sábado 18  de  abril 2026
FIRMA

Trump anuncia reformas para acelerar investigaciones médicas y terapias basadas en drogas psicodélicas

El presidente de EEUU firmó la orden en presencia de su secretario de Salud, conocido escéptico de las vacunas y promotor de las pseudociencias, Robert F. Kennedy Jr

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

AFP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

EFE
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para acelerar el acceso a nuevas investigaciones médicas y tratamientos basados en drogas psicodélicas.

Trump firmó la orden en presencia de su secretario de Salud, conocido escéptico de las vacunas y promotor de las pseudociencias, Robert F. Kennedy Jr., así como del archiconocido locutor estadounidense Joe Rogan, quien también defendió en su podcast la formalización de esta clase de terapias.

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El secretario de Salud explicó que "esta orden ejecutiva eliminará los impedimentos legales que impiden a los investigadores, científicos, médicos y clínicos estadounidenses estudiar adecuadamente estos medicamentos y establecer protocolos para su uso".

"Estamos ampliando el uso del Derecho a Intentar Tratamiento para que los pacientes con afecciones resistentes a los tratamientos actuales puedan acceder a estas terapias bajo supervisión médica", añadió Kennedy Jr.

FUENTE: Con información de Europa Press

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