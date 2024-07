El Trump del que no hablan los medios

"Hoy voy a compartir el lado de mi abuelo que la gente no suele ver; para mí es un abuelo normal, nos da dulces cuando nuestros padres no miran; incluso cuando pasa por todos estos casos juridiciales, siempre me pregunta cómo estoy. Él siempre me anima a esforzarme para ser la persona más exitosa posible; él pone el listón bastante alto para quien sabe, tal vez algún día lo atrape. El sábado me sorprendió lo que le habían hecho; sólo quería saber de él; fue desgarrador que alguien le hiciera eso a otra persona", lamentó Kai.

"El infierno"

Kai también destacó que "mucha gente ha hecho pasar a mi abuelo por infierno y él sigue en pie (...) mi abuelo es una gran inspiración", afirmó en su discurso.

La integrante de la familia Trump aseguró que su abuelo luchará todos los días "para que Estados Unidos vuelva a ser grande", expresó.