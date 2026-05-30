sábado 30  de  mayo 2026
DEFENSA

Jefe del Pentágono señala que hay una "alarma justificada" ante el fortalecimiento militar de China

EEUU no busca "una confrontación innecesaria en la región", sino más bien "un equilibrio verdaderamente estable en Asia, dijo el jefe del Pentágono

El Secretario de Defensa, Pete Hegseth, testifica ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara en el Edificio de Oficinas Rayburn de la Cámara el 29 de abril de 2026 en Washington, DC.

El Secretario de Defensa, Pete Hegseth, testifica ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara en el Edificio de Oficinas Rayburn de la Cámara el 29 de abril de 2026 en Washington, DC.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SINGAPUR.- El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, dijo este sábado que existe una "alarma justificada" en el Pacífico ante el fortalecimiento militar de China. Matizó que Estados Unidos busca un "equilibrio" regional y no una "confrontación innecesaria".

"Cuando observamos la región hoy en día, existe una alarma justificada con respecto al aumento histórico del poderío militar de China y la expansión de sus actividades", aseguró Hegseth.

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El discurso de tono mesurado de Hegseth durante el Diálogo de Shangri-La en Singapur, la principal reunión de seguridad de Asia, contrastó con sus comentarios fuertemente confrontativos sobre Pekín en la reunión del año pasado.

Aseveró que Washington no busca "una confrontación innecesaria en la región", sino más bien "un equilibrio verdaderamente estable [en Asia] que beneficie tanto a los estadounidenses" como a sus aliados.

"Un equilibrio de poder favorable pero duradero en el que ningún Estado, incluida China, pueda imponer su hegemonía y poner en peligro la seguridad o la prosperidad", agregó.

A su vez, el secretario indicó que Washington persigue un compromiso "respetuoso" con Pekín: "Ojalá mi homólogo estuviera aquí en esta conferencia, pero espero con interés otras oportunidades en las que podamos encontrarnos".

El secretario de Defensa encabeza de nuevo una nutrida delegación estadounidense, en contraste con el gigante asiático, que por segundo año consecutivo envió un panel de expertos militares y académicos en lugar del ministro de Defensa, Dong Jun.

Posición sobre Taiwán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump visitó China este mes y aunque destacó acuerdos comerciales "fantásticos", sugirió que Estados Unidos podría utilizar sus ventas de armamento a Taiwán, una isla democrática que China reclama como propia, como moneda de cambio con Pekín.

No ha habido "ningún cambio" en la postura de Washington hacia Taiwán, pero "cualquier decisión sobre futuras ventas de armas (...) recaerá" en el mandatario, zanjó Hegseth.

El delegado chino Da Wei, de la Universidad Tsinghua de Pekín, afirmó que el discurso de este año fue "mucho más moderado".

Sin embargo, consideró "irónica" la descripción que Hegseth hizo de China: "Todos los presentes en la sala debieron de estar pensando: ¿quién es realmente hegemónico?".

"Teniendo en cuenta lo que Estados Unidos está haciendo en Irán y lo que hizo en Venezuela, creo que está claro para todos", aseguró Da, en referencia a la guerra en Oriente Medio y la operación militar que terminó con la captura en Caracas del derrocado presidente Nicolás Maduro.

FUENTE: Con información de AFP

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