Mia Dio durante su presentación en Miss Universo 2026 y el desfile de “La Dama de la Libertad”, concebido para visibilizar la memoria de los presos políticos cubanos.

La representante de Cuba avanzó al Top 12 entre 116 candidatas e igualó la mejor clasificación del país desde su regreso al certamen.

MIAMI.- Cuba no necesitaba que le regalaran una corona. Tampoco que el jurado sustituyera sus criterios por el entusiasmo de una comunidad volcada con su representante. La interrogante que dejó la final de Miss Universo 2026, celebrado la noche del 24 de noviembre en Puerto Rico, no es por qué Mia Dio no fue coronada, sino qué elementos la mantuvieron fuera del Top 5 después de avanzar con solidez hasta el grupo de 12 semifinalistas.

Jennifer Barreto, de la Isla del Encanto, recibió el título mientras República Dominicana, Venezuela, Filipinas y Nueva Zelanda completaron el cuadro decisivo. Cuestionar el procedimiento no equivale a descalificar a la ganadora ni a disminuir el trabajo de las otras concursantes.

CONCURSOS DE BELLEZA Mia Dio, una reina más allá de la corona: el orgullo que deja en los cubanos

Jennifer Barreto se corona Miss Universo 2026 en su natal Puerto Rico el 24 de noviembre. AFP

No existen elementos públicos para afirmar que el jurado fue comprado, que el desenlace estaba pactado de antemano o que Mia fue apartada deliberadamente para impedirle llegar a la ronda de oratoria. Convertir cualquiera de esas sospechas en una certeza sería irresponsable.

El rigor, sin embargo, tampoco exige silencio. Una competencia que pide la confianza de millones de espectadores debe ofrecer información suficiente para que sus decisiones puedan comprenderse, aunque no todos las compartan.

Un método difícil de reconstruir

El recorrido de Miss Universo incluyó entrevistas privadas, presentaciones preliminares y rondas en traje de baño y vestido de gala antes de llegar a las preguntas decisivas. Lo que no se ofreció durante la transmisión fue un desglose de las puntuaciones ni una explicación precisa sobre el peso de cada etapa.

El público conoció la secuencia de los cortes, pero no la fórmula que los produjo. ¿Las calificaciones se acumularon desde la preliminar o cada fase comenzó una nueva evaluación? ¿Cuánto pesó la entrevista privada frente al desempeño escénico? ¿Qué diferencia numérica separó a la última finalista de la primera eliminada?

Tampoco se explicó si la preparación demostrada durante la concentración influyó en el resultado, si se valoró el diseño del vestuario o únicamente la manera de llevarlo, ni cuánto pesaron la pasarela, la presencia escénica y la capacidad de comunicación. En la etapa decisiva, ¿la respuesta final se calificó por su contenido, claridad, espontaneidad o coherencia? ¿Qué valor tuvo frente al rendimiento acumulado de cada candidata? La organización no respondió esas preguntas durante la gala.

Los aplausos, las tendencias en las redes sociales y el orgullo nacional tampoco constituyen calificaciones técnicas. Una aspirante puede ser la favorita de la audiencia y no ocupar el primer lugar para los jueces. La transparencia no consiste en exigir que el panel vote como los seguidores, sino en explicar qué midió, cuánto valía cada componente y cómo se aplicaron los mismos parámetros a todas las participantes.

Miss Universo puede preservar la independencia de sus evaluadores sin pedirle al público que acepte el veredicto a ciegas. Publicar la ponderación de las categorías, los rangos de puntuación o una explicación general de cada corte permitiría proteger la deliberación y, al mismo tiempo, fortalecer la credibilidad del concurso.

Un tema que Jennifer ya había abordado

La ronda final dejó otro elemento que merece examinarse con cuidado. El 11 de noviembre, durante una actividad previa, Jennifer Barreto respondió una pregunta sobre cómo enseñar a las nuevas generaciones a reconocer su propio valor frente a la dependencia de los chats de inteligencia artificial.

La representante puertorriqueña habló entonces de educación, responsabilidad y uso consciente de esa tecnología. Cerró su intervención contraponiendo el avance de la inteligencia artificial con la sabiduría que deben tener los seres humanos para utilizarla.

Trece días más tarde, ya situada entre las cinco finalistas, recibió una interrogante individual sobre el valor humano que nunca debe perderse mientras continúa el desarrollo de la inteligencia artificial. Barreto retomó la misma reflexión y concluyó con una formulación muy similar a la empleada anteriormente.

Las dos preguntas no fueron idénticas. La primera se refería a la formación de los jóvenes; la segunda, a la preservación de los valores. La interrogante de la gala fue extraída al azar de un recipiente frente al jurado, un procedimiento que aportó una apariencia visible de imparcialidad. Sin embargo, ese momento no permitió conocer quién redactó las preguntas, cómo fueron seleccionadas para el sorteo, qué controles se aplicaron antes de colocarlas allí ni si se compararon con los temas abordados por las candidatas en actividades anteriores. Nada de esto demuestra que Jennifer Barreto conociera de antemano la pregunta o recibiera una ventaja. La falta de detalles sí deja zonas grises que pueden llevar a parte de la audiencia a interpretar su respuesta como preparada específicamente para esa etapa.

Tampoco debe reprochársele haber preparado asuntos de actualidad. Una mujer que aspira a convertirse en portavoz internacional tiene la responsabilidad de estudiar, organizar sus ideas y desarrollar posiciones propias. Jennifer mostró coherencia al sostener un criterio que ya había expresado.

La inquietud corresponde al protocolo, no a la ganadora. Si la ronda oral pretende medir la capacidad de organizar una respuesta bajo presión, resulta válido preguntar cómo se redactan las interrogantes, si se comparan con los temas abordados en actividades previas y si todas las finalistas enfrentaron un grado semejante de familiaridad con los asuntos que recibieron.

Para determinar si existió alguna ventaja real habría que revisar las intervenciones anteriores de las cinco concursantes y conocer el proceso utilizado para preparar y asignar las preguntas. Sin esa información, la semejanza puede señalarse, pero no convertirse honestamente en evidencia de favoritismo.

Por qué el corte de Mia generó inconformidad

El malestar de numerosos cubanos no nació únicamente de verla eliminada. Surgió porque quedó fuera antes de la fase que parecía corresponder mejor con una de sus principales fortalezas: la comunicación.

Mia había dedicado una parte importante de su preparación a fortalecer la oratoria. Estudió Relaciones Internacionales, desarrolló una carrera como comunicadora digital y demostró en el certamen cubano que podía ordenar ideas, responder bajo presión y conectar con quienes la escuchaban.

Nada permite asegurar que habría ganado de haber alcanzado el Top 5; tampoco puede dudarse de que tenía todo para hacerlo, ni mucho menos afirmarse que su intervención habría superado las de las finalistas. Lo defendible es que figuraba entre las favoritas y poseía condiciones para ser una competidora particularmente fuerte en ese terreno, uno de los atributos más importantes que Miss Universe exige a la soberana encargada de representar a la organización alrededor del mundo. Por ello, el formato dejó al público sin la oportunidad de ver a Dio demostrar esa fortaleza en vivo.

Esa distinción protege el argumento de las exageraciones. Defender la calidad de Mia no exige inventar una conspiración. Basta con reconocer su desempeño y formular una duda legítima: ¿qué aspectos de la evaluación pesaron más que todo lo observado durante su participación?

La respuesta solo puede ofrecerla Miss Universo. Mientras las notas permanezcan reservadas y los cortes se anuncien sin una explicación adicional, cualquier valoración externa tendrá límites. Lo cierto es, que el entusiasmo cubano no prueba que Mia debía ganar, pero el anuncio de su eliminación tampoco despeja por sí solo todas las dudas.

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Un camino de perseverancia

La historia de Mia Angelina Donadio Cancio no comenzó en San Juan ni puede resumirse en el corte que la dejó fuera de la etapa de oratoria. A los 25 años llegó a Miss Universo con una trayectoria marcada por la exposición mediática, la disciplina y la capacidad de regresar cuando un resultado no fue el esperado.

Participó en Nuestra Belleza Latina en 2021. Cuatro años más tarde compitió por primera vez en Miss Universe Cuba con la banda de Isla de Pino, actual Isla de la Juventud. Una parálisis facial sufrida poco antes de la gala puso a prueba su continuidad, pero decidió presentarse, alcanzó el Top 5 y recibió el reconocimiento de Miss Popularidad.

Pudo interpretar aquella experiencia como un cierre. Eligió convertirla en preparación. En 2026 regresó, trabajó su expresión oral, volvió a representar a la región antes mencionada y conquistó la corona nacional en su segundo intento.

Su triunfo no fue producto de una aparición repentina. Llegó tras identificar debilidades, sostener un proyecto y exponerse otra vez a la posibilidad de perder. En esa decisión estuvo una de las claves de su conexión con los seguidores: no construyó una imagen de invulnerabilidad; mostró perseverancia.

Nacida en Miami, graduada en Relaciones Internacionales por la Universidad Internacional de Florida y residente en Puerto Rico durante los últimos dos años, la joven llegó al escenario universal con una identidad formada entre distintos lugares, pero con una referencia cubana constante. Su abuelo materno, José “Pepe” Cancio, es veterano de la Brigada de Asalto 2506, y las conversaciones familiares sobre la isla, el exilio y la libertad acompañaron su crecimiento.

Su cubanía, por tanto, no apareció como un recurso concebido para la competencia. Fue la causa que articuló su participación.

Una representación con contenido

Mia entendió que llevar el nombre de Cuba suponía algo más que pronunciarlo frente a una cámara. Desde su despedida en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) habló de las esperanzas que viajaban con ella. En la sede capital convirtió ese compromiso en símbolos, mensajes y decisiones visibles. Ya lo había advertido en una entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS: “No estoy aquí para ocultar la historia”.

La expresión más poderosa llegó con “La Dama de la Libertad”, el traje nacional creado por el diseñador panameño Róyer Pérez bajo la dirección creativa y el estilismo de Guillermo Leal. La pieza llevó al escenario los rostros de los 75 opositores, periodistas independientes y activistas encarcelados por el régimen cubano durante la Primavera Negra de 2003.

Mia Dio alza la “L” de libertad durante la presentación de “La Dama de la Libertad” en la gala de trajes típicos de Miss Universo 2026. CAPTURA DE PANTALLA

Las lágrimas de cristal recordaron el dolor de sus familias; los gladiolos y el color blanco evocaron las marchas de las Damas de Blanco; la iglesia de Santa Rita de Casia remitió al punto desde el cual aquellas mujeres iniciaban sus recorridos, y las iniciales de Laura Pollán rindieron tributo a una de las fundadoras del movimiento.

Mientras muchas candidatas celebraron paisajes, fauna, leyendas o tradiciones, Mia eligió presentar una herida nacional. No suavizó la historia para hacerla más cómoda ante una audiencia internacional. La llevó consigo y levantó con la mano la “L” de libertad.

Aquella presentación no le garantizaba puntos suficientes para avanzar. Su valor pertenece a otra dimensión: durante unos minutos, los rostros de 75 presos políticos cubanos ocuparon uno de los escenarios de mayor alcance mundial. La representante de la isla utilizó el concurso como una plataforma y no solamente como una vitrina.

Del hospital al Top 12

Su estancia en la concentración también estuvo marcada por un obstáculo físico. Según relató, una intoxicación alimentaria la llevó al hospital y la obligó a ausentarse de varias actividades. Llegó a la preliminar tras días difíciles, pero no utilizó el quebranto como excusa ni pidió indulgencia.

En traje de baño mostró energía, control y una caminata segura. Para el desfile de gala eligió “La Luz del Infinito”, una creación dorada de Joli Poli Couture inspirada en Lumière de l’Infini, la corona utilizada por Miss Universo en 2024 y 2025. Ajustó su desplazamiento a cada salida: primero proyectó dinamismo; luego, sobriedad y aplomo.

La final confirmó que aquella actuación había sido competitiva. Mia fue anunciada entre las 30 semifinalistas y, tras la ronda en traje de baño, avanzó al grupo de 12. Con un vestido azul de pluma, para muchos el mejor vestuario del momento, enfrentó la siguiente fase. Fue entonces cuando su nombre quedó fuera.

El resultado igualó la mejor clasificación cubana desde el regreso del país a Miss Universo en 2024, tras 57 años de ausencia. Lina Luaces también había alcanzado el Top 12 en 2025, mientras Marianela Ancheta abrió el retorno un año antes al entrar entre las 30 semifinalistas.

Mia Dio durante su presentación en Miss Universo 2026 y el desfile de “La Dama de la Libertad”, concebido para visibilizar la memoria de los presos políticos cubanos. MICHEL MELIÁN

Más allá de estar entre las 12 mujeres más bella del planeta

Para los cubanos, el paso de Mia por Miss Universo tuvo un alcance que ninguna tabla puede medir por completo. Representó a un país dividido entre la isla y el exilio, a familias que han transmitido su identidad lejos de la tierra de origen y a una generación que aprendió a hablar de Cuba mediante las historias de sus mayores.

Lo hizo sin reducir la nación al dolor. Mostró belleza, humor, disciplina y elegancia, pero también asumió la responsabilidad de recordar por qué tantos compatriotas reclaman libertad. Esa combinación convirtió su candidatura en algo más profundo que una sucesión de vestidos y desfiles.

Jennifer Barreto merece vivir su triunfo sin que las dudas sobre el sistema se transformen en ataques personales. Mia, por su parte, salió con una clasificación histórica, una comunidad agradecida y una representación coherente de principio a fin.

Después del corte, escribió: “GRACIAS CUBA, LO DI TODO”. La frase resume su recorrido mejor que cualquier teoría. Lo dio todo en la pasarela, en su preparación y en el mensaje que decidió llevar.

El reclamo responsable no debe ser que le entreguen una corona una vez terminada la competencia ni que se desacredite a quien la ganó. Debe dirigirse a la estructura que tomó la decisión: criterios conocidos, ponderaciones comprensibles, preguntas sometidas a protocolos claros y resultados que puedan explicarse.

Cuba no necesitaba un regalo. Su competidora tampoco. Miss Universo no le debe una corona, pero sí le debe al público la claridad necesaria para sostener la confianza que su propia relevancia exige; mientras Mia Dio será recordada eternamente para los cubanos en cualquier latitud como la Reina de la Libertad.