25  de  septiembre 2026
MEDIDAS

El IRS reemplaza IRS2Go por una nueva aplicación móvil para los contribuyentes

La herramienta permite consultar reembolsos, saldos y determinados avisos, además de realizar pagos y acceder a otros servicios tributarios

Los formularios fiscales federales del Servicio de Impuestos Internos (IRS).

Los formularios fiscales federales del Servicio de Impuestos Internos (IRS).

AFP
Imagen referencial.&nbsp;

Imagen referencial. 

unsplash
Por Julián Varela

WASHINGTON.- Los contribuyentes en Estados Unidos tendrán una nueva vía para realizar determinadas gestiones tributarias desde sus teléfonos móviles. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) presentó este viernes una aplicación que sustituye a IRS2Go y permite consultar información de las cuentas tributarias y efectuar algunas operaciones de manera digital.

El lanzamiento amplía las alternativas de atención en línea de la agencia, que busca trasladar a los dispositivos móviles parte de los servicios que actualmente ofrece mediante su plataforma web.

Lee además
Los formularios fiscales federales del Servicio de Impuestos Internos (IRS).
EEUU

¿Eres ciudadano? Es la nueva pregunta del IRS en el formulario de declaración fiscal de 2026
El Departamento de Estado de EEUU funciona en el Edificio Federal Harry S. Truman, fotografiado el 8 de octubre de 2024 en Washington, DC.
SEGURIDAD

EEUU felicita a Honduras por declarar organizaciones terroristas a tres grandes maras

Acceso a información tributaria

La nueva aplicación permitirá a los usuarios autenticados consultar distintos datos relacionados con sus obligaciones fiscales, entre ellos el estado de sus reembolsos y de declaraciones que hayan sido modificadas.

También podrán revisar el saldo de sus cuentas, efectuar pagos y consultar las operaciones realizadas anteriormente. A esto se suma la posibilidad de visualizar determinados avisos y comunicaciones emitidos por el IRS.

Entre las herramientas incorporadas figuran además el acceso a algunas transcripciones y registros tributarios, la modificación de determinadas preferencias de perfil y comunicación y la obtención del PIN de protección de identidad (IP PIN), utilizado como una medida adicional de seguridad para determinados contribuyentes.

El IRS adelantó que la plataforma será ampliada progresivamente con nuevas herramientas y servicios.

Sustituye a IRS2Go

La nueva aplicación toma el lugar de IRS2Go, plataforma que durante más de una década permitió a los contribuyentes verificar principalmente el estado de sus reembolsos y encontrar recursos gratuitos relacionados con la declaración de impuestos.

Los usuarios que ya tienen IRS2Go instalada no necesariamente tendrán que realizar una nueva descarga. Aquellos que mantengan activadas las actualizaciones automáticas recibirán la nueva aplicación mediante el proceso habitual de actualización.

La herramienta está disponible gratuitamente para dispositivos Apple y Android. El IRS recomienda obtenerla únicamente a través de los canales oficiales y consultar IRS.gov para acceder a los enlaces correspondientes.

No sustituye al portal del IRS

Pese a la ampliación de sus funciones, la aplicación móvil no reemplazará al sitio IRS.gov ni a las cuentas en línea de la agencia.

El portal continuará concentrando información tributaria, formularios, instrucciones, herramientas y otros servicios. Las cuentas destinadas a individuos, empresas y profesionales de impuestos también seguirán funcionando mediante la página web.

Por el momento, la aplicación móvil ofrece solo una parte de las funciones disponibles en las cuentas en línea para contribuyentes individuales.

La agencia también mantendrá sus mecanismos de atención telefónica y presencial para quienes requieran asistencia personalizada o necesiten resolver asuntos que no puedan gestionarse mediante las herramientas digitales.

IRS pide precaución ante posibles fraudes

El lanzamiento de la aplicación coincide con una advertencia del IRS sobre posibles intentos de suplantación de sus servicios digitales.

La agencia pidió a los contribuyentes verificar cuidadosamente el origen de cualquier aplicación, anuncio o mensaje que prometa acceso a sus cuentas tributarias. La recomendación es utilizar los enlaces publicados directamente por el IRS y las tiendas oficiales de aplicaciones.

El organismo recordó que no solicita información personal o financiera confidencial mediante mensajes de texto, correos electrónicos o ventanas emergentes que el contribuyente no haya solicitado.

Ante una comunicación sospechosa, el IRS aconseja no abrir los enlaces incluidos y acceder directamente a sus plataformas oficiales para comprobar la información o localizar la aplicación legítima.

Frank J. Bisignano, director ejecutivo del IRS, señaló que la nueva herramienta forma parte de una estrategia orientada a ofrecer servicios digitales de acuerdo con las distintas formas en que los contribuyentes prefieren relacionarse con la agencia.

FUENTE: Con información de El El Servicio de Impuestos Internos IRS

Temas
Te puede interesar

Presidente de Colombia anuncia extradición a EEUU de alias "Araña", jefe de Comandos de la Frontera

Caravana de migrantes avanza hacia México pese a las advertencias de EEUU

Trump ve "muy productiva" su reunión con Xi en Washington y augura "cosas extraordinarias"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Christi Fraga, alcaldesa de Doral.
REDADAS MIGRATORIAS

Fraga atribuye a presión de Tallahassee acuerdo de Doral con ICE

Esta foto distribuida por la Marina de los Estados Unidos muestra al portaaviones USS Nimitz (CVN 68), actualmente desplegado en el Caribe.
Comando Sur

EEUU prepara el terreno para una posible acción militar en Cuba, revela CBS News

Prisión en Cuba. 
ARBITRARIO

OCDH exige la liberación del periodista cubano Henry Constantín

Imagen referencial
TOME PRECAUCIONES

Fuerte oleaje y mareas altas elevan riesgo en costas del sur de Florida

Un cartel señala un centro de votación instalado el día de las elecciones en Miami, Florida.
Elecciones

Tribunal Supremo da luz verde a Trump para aplicar un sistema de control de votantes

Te puede interesar

Un cartel señala un centro de votación instalado el día de las elecciones en Miami, Florida.
Elecciones

Tribunal Supremo da luz verde a Trump para aplicar un sistema de control de votantes

Por Julián Varela
Migrantes esperan un autobús que los lleve a un centro de procesamiento después de entregarse a la Patrulla Fronteriza de EEUU en Frontón, Texas, el 12 de mayo de 2023.   
FLORIDA

Jurado declara culpable a hombre que cobraba hasta 40.000 dólares por traficar migrantes de Cuba

Christi Fraga, alcaldesa de Doral.
REDADAS MIGRATORIAS

Fraga atribuye a presión de Tallahassee acuerdo de Doral con ICE

Esta foto distribuida por la Marina de los Estados Unidos muestra al portaaviones USS Nimitz (CVN 68), actualmente desplegado en el Caribe.
Comando Sur

EEUU prepara el terreno para una posible acción militar en Cuba, revela CBS News

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se da la mano con el presidente de China, Xi Jinping, en Washington D.C.
BALANCE

Trump ve "muy productiva" su reunión con Xi en Washington y augura "cosas extraordinarias"