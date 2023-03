Exalto oficial de la CIA: "Rusia y Cuba están detrás de ataques sónicos"

MIAMI — El exalto oficial de la CIA Marc Polymeropoulos, consideró que tanto Cuba como Rusia están detrás de los incidentes no esclarecidos contra personal diplomático, oficiales de inteligencia y funcionarios de Estados Unidos, reseña el portal el web americateve.

En declaraciones exclusivas, Polymeropoulos, víctima de ataques sónicos, conocido como Síndrome de La Habana, aseguró sentirse "traicionado" y calificó de "golpe al estómago" el más reciente Informe de la Comunidad de Inteligencia nacional, que según el cual, detrás del misterioso fenómeno no hay un "adversario extranjero" ni un arma sofisticada.

“Cuando el gobierno de Estados Unidos dice: Sabemos con seguridad que ni los cubanos ni los rusos estaban involucrados, me digo ¿cómo? No conocemos las interioridades de lo que pasa en La Habana", expresó Polymeropoulos

En el análisis realizado, el exagente de la CIA asegura que "quizás cuando empezaron -las labores de espionaje- estaban tratando de escuchar conversaciones internas, de recopilar información de los teléfonos y dispositivos, pero entonces lesionaron a algunos y dijeron: un momento, pudiéramos usar esto como arma", declaró Polymeropoulos.

"Nadie puede llegar a saber quién fue ni detectarla; eso es exactamente lo que el servicio de inteligencia cubano quería. ¿Acaso querrían tener oficiales de inteligencia estadounidenses en La Habana? Es exactamente lo que los oficiales rusos querían: sacarnos del campo de batalla de una forma difícil de detectar".

Ex alto Oficial de la CIA: Rusia y Cuba están detrás del Síndrome de La Habana

El Síndrome de La Habana

Sobre las repercusiones del Síndrome de La Habana, indicó que "no me agrada decirlo, no quiero darles crédito, ha sido una campaña que les salió bien y causó gran consternación al gobierno estadounidense aún hoy", manifestó Polymeropoulos a americateve

También añadió que "diría que tiene todas las características de una medida activa rusa. Es como luciría una acción exitosa, de las que causan miedo al adversario, saca a la gente de sus labores, distrae. Ha causado todo tipo de controversia dentro de nuestro gobierno. Así que es una de esas cosas que van a perdurar en la historia del espionaje".

El pasado primero de marzo, la Oficina de la Directora de Inteligencia Nacional (DNI), Avril D. Haines, publicó las conclusiones del informe “Evaluación sobre Incidentes Anómalos de Salud”, documento oficial en el que siete agencias de inteligencia resaltan la posibilidad del uso de algún tipo de arma o la presencia de algún adversario extranjero involucrado en los episodios que comenzaron en La Habana en 2016 y se fueron sucediendo en numerosos países de todo el mundo hasta poco antes de la invasión de Rusia a Ucrania en febrero del 2022.

Secuelas del ataque

Polymeropoulos narró a americateve el horror que padeció desde la noche de diciembre de 2017 cuando fue víctima de uno de estos misteriosos episodios al que califica de "ataque" en un hotel en Moscú, Rusia.

En ese entonces, Polymeropoulos ocupaba el cargo de máximo responsable de las operaciones del Servicio de Clandestinaje de la CIA para Europa y Eurasia.

Polymeropoulos asegura que todo empezó en La Habana, recuerda que “en aquel momento hubo una apertura de las relaciones; fue una decisión de la Administración (Barack) Obama. Pero la gente no entiende que en ese momento la guerra entre los servicios de inteligencia de los Estados Unidos y Cuba era más fuerte que nunca", acotó.

"No fue la inteligencia cubana la que decidió tener mejores relaciones con los Estados Unidos. Nuestros oficiales en La Habana eran blancos fáciles, creo que eran blancos oportunos para los cubanos. ¿Tenía el gobierno cubano la tecnología para hacer esto solo? Quizás no. Mi opinión es que fue junto con los rusos", algo que asegura tiene sentido, considerando la historia de la presencia rusa en la isla.