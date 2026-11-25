El expresidente del Gobierno, José María Aznar, durante un mitin electoral, en el auditorio Joaquín Rodrigo, a 21 de noviembre de 2026, en Las Rozas, Madrid (España).

MADRID.- El expresidente del Gobierno español José María Aznar afirmó que Pedro Sánchez demolerá la Constitución y concederá el reconocimiento nacional a sus socios independentistas si gana las elecciones del 29 de noviembre y repite al frente del Ejecutivo, así lo afirmó durante un mitin del Partido Popular en Las Rozas, Madrid, en el que también intervino la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Aznar sostuvo que los comicios representan la cita más decisiva de los últimos 50 años en España porque ponen en cuestión el sentido de la transición, la continuidad histórica del país, la Constitución y la convivencia entre españoles, mientras reprochó que Sánchez llegara al poder mediante una amnistía a independentistas catalanes y promesas a sectores vinculados a ETA, a quienes identificó como Bildu, y advirtió sobre el alcance de un eventual nuevo mandato.

Asimismo, señaló que la verdadera profesión de riesgo hoy es ser un ciudadano normal ante impuestos, deudas, fallos ferroviarios, el apagón general, el destino de 100,000 millones de euros de la Unión Europea, la situación en Ceuta y las infraestructuras básicas, por lo que pidió concentrar el voto en Alberto Núñez Feijóo para conformar un gobierno fuerte y cambiar la situación política.

"Es decir que lo que estamos apostando el día 29 es que si Sánchez puede repetir su coalición la Constitución será demolida la Unidad Histórica de España desaparecerá porque habrá una confederación de Naciones Ibéricas y además la convivencia entre los españoles se va a poner en peligro". "Es decir que lo que estamos apostando el día 29 es que si Sánchez puede repetir su coalición la Constitución será demolida la Unidad Histórica de España desaparecerá porque habrá una confederación de Naciones Ibéricas y además la convivencia entre los españoles se va a poner en peligro".

En el acto celebrado en el municipio madrileño participaron además figuras políticas e institucionales del entorno popular y de la sociedad civil, entre ellas el alcalde de Las Rozas, José de la Uz; el candidato al Congreso por Madrid y vicesecretario territorial del PP madrileño, José Antonio Sánchez; el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano; la vicesecretaria de Organización Electoral, Ana Millán; alcaldes de municipios del oeste madrileño como Pozuelo de Alarcón y Boadilla del Monte, y la colombiana Andrea Monsalve, quien intervino como migrante hispana radicada en Madrid y evocó el asesinato del dirigente colombiano Miguel Uribe Turbay para llamar a la participación electoral.

Díaz Ayuso, por su parte, enmarcó la cita en la defensa de la libertad, la gestión y la seguridad territorial frente a lo que definió como prácticas populistas y de división, en una jornada en la que Aznar también reivindicó los logros de su etapa de gobierno en pensiones, impuestos, déficit, deuda, empleo y renta per cápita.

En paralelo, desde el Puerto de la Cruz, Tenerife, Pedro Sánchez insistió en alcanzar un 75 % de participación para lograr una mayoría absoluta de 176 escaños progresistas y agrupó a PP y Vox bajo la idea de una única involución.

Por su parte, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, aseguró en un mitin en Valencia que superó a Sánchez en el debate cara a cara, aunque pidió a sus seguidores no confiarse ante las encuestas y advirtió sobre la capacidad de reacción de sus rivales políticos, mientras en Barcelona la candidata del Frente Amplio, Ada Colau, respondió a Feijóo al pronosticar que su ventaja tras el debate durará poco y sostuvo que su espacio repetirá la remontada en los sondeos registrada en 2023.