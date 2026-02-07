sábado 7  de  febrero 2026
EEUU

Enviado de Trump visita portaviones Abraham Lincoln en Medio Oriente tras conversaciones con Irán

La visita de Jared Kushner y Steve Witkoff al portaviones tiene lugar después de que ambos mantuvieran ayer negociaciones nucleares indirectas con Irán

El enviado especial Steve Witkoff y el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, visitaron este sábado el portaviones USS Abraham Lincoln, ubicado en el Medio Oriente.

Marineros e infantes de marina a bordo del portaviones USS Abraham Lincoln, ubicado en el Medio Oriente.

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

NUEVA YORK — El enviado especial de la Casa Blanca al Medio Oriente, Steve Witkoff, y el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, visitaron este sábado el portaviones USS Abraham Lincoln tras mantener ayer conversaciones con Irán sobre su programa nuclear.

"Hoy, el almirante Brad Cooper, comandante del Comando Central de las Fuerzas Navales de EEUU, Jared Kushner y yo nos reunimos con los valientes marineros e infantes de marina a bordo del USS Abraham Lincoln, su grupo de ataque y el Carrier Air Wing 9 que nos mantienen seguros y defienden el mensaje de paz a través de la fuerza del presidente Trump", informó Witkoff en su red social X.

Lee además
Imagen del portaaviones Abraham Lincoln en aguas del Medio Oriente.
INCIDENTE

EEUU derriba dron iraní que se aproximó a su portaviones en Medio Oriente
El presidente colombiano Gustavo Petro (izq.) junto al presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, en la Casa Blanca.
COLOMBIA

Petro afirma que las diferencias con Trump serán tratadas "con respeto mutuo"

El enviado especial del mandatario anotó que, durante su visita, observaron operaciones de vuelo en directo con el piloto que derribó esta semana un dron iraní.

Además, aseguró estar "orgulloso de apoyar a los hombres y mujeres que defienden nuestros intereses, disuaden a nuestros adversarios y muestran al mundo cómo son la preparación y la determinación estadounidenses".

Portaviones en el golfo Pérsico

La visita de Kushner y Witkoff al portaviones tiene lugar después de que ambos mantuvieran ayer negociaciones nucleares indirectas con Irán.

El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, dijo a la televisión estatal de su país que mantuvo “largas e intensas” conversaciones con Witkoff y Kushner mediante el intercambio de mensajes a través del ministro de Exteriores omaní, Badr bin Hamad al Busaidi, mediador de las negociaciones en Mascate.

Estas conversaciones se celebran bajo las amenazas de Trump de intervenir militarmente en Irán, y mientras el USS Abraham Lincoln y su grupo de combate —formado por tres destructores lanzamisiles— se encuentran desplegados cerca de aguas iraníes en el golfo Pérsico.

Se trata además de las primeras negociaciones entre ambos países desde la guerra entre Irán e Israel en junio, en la que Estados Unidos participó con el bombardeo de instalaciones nucleares iraníes, lo que ha paralizado la capacidad de enriquecimiento de uranio iraní.

FUENTE: Con información de EFE

