domingo 29  de  marzo 2026
GUERRA

27 países se adhieren a declaración internacional para la apertura del estrecho de Ormuz bloqueado por Irán

El grupo de países condena los ataques de Irán contra buques comerciales desarmados en el Golfo, así como los bombardeos a instalaciones de petróleo y gas

Un crucero de misiles guiados por el USS Philippine Sea (CG 58) que transita por el estrecho de Ormuz, foto proporcionada por el Departamento de Defensa de EEUU

Un crucero de misiles guiados por el USS Philippine Sea (CG 58) que transita por el estrecho de Ormuz, foto proporcionada por el Departamento de Defensa de EEUU

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LONDRES. - Hasta 27 países se sumaron este domingo a la declaración publicada el pasado 19 de marzo por Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y Japón en la que expresaban su disposición a "contribuir a los esfuerzos" para garantizar el transito seguro por el estrecho de Ormuz. Es una propuesta alejada de la iniciativa del presidente estadounidense, Donald Trump, en la que pedía colaboración para abrir por la fuerza el paso estratégico bajo control de Irán.

Los países firmantes "condenan en los términos más enérgicos los recientes ataques de Irán contra buques comerciales desarmados en el Golfo", al mismo tiempo que extienden la repulsa a los bombardeos contra "instalaciones de petróleo y gas", y al "cierre de facto del estrecho de Ormuz por parte de fuerzas iraníes".

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La declaración fue publicada tras las demandas de Washington para un despliegue naval en Ormuz, estrecho bloqueado como consecuencia de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero. Ahora se suman Canadá, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Dinamarca, Letonia, Eslovenia, Estonia, Noruega, Suecia, Finlandia, República Checa, Rumanía, Bahréin, Lituania, Australia, Emiratos Árabes Unidos, Portugal, Trinidad y Tobago, República Dominicana, Croacia, Bulgaria, Kosovo, Panamá, Macedonia del Norte, Nigeria, Montenegro y Albania, informó el gobierno británico.

Asimismo, la coalición de países dijo: "Expresamos nuestra disposición a contribuir a los esfuerzos adecuados para garantizar el paso seguro por el estrecho". Valoran el compromiso de las naciones que participan en una "planificación preparatoria".

Piden a Irán cesar amenazas

En el comunicado conjunto, los países señalaron preocupación" por la escalada del conflicto, por lo que instan a Irán a "cesar inmediatamente sus amenazas" respecto al estrecho de Ormuz, incluyendo la colocación de minas en el paso comercial, los ataques con drones y misiles y "otros intentos de bloquear" el paso.

Destacaron que la libertad de navegación es un principio fundamental del derecho internacional, y advirtieron que los efectos de las acciones de Irán "se sentirán en todas las partes del mundo, especialmente entre los más vulnerables".

La interferencia en el transporte marítimo internacional y la interrupción de las cadenas globales de suministro energético "constituyen una amenaza para la paz y la seguridad internacionales", alertaron.

FUENTE: Con información de Europa Press

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