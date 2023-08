Trump ausente en el debate republicano, pero fue el gran ganador de la noche

Trump habló de varios temas durante su entrevista que en menos de una hora había captado la atención de más de 70 millones de personas en el internet.

El exmandatario explicó porque no participó en el debate del Partido Republicano: "Estoy ganando por 50, 60 puntos (...) ¿Me siento allí durante una hora o dos horas, lo que sea, y me acosan personas que ni siquiera deberían postularse para ser presidente?", preguntó Trump durante su entrevista de 46 minutos de duración. “¿Debería hacer eso en una cadena que no es necesariamente amistosa conmigo?”, cuestionó.

Trump criticó a los demócratas y afirmó que recurren a políticas son amañadas para ser "electos". “Tienen que hacer trampa porque sus políticas son tan malas que si no hicieran trampa no podrían conseguir ser electos. ¿Quién quiere fronteras abiertas? ¿Quién quiere tasas de interés altas? ¿Quién quiere no poder usar una estufa de gas?

Se refirió al presidente Joe Biden y lo criticó. "Hemos hecho las cosas más estúpidas en este país, y ahora tenemos un presidente que no puede juntar dos frases, no puede hablar, no puede caminar, no puede hablar...".

Sobre Kamala Harris, que todo indica será nuevamente la fórmula presidencial de Biden, Trump dijo: “Ella habla en rima. Es raro... Bueno, su forma de hablar: '¡El autobús irá para aquí y luego el autobús irá para allá! ¡Porque eso es lo que hacen los autobuses!'”, respondió.

Presencia rusa y china en el hemisferio

Durante su entrevista no estuvo ausente el tema de América Latina, se refirió a que el presidente Joe Biden le tiene miedo decirle a Rusia que se salga de Cuba. "Ellos tienen bases en Cuba y Biden no hace nada", afirmó.

También se refirió al canal de Panamá, "lo entregamos por un dólar", acotó, algo que en su opinión es una de las cosas más estúpidas que hemos hecho. "Ahora el canal de Panamá lo controla China, están en nuestro hemisferio, no debemos permitir que también se posicionen en Cuba".

Trump, tema en el debate

Y mientras Trump, hablaba con Carlson, se realizaba el primer debate presidencial republicano en el que participaban el gobernador de Florida, Ron DeSantis, que se ubica como número dos en las encuestas; también participaba Tim Scott, senador por Carolina del Sur; Nikki Haley, ex embajadora estadounidense ante la ONU; Vivek Ramaswamy, empresario de biotecnología; Chris Christie, exgobernador de Nueva Jersey; el exvicepresidente Mike Pence, Asa Hutchinson, exgobernador de Arkansas, y Doug Burgum, gobernador de Dakota del Norte.

Fue el desafío de Fox News, la cadena favorita de los conservadores, y de los ocho candidatos republicanos invitados el miércoles, que luchan por existir en un universo político y mediático completamente centrado en los problemas judiciales de Trump.

Comenzando por el gobernador DeSantis, el exvicepresidente Pence y la exembajadora ante la ONU Nikki Haley, todos deseosos de acortar distancias en las encuestas con Trump.

Trump fue uno de los temas en el debate, estuvo presente sin estarlo físicamente. Cuatro de los candidatos republicanos en el debate de Fox levantaron la mano cuando se les preguntó si apoyarían a Trump como presidente si se convirtiera en el candidato republicano. DeSantis y el exvicepresidente Pence miraron a su alrededor y levantaron la mano. Luego, Vivek aprovechó la oportunidad para elogiar a Trump mientras criticaba a Christie.

“Creo que el presidente Trump fue el mejor presidente del siglo XXI. Es un hecho", afirmó. “Christie, tu afirmación de que Donald Trump está motivado por la venganza sería mucho más creíble si toda tu campaña no se basará en la venganza y en el agravio contra un solo hombre”, dijo en referencia a Trump.

Trump sobre sus rivales

Trump se refirió a algunos de sus rivales: dijo que el exgobernador de Arkansas Asa Hutchinson era un ejemplo de alguien que no debería estar en el escenario del debate, lo mismo que el exgobernador de Nueva Jersey Chris Christie. Tanto Christie como Hutchinson han criticado a Trump y han dicho que no debería postularse a la presidencia.

“Todas esas personas me van a estar gritando, gritándome preguntas, las cuales me encantaría contestar. Pero no tiene sentido hacerlo, así que mejor paso”, dijo el exmandatario.

Trump, quien enfrenta diversos problemas legales, seis juicios en total promovidos por los demócratas, cuatro de carácter penal y dos en el área civil. Ha dicho que compartir el escenario de Milwaukee con otros candidatos no está a su altura porque goza de una amplia ventaja en las encuestas.

Aparentemente, su conflicto actual con Fox News, organizador del debate, consolidó su decisión.

Foto judicial y las acusaciones

El expresidente republicano confirmó el lunes que se entregará en la cárcel del condado de Atlanta al día siguiente del debate en Milwaukee, lo que puede echar por tierra la esperanza de sus rivales de acaparar la atención mediática.

El martes, escribió en su red Truth Social: "Estaré muy ocupado mañana por la noche ¡¡¡Disfruten!!!". Se refería a la entrevista con Carlson a la misma hora que iniciaba el debate presidencial.

Trump estará ocupado el jueves, cuando se entregará a las autoridades de Georgia para ser fichado como acusado de haber supuestamente intentado alterar el resultado de las elecciones de 2020 en este estado sureño.

El lunes, sus abogados acordaron pagar una fianza de 200.000 dólares, lo que le permitirá evitar la prisión preventiva, siempre que no infrinja ninguna ley.

En los hechos Trump quedará formalmente bajo arresto y es posible que le tomen una foto para la ficha policial, pero después será puesto en libertad.

Sobre las acusaciones que pesan sobre sus hombros, Trump dijo que el pueblo estadounidense es inteligente y sabe que todas las acusaciones son “tonterías”.

Y mientras el expresidente se enfrenta a juicios, su popularidad sigue en ascenso, todo indica que será el ganador de las primarias republicanas y se enfrentará al candidato demócrata que muy probablemente será Joe Biden, en las elecciones del 5 de noviembre de 2024.

Donald Trump ya se adelantó a esta posibilidad, compartiendo a diario una letanía de encuestas sobre un posible duelo con su sucesor, a quien acusa de orquestar sus problemas judiciales.

Biden ha optado por centrarse en su campaña, inundando el país de anuncios electorales, por ejemplo con 25 millones de dólares gastados en atraer el voto de latinos y afroestadounidenses.

FUENTE: REDACCION DLA