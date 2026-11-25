Las ventas de viviendas nuevas en Estados Unidos aumentaron de forma considerable en octubre.

El dato sorprendió a los mercados que preveían una caída, según datos publicados por el Departamento de Comercio. En la medición interanual, las ventas subieron un 7,5%, según los datos.

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Las ventas de viviendas nuevas aumentaron un 14,2% respecto a septiembre, alcanzando una tasa anual ajustada de 701.000 unidades en octubre, informó el Departamento de Comercio.

Es claramente un registro mucho mejor de lo que habían anticipado algunos analistas, que esperaban 645.000 unidades vendidas en ritmo anualizado, según el consenso publicado por MarketWatch.

Precios de viviendas nuevas caen un 3,2% en octubre

Los datos revisados de septiembre redujeron las ventas de viviendas nuevas de ese mes a 614.000, el nivel más bajo desde enero. Antes se había reportado la venta de 676.000 casas y apartamentos.

Los precios de las viviendas nuevas cayeron en octubre y siguen descendiendo un 3,2% en términos interanuales, según mostraron las cifras.

La tasa promedio de una hipoteca a tipo fijo a 30 años se situó en el 7,28% la semana pasada, según el prestamista Freddie Mac.

En los últimos meses, las tasas hipotecarias han subido impulsadas por los altos niveles de las tasas de interés.

El precio de venta en promedio de las viviendas nuevas vendidas en octubre bajó un 0,3% intermensual, hasta 391.300 dólares.

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FUENTE: Con información de AFP.