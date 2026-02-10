Comando Sur y embajador Mike Hammer miran a Cuba en momento de colapso total

Captura de pantalla de la fotografía publicada por la Embajada de los Estados Unidos en Cuba

MIAMI.- El jefe de la Misión de Estados Unidos, Mike Hammer , y el comandante del Comando Sur ( Southcom), general Evan Pettus, sostuvieron una reunión estratégica en Florida en el marco del creciente colapso total que padece Cuba.

El encuentro, segundo de su tipo en lo que va de año, se centró en l a parálisis energética y el quiebre social derivados de la gestión de la administración en La Habana.

Ante la crisis, Hammer confirmó que el sistema imperante ha sobrepasado su punto de ruptura, dejando a la población sin servicios básicos.

Nuestro Jefe de Misión Mike Hammer aprovechó una reciente visita a Miami para reunirse con el General Evan Pettus de @Southcom pic.twitter.com/nPJDGOjgtN — Embajada de los Estados Unidos en Cuba (@USEmbCuba) February 9, 2026

Por ello, Estados Unidos intensificó el envío de auxilio humanitario directo, incluyendo alimentos y tecnología solar, a través de instituciones independientes como la Iglesia Católica, garantizando que el apoyo llegue a los ciudadanos sin la intervención del aparato del régimen.

A pesar de los actos de hostigamiento organizados por las autoridades locales contra los diplomáticos estadounidenses, Washington mantiene su despliegue en el terreno. La labor de las instituciones norteamericanas reafirma su compromiso con la seguridad regional y el bienestar de los cubanos frente a la inestabilidad generada por el sistema político de la isla.

El sobrevuelo de un avión espía de la fuerza aérea estadounidense sobre la costa norte cubana; la presencia de buques de guerra a poco menos de 80 kilómetros de la punta de Maisí, como parte de la operación Lanza del Sur, así como la llegada de helicópteros de combate a la base naval de Guantánamo, según fuentes, podrían significar el preludio de algún tipo de acción militar que EEUU se encuentre planeando llevar a cabo para una operación similar a la que desarrollara a principios de año en Venezuela.

Las tensiones que en días recientes se han recrudecido entre Washington y La Habana permiten a su vez apreciar la actitud paradójica y errática del régimen cubano que de un lado dice estar dispuesto a dialogar con EEUU y a la vez, niega que haya conversaciones en un intento de poner en duda las afirmaciones del presidente Donald Trump que asegura estar en conversaciones de alto nivel con autoridades cubanas.

Este jueves 5 de febrero, en rueda de prensa convocada con medios nacionales, Miguel Díaz-Canel decretó opción cero para el pueblo cubano, lo que significa sobrevivir con el mínimo , el cierre de centros de trabajo y estudios y permanecer expuestos a extensos apagones, entre otras carencias extremas, ante la falta de abastecimiento de combustible.

En paralelo también este jueves se anunció la aprobación de otros seis millones de dólares en ayuda humanitaria enviada por la Casa Blanca, destinada a los damnificados del huracán Melisa. Está ayuda se gestiona en Cuba a través de Cáritas y con la colaboración de instituciones religiosas quienes se encargan de asegurar que la asistencia en alimentos y artículos de primera necesidad llegue sin el intermedio del oficialismo.

En ese contexto, declaraciones recientes de altos funcionarios estadounidenses refuerzan el mensaje de respaldo directo al pueblo cubano. “Estamos con el cubano de a pie”, afirmó Mike Hammer en una entrevista concedida a la periodista Jany González, de Telemundo 51, en la que agradeció a los ciudadanos de la isla por recibirlo en sus hogares durante los recorridos que ha venido realizando a lo largo y ancho del territorio nacional .

“Gracias por recibirme de esa manera tan calurosa, por invitarme a sus casas. No se preocupen si no hay electricidad, no hace falta tomar un cafecito; quiero oír sus preocupaciones, sus sueños, y voy a seguir haciéndolo recorriendo el país, como lo hice en el Congo, como lo hice en Chile. Para mí, como diplomático, es muy importante tomar el pulso de qué es lo que le preocupa a la población, y por parte de la administración Trump, que sepan siempre que nosotros estamos con ustedes”, expresó Hammer.

El funcionario también envió un mensaje a la comunidad del exilio cubano. “Esperemos que un día puedan ir a una Cuba libre. Sigan apoyando a sus familiares, que están sufriendo mucho. El día después va a hacer falta una reconstrucción y yo sé que ustedes son parte de la solución”, señaló, antes de añadir que fue “bonito llegar aquí y respirar un poco de aire libre por las calles”, relatando incluso un encuentro casual con un conductor de Uber que lo reconoció.