WASHINGTON .-Nidal Hasan, que será ejecutado por fusilamiento el próximo mes por la masacre que cometió en 2009 en una base militar estadounidense, pidió el martes a un tribunal que detenga su ejecución, según documentos obtenidos por la AFP.

El exmayor del ejército de Estados Unidos y psiquiatra militar solicitó a un tribunal federal que retrasara su ejecución, prevista para el 3 de diciembre, mientras prepara un caso para impugnarla por motivos constitucionales.

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Si la ejecución se realiza, Hasan será la primera persona ejecutada por un pelotón de fusilamiento militar estadounidense desde 1945.

A principios de octubre estalló una polémica por los planes de retransmitir la ejecución en directo por internet.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo inicialmente que la ejecución sería "pública".

El anuncio causó preocupación dentro y fuera el país sobre convertir la ejecución en un espectáculo.

Tras días de debate y condenas, el presidente estadounidense, Donald Trump, canceló los planes de emitir la ejecución, aunque permitió que algunos testigos la presenciaran en persona.

Hasan mató a 13 personas, entre ellas 12 soldados, e hirió a otras 30 en su ataque de noviembre de 2009.

FUENTE: Con información de AFP