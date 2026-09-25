viernes 25  de  septiembre 2026
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Fuerte oleaje y mareas altas elevan riesgo en costas del sur de Florida

Palm Beach permanece bajo aviso por olas de hasta nueve pies, mientras Broward y Miami-Dade enfrentan corrientes de resaca y posibles inundaciones menores durante el fin de semana

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NWS
Diario las Américas | Daniel Castropé
Por Daniel Castropé

MIAMI.— El fuerte oleaje, las corrientes de resaca y las mareas elevadas crearán condiciones peligrosas en las playas y aguas del sur de Florida durante el comienzo del fin de semana, advirtió el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

Un aviso por fuerte oleaje permanece vigente para la costa del condado Palm Beach hasta las 8:00 a. m. del sábado. En esa zona se esperan olas rompientes de entre seis y nueve pies, capaces de superar muelles, erosionar sectores de playa y arrastrar a nadadores hacia aguas profundas.

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Las condiciones también serán riesgosas frente a Broward y Miami-Dade, aunque esos condados no se encuentran incluidos en el aviso específico por fuerte oleaje. Las autoridades meteorológicas anticipan un elevado peligro de corrientes de resaca a lo largo de las playas del Atlántico.

Peligro para bañistas y embarcaciones

El deterioro marítimo se debe a una combinación de vientos del norte y noreste con un oleaje que llega desde el Atlántico. Las ráfagas podrían acercarse a 30 nudos, mientras las olas mar adentro alcanzarían entre siete y diez pies en algunos sectores.

Estas condiciones dificultarán la navegación, especialmente para embarcaciones pequeñas. Los operadores deben revisar los avisos locales antes de salir y considerar permanecer en puerto mientras continúe el oleaje elevado.

Para los bañistas, el principal riesgo son las corrientes de resaca: canales estrechos de agua que se desplazan rápidamente desde la orilla hacia mar abierto.

Quienes queden atrapados deben evitar nadar directamente contra la corriente, conservar energía y avanzar paralelamente a la costa hasta poder escapar de su fuerza, según recomendación de expertos.

El NWS recomienda acudir solamente a playas vigiladas, seguir las indicaciones de los salvavidas y respetar las banderas de advertencia. Entrar al mar en áreas sin supervisión puede resultar especialmente peligroso durante este episodio.

Posibles inundaciones costeras

Las mareas elevadas podrían coincidir con el viento y el oleaje para producir inundaciones costeras menores durante el fin de semana, principalmente a lo largo del litoral atlántico.

El agua podría cubrir temporalmente calles bajas, estacionamientos, rampas para embarcaciones y zonas cercanas a canales durante las horas de marea alta. Los residentes de vecindarios vulnerables deben retirar vehículos de áreas propensas a inundarse y evitar conducir por vías cubiertas de agua.

Aunque el tiempo estará parcialmente húmedo, con aguaceros aislados o dispersos, las lluvias no constituyen el peligro principal. El mayor riesgo procede del mar agitado y de los niveles elevados del agua junto a la costa.

Las autoridades aclararon que estas condiciones no están relacionadas con un ciclón tropical. El episodio responde al paso de un frente débil y al aumento de los vientos del norte, pero puede generar impactos significativos para bañistas, navegantes y comunidades costeras hasta que el oleaje comience a disminuir.

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