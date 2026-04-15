El Pentágono estaría planificando operaciones militares en Cuba en caso de que Trump ordene intervenir

Imagen difundida por la ACN (Agencia Cubana de Noticias) muestra al dictador cubano Raúl Castro (C) asistiendo a una sesión del Parlamento cubano en La Habana el 16 de julio de 2025.

Cubanos residentes en Florida sostienen banderas cubanas y una bandera en apoyo al presidente Donald Trump, mientras participan en la manifestación "Cuba Libre" en la ciudad de Hialeah, Florida, el 24 de marzo de 2026.

WASHINGTON — La planificación militar para una posible operación liderada por el Pentágono en Cuba se estaría preparando silenciosamente, en caso de que el presidente Donald Trump dé la orden de intervenir en la isla, según una publicación del medio Usa Today.

Según dos fuentes familiarizadas con el tema citadas por Usa Today, la medida se ha llevado a cabo de manera discreta y se implementa para estar listos en caso de que Trump de la orden de una intervención.

El presidente Donald Trump elevó la tensión al afirmar que su Gobierno puede centrarse en Cuba una vez que solvente la guerra contra Irán en un momento en que Washington asegura que siguen manteniendo contactos con La Habana mientras la isla continúa sufriendo el bloqueo petrolero estadounidense.

"Cuba es una nación en colapso. Vamos a llevar a cabo esta iniciativa (la de impedir que reciba petróleo de manera regular), y es posible que hagamos una parada en Cuba una vez que hayamos concluido con esto (en referencia a la guerra contra Irán)", dijo Trump a medios durante un acto en la Casa Blanca.

También describió a la isla como una “nación fallida” mal administrada durante décadas, que "ha sido gobernada de forma espantosa por (Fidel) Castro".

“Bueno, vamos a ver con Cuba. Cuba es otra historia. Cuba ha sido un país terriblemente administrado durante mucho tiempo. Tiene un mal sistema. Ha sido muy opresivo, como saben, y tenemos muchos cubanoamericanos excelentes, casi todos los cuales votaron por mí y fueron tratados muy mal. en muchos casos, miembros de familias han sido asesinados, han sido golpeados y asaltados, y cosas terribles han sucedido en Cuba”, dijo el mandatario.

Escalada de tensiones

El Pentágono está preparando en silencio opciones militares para una posible operación liderada por Estados Unidos en Cuba.

Las instrucciones parecen ser una escalada de las tensiones recientes entre Estados Unidos y Cuba que comenzaron en enero cuando la administración Trump restringió los envíos de petróleo a Cuba tras la operación quirúrgica en Venezuela para extraer al depuesto dictador Nicolás Maduro.

La campaña más amplia tendría como objetivo forzar cambios políticos radicales en la isla gobernada por el Partido Comunista que lidera el régimen castrista desde 1959.

Estados Unidos y Cuba reconocieron que se encuentran en las primeras etapas de intentar encontrar una salida a la crisis, pero no está claro cuánto está dispuesto a comprometerse cada lado. En marzo, el medio estadounidense informó que los dos países habían estado en conversaciones para firmar un posible acuerdo económico histórico que descongelaría las relaciones.

Dispuestos a "morir"

El designado gobernante de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó en una entrevista con la cadena estadounidense NBC que los cubanos "morirían" por defender a la isla de una eventual invasión de Estados Unidos.

"Si eso sucede habrá combates, habrá lucha, nos defenderemos, y si tenemos que morir, moriremos, porque como dice nuestro himno nacional: 'Morir por la patria es vivir'", declaró al programa 'Meet The Press'.

"Si llega el momento, no creo que haya justificación alguna para que Estados Unidos lance una agresión militar contra Cuba, ni para que lleve a cabo una operación quirúrgica o el secuestro de un presidente", dijo Díaz-Canel en la entrevista.

Descarta renuncia

NBC emitió el domingo la entrevista completa, la primera que concede el designado por el castrismo con una cadena estadounidense, aunque el pasado jueves ya publicó un avance de la conversación, grabada en La Habana mediante un traductor, en la que Díaz-Canel descartaba dimitir pese a las presiones de la Administración de Donald Trump.

"Renunciar no forma parte de nuestro vocabulario", declaró el designado del castrismo, quien se mostró molesto por la pregunta de la entrevistadora, Kristen Welker, y le replicó que si podría hacerle la misma pregunta a Trump o si el cuestionamiento era una orden del Departamento de Estado.

Y argumentó que “en Cuba, quienes ocupan puestos de liderazgo no son elegidos por el gobierno estadounidense ni cuentan con un mandato de dicho gobierno”, dijo el dictador cubano impuesto por el castrismo. Cuba es un país donde existe un partido único y los funcionarios son designados por lealtad y servilismo.

Tras la captura en enero del dictador depuesto Nicolás Maduro en Venezuela, Trump impuso un bloqueo energético a Cuba, agravando la crisis energética y social que vive la isla desde hace años debido al embargo de EEUU, la corrupción, la falta de inversión y el modelo económico.

El líder estadounidense declaró el mes pasado que tiene planes para "una toma amistosa o no" de Cuba y su secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que el sistema económico del país cubano está fallido.

No obstante, ambos países anunciaron negociaciones para resolver su conflicto y en marzo Washington permitió que un petrolero llegara a la isla para aliviar la escasez energética.

Durante décadas, los funcionarios estadounidenses han discutido alguna forma de intervención militar en Cuba desde que Fidel Castro y sus fuerzas rebeldes tomaron La Habana en 1959 y posteriormente juraron lealtad a la Unión Soviética y al comunismo.

Trump declaró el mes pasado que tiene planes para "una toma amistosa o no" de Cuba y su secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que el sistema económico del país cubano está fallido.

Después de que empezara el estrangulamiento petrolero estadounidense, Trump ha insistido en varias ocasiones en que el régimen castrista de Miguel Diaz-Canel está a punto de derrumbarse y ha llegado a sugerir que EEUU llevaría a cabo "una toma de control amistosa" en Cuba.

FUENTE: USA TODAY y EFE