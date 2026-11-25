EL CAIRO.- Al menos 30 personas murieron y otras 25 resultaron heridas este miércoles tras el incendio de un camión cisterna que transportaba productos petrolíferos y volcó en la gobernación de Guiza, en el norte de Egipto.
El accidente se produjo en un túnel cercano a El Cairo, donde las llamas calcinaron al menos 27 vehículos, entre ellos automóviles particulares, microbuses y taxis
EL CAIRO.- Al menos 30 personas murieron y otras 25 resultaron heridas este miércoles tras el incendio de un camión cisterna que transportaba productos petrolíferos y volcó en la gobernación de Guiza, en el norte de Egipto.
El Ministerio de Salud egipcio informó que entre los fallecidos figura el conductor del vehículo siniestrado, mientras que los heridos fueron trasladados a los hospitales Zayed, Al Wara e Imbaba, todos ubicados al oeste de la capital egipcia.
El ministro de Salud, Jaled Abdel Ghaffar, supervisa las labores de atención a las víctimas y visitó los tres centros hospitalarios, según informó el diario egipcio Ahram.
El accidente ocurrió en uno de los túneles del distrito de Warraq, cerca de la carretera de circunvalación que rodea El Cairo y Guiza. El incendio calcinó al menos 27 vehículos, entre ellos automóviles particulares, microbuses y taxis.
Al lugar acudieron 39 ambulancias, efectivos de Protección Civil y bomberos, quienes lograron controlar las llamas. Posteriormente, la Policía reabrió la carretera y restableció la circulación en ambos sentidos.
El fiscal general de Egipto, Mohamed Shauki, ordenó una investigación "urgente" para esclarecer las circunstancias del siniestro. Un equipo de la Fiscalía se trasladó al lugar para iniciar las diligencias correspondientes.
La principal hipótesis apunta a que el conductor del camión perdió el control del vehículo, que se desvió de su trayectoria e impactó contra una barrera de hormigón antes de explotar e incendiarse.
El presidente egipcio, Abdelfatá al Sisi, expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y deseó una pronta recuperación a los heridos.
FUENTE: Con información de Europa Press.
FUENTE: Europa Press