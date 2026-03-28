sábado 28  de  marzo 2026
Guerra

Turquía confirma participación en cumbre sobre Irán en Islamabad

El jefe de la diplomacia turca también confirmó que actualmente, Pakistán ejerce de mediador principal entre Washington y Teherán

Bombardero estadounidense&nbsp; B1 Lancer, uno de los tipos de aeronaves de guerra que participa en la gran ofensiva contra el régimen iraní.&nbsp;&nbsp;

Bombardero estadounidense  B1 Lancer, uno de los tipos de aeronaves de guerra que participa en la gran ofensiva contra el régimen iraní.  

JUSTIN TALLIS / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

ESTAMBUL — El Ministerio de Exteriores de Turquía confirmó este sábado que su titular, Hakan Fidan, participará este domingo y lunes en la cumbre de Islamabad en la que Pakistán, Egipto, Arabia Saudí y Turquía conversarán sobre la escalada bélica en Oriente Medio.

"Nuestro ministro viajará el 29-30 de marzo a Pakistán para participar en la reunión que se celebrará en Islamabad para consultas sobre los sucesos en la región", señala un breve comunicado del Ministerio turco.

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Ya en la mañana de este sábado, el Gobierno paquistaní había anunciado la reunión, por invitación del ministro de Exteriores, Ishaq Dar, y con la participación prevista de sus homólogos egipcio, Badr Abdelatty, saudí, Faisal bin Farhan, y turco, Hakan Fidan.

Fidan ya había adelantado anoche en una entrevista con la emisora turca A Haber su prevista participación en la reunión, aún sin confirmar las fechas.

Pakistán mediador

Aseguró que inicialmente, el Gobierno turco había planificado celebrar esta reunión con los mencionados países en Turquía, pero que se decidió hacerlo en Pakistán porque el ministro paquistaní "se tenía que quedar en su país", según Fidan.

El jefe de la diplomacia turca también confirmó que actualmente, Pakistán ejerce de mediador principal entre Washington y Teherán.

"Ahora, las negociaciones han llegado a cierta fase. Al menos han empezado. Hay un intercambio de mensajes a través de Pakistán. Los estadounidenses coordinan esto con nosotros, hablamos. También informamos a los iraníes de este tema", dijo Fidan en la entrevista.

FUENTE: Con información de EFE

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