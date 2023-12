“No fui el niño típico al que le gustaba la escuela”

Luis O. Noguerol, Ph.D. conversó con DIARIO LAS AMÉRICAS sobre su trayectoria y la evolución de las tecnologías, vitales para el funcionamiento de muchos organismos gubernamentales y privados.

"No fui el niño típico al que le gustaba la escuela, era un suplicio. Lo que me gustaba era el judo", confesó Noguerol, quien al terminar la secundaria, en su natal Holguín (en el este de Cuba), se interesó por las ciencias y la tecnología.

Desde muy joven se acercó a la computación: “Gracias a mi padre, tuve la suerte de ser uno de los fundadores en la computación en la provincia de Holguín”. Obtuvo una Licenciatura en Ciencias en Ingeniería Radiotécnica y Electrónica, una segunda Licenciatura en Ciencias en Telecomunicaciones y Redes, seguida de una Maestría en Ciencias en Matemáticas y Ciencias de la Computación (la primera que se hizo en el país).

Pero la isla ya no era suficiente para desarrollarse a plenitud: “Yo había tenido algún problema en mi trabajo por nadar en contra de la corriente”. Así que emigró a Estados Unidos en 1999.

“Mi primer trabajo fue limpiando pisos”

Con 31 años de edad, Noguerol llegó a Louisville, Kentucky, donde había muy pocos cubanos. “Mi primer trabajo fue limpiando pisos, limpiaba los baños de dos edificios. Después comencé a planchar trajes en la compañía Sam Meyers. Trabajé en un restaurante fregando platos, y estuve caminando caballos en el [hipódromo] Churchill Downs”, contó el profesional, que además tuvo la responsabilidad de criar a su hijo y ser su principal apoyo.

Tras siete meses en EEUU, Noguerol inició su segunda maestría, en Telecomunicaciones y Ciberseguridad. Esa formación le abrió nuevos horizontes y comenzó a impartir clases de Matemáticas en una escuela secundaria. Después realizó un doctorado en Gestión en Liderazgo Organizacional, Tecnología y Sistemas de Información, en la Universidad de Phoenix y, como aseguró, “de ahí para acá mi vida profesional comenzó a ir en ascenso”.

En efecto, ya suma 40 años de experiencia tanto en el sector privado como en el gubernamental, además de su labor como docente en varios centros universitarios.

El impacto de la tecnología

Cuando trabajaba a cargo del centro de seguridad de una importante agencia del Gobierno de EEUU (de hecho, en todo el sur de la Florida era el único hispano en esa posición), tuvo la posibilidad de convertirse en héroe al detectar un ciberataque.

Así lo recordó: “En un turno por la noche voy pasando frente a los monitores, veo algo totalmente anormal. Me doy la vuelta, y en conclusión, estaban atacando una de las salas de emergencias del Mount Sinai en Memphis, Tennessee. Aquello se complicó, pero logré salvarlos. Salvarles la vida a esas personas me salvó la vida, y siempre digo que en términos profesionales mi mayor logro fue salvarles la vida a nueve personas”.

Trabajar en esa agencia gubernamental le permitió familiarizarse “con tecnologías que, como regla, las personas civiles no sabemos que existen”.

Asimismo, logró que se hiciera justicia en un caso sensible: “Operé un caso que se hizo famoso en el año 2011 de un profesor de una universidad del sur de la Florida, al que logré probarle que estaba con pornografía infantil, y lo pusieron en la cárcel”.

Por otro lado, durante su labor en el sector privado, como vicepresidente de una compañía de software para bancos en el centro y sur del continente americano, su equipo logró “reducir el fraude electrónico en un 33% en alrededor de 14 meses a nivel de plataforma con un ahorro de millones de dólares”.

Luego pasó a ocupar su posición actual, como Director de Tecnologías y Ciberseguridad para el Departamento de Comercio en la región sureste de EEUU, puesto en el que lleva casi 10 años. “Manejo una operación muy compleja desde el punto de vista técnico que incluye operación satelital, con un equipo de trabajo en seis estados”, comentó.

“Tengo el hábito de estudiar todos los días”

Además de tener unas 12 publicaciones en línea, es coautor del libro Intrusion Detection Guide, y autor de Leadership In Cybersecurity; Sweet Talkers' Effect, que estuvo entre los más vendidos de Amazon y se enfoca en el tema del liderazgo en ciberseguridad.

Noguerol, cuyo trabajo científico ha sido reconocido por el Instituto Estadounidense de Física por su contribución para investigar un fallo en la Ley de Snell, cuenta, hasta la fecha, con 103 certificaciones en Tecnologías de la Información y Ciberseguridad.

En 2012, el Dr. Noguerol ganó la medalla de oro en la competencia mundial Hacker Halted después de piratear o hackear un sistema operativo Windows Server 2012 en 33 minutos, en un evento en vivo. Y hace unos meses, en julio, volvió a ganar el primer lugar durante un campeonato de hackers de los países del sur de Asia.

También ha sido reconocido por desarrollar y proponer un modelo matemático completamente nuevo que combina la lógica de la curva elíptica y el teorema de Lagrange con un esquema de cifrado de bloque PIN para minimizar los riesgos asociados con la fuga de datos electrónicos cuando se utilizan servicios de mensajería multimedia (MMS).

“Cuando comencé en ciberseguridad hace 40 años mi primera posición se llamaba ‘perforador y verificador de tarjetas’, o preparación de datos. Con una lupa, trataba de encontrar ponches equivocados en las tarjetas que se usaban cuando no había microcomputadoras, como ahora, sino minicomputadoras”, recordó.

“En términos de evolución no tiene absolutamente nada que ver la informática como se maneja hoy día y en los últimos 20 años con esa informática de hace tantos años. Y trabajar por tantos años en el mismo tema creo que me ha posibilitado continuar y mantenerme al día. Tengo el hábito de estudiar todos los días. Es fascinante ver qué hacíamos antes, qué hacemos ahora”, subrayó.

Sobre su compañía de ciberseguridad ADITusa (Advanced Division of Informatics & Technology, Inc.), con sede en Miami y fundada en 2006, dijo que “se ha ido especializando en análisis forenses digitales, recuperación de datos y en pruebas de penetración (lo que se conoce como hacking)”. De hecho, planteó, “somos de las pocas compañías en el estado de Florida que tenemos la habilidad de certificar a otras empresas (que aceptan cheques o tarjetas de crédito como parte de su pago y que manejan una operación por encima de 1.3 millones de dólares al año) que deben cumplir con estándares de seguridad del Gobierno estadounidense”.

Más logros profesionales

El Dr. Noguerol fue de las personas a cargo de introducir el tema de inteligencia artificial en ciberseguridad en 2017: “Ha sido una evolución positiva y al mismo tiempo intrusiva, siempre digo que somos tecnólogos dependientes y el nivel de intrusividad de las tecnología modernas nos beneficia y nos afecta a todos de diferentes formas, así que es un tema muy complejo”.

AML Hackathon- Luis O. Noguerol. Cortesía del entrevistado El Dr. Luis O. Noguerol durante el evento AML Hackathon 2023. Cortesía del entrevistado

Este año ha sido determinante en su carrera, sobre todo por la oportunidad que le ofreció el Departamento de Estado de EEUU para ocupar el cargo de vice-embajador interino para tecnología, telecomunicaciones y ciberseguridad en la embajada estadounidense en Malasia, en Kuala Lumpur. Como dijo, es el segundo cubano en este puesto desde el año 1957. En julio pasado fungió como enlace entre la embajada EEUU en Malasia y el propio gobierno de Malasia. De hecho, otros países le pidieron contar con su asesoría en reuniones bilaterales con Estados Unidos: Singapur, Vietnam, Japón y Tailandia.

También acudió a Japón tras ser llamado para ayudar a la agencia de seguridad nacional, que reconoció que había sufrido un ciberataque entre el 27 y 28 de julio. Su ayuda y sus conocimientos sobre análisis forenses digitales fueron determinantes para esclarecer cómo había ocurrido este hackeo.

Por otra parte, según acotó, en su estancia en Asia experimentó un peculiar episodio: "me deportaron de Vietnam por ser un intellectual weapon [arma intelectual]".

Disciplina y fuerza

A los 8 años Noguerol comenzó a practicar judo. “El judo es parte de mi vida, en términos de disciplina me ayudó muchísimo, me salvó la vida”, confesó. Y no ha dejado de practicarlo.

Luis O. Noguerol - Judo Training - Malaysia 2023 - Cortesía del entrevistado Luis O. Noguerol durante un entrenamiento de judo en Malasia, este año. Cortesía del entrevistado

En febrero de 2019 fue promovido a Tercer Dan (cinta negra), y recientemente, durante una estancia en Asia, entrenó en el Instituto Kodokan, Japón, justo donde surgió el judo. En el sur de Florida ha entrenado en varios espacios como Gracie Barra, y el Comando Sur del Ejército de EEUU, en Miami. Actualmente entrena en Miami Judo Club.