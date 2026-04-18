Trump anuncia reformas para acelerar investigaciones médicas y terapias basadas en drogas psicodélicas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , firmó una orden ejecutiva para acelerar el acceso a nuevas investigaciones médicas y tratamientos basados en drogas psicodélicas.

Trump firmó la orden en presencia de su secretario de Salud, conocido escéptico de las vacunas y promotor de las pseudociencias, Robert F. Kennedy Jr., así como del archiconocido locutor estadounidense Joe Rogan, quien también defendió en su podcast la formalización de esta clase de terapias.

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El secretario de Salud explicó que "esta orden ejecutiva eliminará los impedimentos legales que impiden a los investigadores, científicos, médicos y clínicos estadounidenses estudiar adecuadamente estos medicamentos y establecer protocolos para su uso".

"Estamos ampliando el uso del Derecho a Intentar Tratamiento para que los pacientes con afecciones resistentes a los tratamientos actuales puedan acceder a estas terapias bajo supervisión médica", añadió Kennedy Jr.

FUENTE: Con información de Europa Press