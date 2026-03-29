El Pentágono estaría preparando una incursión terrestre que duraría semanas en Irán, según el Washington Post

Avión F/A-18 Super Hornet de la Armada de los Estados Unidos a bordo del USS Abraham Lincoln (CVN 72).

Aviones F/A-18 Super Hornet de la Armada de los Estados Unidos a bordo del USS Abraham Lincoln (CVN 72) se preparan para una misión de combate nocturna durante la Operación Furia Épica, el 25 de marzo.

Soldados del ejército de EEUU en la cima de vehículos militares en West Potomac Park en Washington, DC.

MIAMI — El Pentágono se estaría preparando para una incursión terrestre de tropas estadounidenses en Irán que duraría semanas, aunque el presidente Donald Trump aún analiza las opciones, según reporta este domingo el Washington Post tras el despliegue de 3.500 marinos adicionales al cumplirse un mes de la guerra.

La posible operación terrestre no sería una "invasión a gran escala", sino múltiples operativos con una mezcla de fuerzas de la división de Operaciones Especiales y tropas convencionales, indicó el diario que basa su reporte en "fuentes anónimas familiarizadas con los planes", que se han discutido "durante semanas".

Conflicto bélico EEUU ataca más de 11.000 objetivos y 150 barcos en el primer mes de la guerra contra Irán

La misión podría exponer a las fuerzas estadounidenses a peligros como drones y misiles iraníes, disparos en el terreno y explosivos improvisados, añadió el medio.

Aún no está claro si el mandatario estadounidense aprobaría dicho plan.

"Es el trabajo del Pentágono hacer preparativos para darle al comandante en jefe las máximas opciones. No significa que el presidente haya tomado una decisión", declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, al Washington Post.

Irán acusa a EEUU de planear ataque "secreto"

Este domingo el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó que Estados Unidos habla en público de negociaciones, pero "en secreto" planea un ataque terrestre, por lo que Irán está "esperando" la llegada de los soldados estadounidenses desplegados recientemente en Medio Oriente.

Este conflicto, desencadenado hace más de un mes, no muestra ningún signo de apaciguamiento: el ejército israelí afirmó haber atacado un sitio clave de producción de misiles en Irán, al tiempo que denunció sobre el "impacto" en una zona industrial del sur de Israel.

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, amenazaron con atacar universidades estadounidenses en Medio Oriente, lo que llevó a la Universidad Americana de Beirut a pasar temporalmente a las clases en línea.

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó el sábado del despliegue del buque de ataque anfibio USS Tripoli, con 3.500 efectivos adicionales, "además de aeronaves de transporte y combate, así como unidades anfibias de ataque y tácticas".

Esto ocurre tras revelarse que el Pentágono estudia enviar 10.000 soldados más a Medio Oriente, según informaron The Wall Street Journal y Axios, mientras continúan los ataques en la región tras cumplirse un mes de la guerra, que comenzó el 28 de febrero.

Trump, quien asegura que Washington está negociando con Teherán, ha pospuesto hasta el 6 de abril el ultimátum dado a Irán para desbloquear el estrecho de Ormuz o de lo contrario destruirá sus centrales eléctrica

Abundan las especulaciones sobre un posible despliegue de tropas estadounidenses en el terreno en Irán. Pero el presidente Trump mantiene cierta ambigüedad respecto a esta posibilidad.

Los cancilleres de Turquía, Pakistán, Egipto y Arabia Saudita se reunieron este domingo en Islamabad, la capital pakistaní, para conversaciones sobre el conflicto.

Un ataque afecta zona industrial en Israel

Pero el conflicto no da respiro e Irán sigue atacando el Golfo.

Entre los últimos objetivos: dos de las fundiciones de aluminio más importantes del mundo, en Baréin y en Emiratos.

El ejército israelí afirmó que lanzó un ataque contra una planta en Teherán donde el Ministerio de Defensa de Irán produce componentes clave para la fabricación de misiles balísticos.

También indicó que la zona industrial de Neot Hovav al sur de Israel probablemente había sido alcanzada por un "resto de misil". Esta área alberga un parque de más de 40 fábricas en los ámbitos del medioambiente y el desarrollo de infraestructuras industriales.

Otro estrecho estratégico en la mira

Desde el inicio de la guerra, Irán también bloquea el estrecho de Ormuz, una vía estratégica por la que transita una quinta parte de las exportaciones mundiales de petróleo, lo que provoca una crisis energética global.

De Bangkok a Berlín, de Tokio a París, los gobiernos multiplican las medidas de emergencia para intentar contener la escalada de precios.

Esta crisis energética podría agravarse aún más con la entrada en guerra de los rebeldes hutíes de Yemen, aliados de Irán, que el sábado lanzaron misiles contra Israel.

Desde sus posiciones estratégicas, tienen la posibilidad de obstaculizar la circulación en el estrecho de Bab el Mandeb, uno de los corredores marítimos más transitados del mundo que conecta el mar Rojo con el golfo de Adén.

FUENTE: Con información de EFE y AFP