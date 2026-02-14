sábado 14  de  febrero 2026
OPERACIÓN

EEUU confirma ataques contra más de 30 posiciones de Estado Islámico en Siria desde principios de febrero

El Mando Central del Ejército de EEUU destruyó infraestructura y arsenales de Estado Islámico con munición de precisión desde aviones de combate y otros equipos

Las fuerzas del CENTCOM realizaron, entre el 27 de enero y el 2 de febrero, cinco ataques contra un centro de comunicaciones de Estado Islámico, un nodo logístico crítico e instalaciones de almacenamiento de armas.

Europa Press
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASGHINTONG. - El Ejército de Estados Unidos lanzó en una semana una decena de ataques contra más de 30 posiciones de la organización yihadista Estado Islámico en Siria.

El Mando Central del Ejército, el CENTCOM, informó en redes sociales que estos ataques ocurrieron desde el 3 al 12 de febrero y que destruyeron "objetivos de infraestructura y arsenales de Estado Islámico" gracias al uso de "munición de precisión desde aviones de combate, helicóptero y aviones no tripulados".

Helicópteros de ataque de Estados Unidos con misiles aire-superficie guiados con precisión.
'Ataque ojo de halcón'

Pentágono lanza operación contra el Estado Islámico en Siria en respuesta al ataque contra tropas de EEUU
Avión F-15E Strike Eagles de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.
Ataque

EEUU cifra en más de 20 los miembros Estado Islámico "muertos o capturados" en menos de dos semanas en Siria

Las fuerzas del CENTCOM también realizaron, entre el 27 de enero y el 2 de febrero, cinco ataques contra un centro de comunicaciones de Estado Islámico, un nodo logístico crítico e instalaciones de almacenamiento de armas.

La Operación Ataque Ojo de Halcón de Estados Unidos fue desplegada en respuesta a un ataque del 13 de diciembre contra fuerzas estadounidenses y sirias en Palmira.

La emboscada de Estado Islámico resultó en la muerte de dos militares estadounidenses y un intérprete estadounidense. Más de 50 terroristas fueron "abatidos o capturados" y más de 100 objetivos de infraestructura han sido atacados con cientos de munición de precisión durante dos meses de operaciones.

Presos del Estado islámico

La Administración del presidente Donald Trump celebró, a finales de enero, la "audaz iniciativa" del Gobierno iraquí de acoger en cárceles en su territorio a presos de Estado Islámico que permanecían detenidos bajo custodia de las fuerzas kurdo-árabes en el noreste de Siria. Esto luego del traslado de 150 combatientes del grupo terrorista a instalaciones iraquíes.

Además, el Departamento de Estado destacó el "liderazgo" y la "audaz iniciativa" de Bagdad para garantizar que los combatientes no puedan "moverse libremente" por la región.

FUENTE: Con información de Europa Press

