MIAMI. — El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) aumentó este miércoles las cantidades de lluvia previstas para el sur de Florida y advirtió de posibles tornados, especialmente en Miami-Dade y Broward, mientras numerosas comunidades continúan recuperándose de las inundaciones registradas durante las últimas semanas.

La actualización, emitida a las 2:12 de la madrugada, complicaría el escenario previsto el martes, cuando se estimaban acumulaciones promedio de apenas dos pulgadas. Con el nuevo panorama, la vigilancia por inundaciones se mantiene activa hasta la noche en el corredor metropolitano y costero de los tres condados.

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Más agua y tormentas intensas

El pronóstico actual proyecta entre dos y cuatro pulgadas de lluvia en gran parte del territorio, con focos aislados donde los acumulados podrían escalar hasta las cinco o siete pulgadas. Aunque existe una remota posibilidad de superar las diez pulgadas en puntos muy específicos, los meteorólogos subrayan que ese no es el escenario generalizado.

Hacia la tarde, la atención del NWS se centra en el desarrollo de tormentas severas capaces de generar vientos destructivos y algún tornado aislado. El comportamiento del tiempo estará sujeto a la trayectoria de un sistema de baja presión que avanza hacia Florida y a la inestabilidad que encuentre a su paso, según los expertos.

Los especialistas insisten en interpretar bien las alertas: por el momento se habla de condiciones propicias y no de tornados avistados. Del mismo modo, una vigilancia por inundaciones funciona como un aviso preventivo y no garantiza que todas las ciudades de la zona vayan a sufrir anegamientos.

La recuperación sigue en marcha

De acuerdo con el balance presentado el lunes por el gobernador Ron DeSantis, las fuerzas de respuesta estatal han ejecutado casi 500 rescates en medio de las inundaciones en distintos puntos de Florida, una estadística que abarca múltiples jurisdicciones más allá del área tricondal.

Para drenar las zonas críticas se activaron 90 bombas y 22 camiones de succión en siete condados, a la par de labores de saneamiento y remoción de escombros en más de 250 inmuebles.

La emergencia también golpeó la operatividad de instituciones clave en Broward, donde el agua forzó el cierre de la oficina del médico forense y provocó filtraciones en el Memorial Regional Hospital, lo que llevó al traslado preventivo de algunos pacientes.

Mareas altas y desplazamientos

A las precipitaciones se suman las mareas del rey. El NWS prevé posibles inundaciones costeras moderadas en Broward y Palm Beach cerca de las horas de marea alta, además de condiciones peligrosas para la navegación y corrientes de resaca en las playas atlánticas.

Una tregua meteorológica comenzaría a sentirse el jueves, dando paso a un viernes y un sábado con condiciones mucho más estables. Por ahora, el llamado oficial es a la prudencia: consultar los reportes viales en FL511 antes de tomar el volante y seguir al pie de la letra las recomendaciones de las autoridades locales.