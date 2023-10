'El Niño' traería bajas temperaturas en sureste de EEUU este invierno

En tal sentido, Alfredo Finalé, máster en Ciencias Meteorológicas, a cargo del atender temas meteorológicos en la estación local América Teve, explicó en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS que el fenómeno de El Niño no es un evento nuevo, “este tiene su origen en el Pacífico ecuatorial, que se produce con el calentamiento más de lo normal en las aguas del océano. Lo cual provoca una serie de cambios climáticos a nivel global, como el incremento de las lluvias en la región andina y en países como Chile, Perú y Ecuador, que Influyen en todas las actividades económicas de esa zona”.

Aumento de temperatura

La investigación publicada en la revista The Innovation Geoscience encontró que El Niño, conocido por liberar calor masivo a la atmósfera, está a punto de cambiar los patrones de circulación atmosférica, influir en las interacciones tropicales-extratropicales e impactar los chorros subtropicales, los monzones e incluso los vórtices polares, describe una nota de EuropaPress.

El informe definió que este evento climático resulta en un rápido aumento de la Temperatura media global de la superficie (GMST), que integra la temperatura global de la superficie terrestre y la temperatura de la superficie del mar.

“Es uno de los indicadores vitales de la variabilidad climática y el calentamiento global. Su variabilidad interanual está dominada principalmente por los fenómenos ENSO, siendo particularmente influyentes los fenómenos de El Niño debido a su capacidad de liberar un inmenso calor a la atmósfera, lo que provoca anomalías en la circulación atmosférica y cambios en el equilibrio energético de la superficie”, afirma el artículo.

Los hallazgos mostraron una probabilidad del 17% de que el GMST de 2023 se convierta en el más alto registrado desde 1950, “y una asombrosa probabilidad del 61% de que se ubique entre los tres primeros. En 2024, estas probabilidades aumentarán repentinamente al 56% y al 79%, respectivamente”.

Estados Unidos

Javier Serrano, meteorólogo de Univision 23, Miami, señala que en cuanto a Estados Unidos, específicamente en el estado de Florida, se presentarán algunos cambios durante el invierno debido al evento de El Niño.

"Se espera un descenso de las temperaturas para este invierno, que puede presentarse más frío y húmedo, debido a la presencia de corrientes de aire que se van a ondular más sobre nosotros, arrastrando más aire frío hacia el sur del país. Puesto que al presentarse el fenómeno de El Niño con sus cualidades naturales, se generan ciertas características provocadas por el calentamiento global", añadió.

Temporada ciclónica

Al mismo tiempo, Finalé indicó que la presencia del fenómeno de El Niño en la nación estadounidense propicia una temporada ciclónica menos activa de lo normal, “que pudiese generar una disminución en el número de tormentas. Además, permite que los sistemas frontales tiendan a moverse mucho más hacia el sureste, propiciando incluso tiempos severos y tornados en el sur y sureste del país”.

Continuó diciendo que cuando se presenta un año de El Niño, en el Océano Atlántico se da una condición favorable para que las tormentas y huracanes no tengan condiciones propicias para su desarrollo. “Normalmente, durante la época de El Niño tenemos pocas tormentas. Sin embargo, este año a pesar de su evolución, el pronóstico oficial de temporada ciclónica es de un comportamiento por encima de lo normal, porque la temperatura superficial del Atlántico y el mar Caribe, debe contrarrestar los efectos de este evento climático”.

Los autores de la evaluación precisaron que a principios de 2023, el sistema de predicción por conjuntos desarrollados por IAP predijo que habrá un evento de El Niño en el otoño boreal y que podría mantenerse durante todo el invierno.

En relación a esto, Finalé destacó que con la presencia de El Niño, en esta época del otoño, los sistemas frontales tienden a llegar al sureste y al sur de los EEUU, "propiciando que los sistemas tropicales tiendan a quedarse sobre el Atlántico y sobre El Caribe. Todavía en octubre podemos estar viendo algún sistema tropical que entre a Florida por la costa del Golfo, pero ya para noviembre deben dejar libre su influencia a Florida, moviéndose al norte del país”, subrayó.

La evaluación precisó también que durante el desarrollo de El Niño en 2023, se espera que las anomalías cálidas afecten predominantemente al Pacífico centro-oriental tropical, el continente euroasiático y Alaska.

Sin embargo, en 2024, es probable que las anomalías cálidas abarquen continentes enteros, aumentando significativamente la posibilidad de olas de calor terrestres, sequías e incendios forestales, detallan los expertos.

Cascada de crisis climáticas

El profesor Zheng Fei, autor correspondiente del estudio, señaló que además del aumento de las temperaturas superficiales, se prevé que El Niño desencadene en 2023-2024 una cascada de crisis climáticas.

“Estos incluyen la intensificación de las olas de calor marinas, la desoxigenación de los océanos, la reducción de la diversidad oceánica, los daños a los ecosistemas marinos, el aumento del nivel del mar y la reducción del rendimiento de los cultivos”, explicó.

Influencia del hombre

El meteorólogo Javier Serrano aseguró que la actividad del hombre, como la quema exacerbada de combustibles fósiles ocasiona un calentamiento global antropogénico, “que está provocando un aumento de las temperaturas del planeta, un deshielo de los casquetes polares, una elevación del nivel medio del mar, y un aumento de la humedad en la atmósfera, lo que puede generar eventos más intensos, como huracanes y tormentas invernales que traen consigo temperaturas más frías”.

Mientras, Alfredo Finalé dispone que, aunque no niega el cambio climático actual, no entiende que se pueda justificar el cambio climático con la actividad del hombre. “El hombre podría influir en el cambio a nivel local, pero no a un nivel macro climático, por eso no podemos justificar el cambio climático actual con la influencia del hombre”, advierte.

“Los cambios climáticos no dependen del hombre, hay que aprender a vivir con el calentamiento, con la elevación del nivel de los mares, porque han existido siempre y van a seguir sucediendo. Hay que destacar el carácter cíclico de estos cambios y la evolución del planeta”, apuntó.

Por último, Serrano declaró que los países desarrollados deben limitar la quema de combustibles fósiles como el petróleo, "depender cada vez menos de estos y utilizar energía limpia como la luz solar, la energía eólica y la energía atómica, usada responsablemente. “Lo que representa una tarea mucho más complicada para los países subdesarrollados, puesto que tienen muchos menos recursos y están limitados en cuanto a estos temas”, consideró.

El impacto del fenómeno El Niño de este año comenzó en junio, se espera que sea fuerte este invierno boreal y que dure al menos hasta principios de la próxima primavera, según el Centro de Predicción Climática de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés).

FUENTE: Con información de EuropaPress y el Instituto de Física Atmosférica (IAP) de la Academia de Ciencias de China