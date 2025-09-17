jueves 18  de  septiembre 2025
Investigación

Policía detiene a un hombre por amenazas a la Universidad de Utah tras el asesinato a Charlie Kirk

El portavoz de la Oficina del Sheriff del Condado de Summit confirmó la detención de Blake Francis Rogers por amenazas claras y específicas de violencia

Agentes de la policía y el FBI investigan el asesinato de Charlie Kirk.

Agentes de la policía y el FBI investigan el asesinato de Charlie Kirk.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

UTAH — Un hombre fue detenido por presuntamente haber vertido amenazas "de violencia" contra la Universidad de Utah, donde la semana pasada fue asesinado el activista conservador Charlie Kirk, informaron este miércoles las autoridades locales.

El portavoz de la Oficina del Sheriff del Condado de Summit, en el noroeste de Utah, Skyler Talbot, confirmó en declaraciones a la CBS que un hombre fue arrestado el martes, tras aparecer en un vídeo de 70 segundos en el que se identificaba como Blake Francis Rogers y en el que "hubo amenazas claras y específicas de violencia, y se mencionó específicamente a la Universidad del Valle de Utah".

Lee además
 Vista general de una corona de flores depositada por los dolientes frente a la Embajada de Estados Unidos en Pretoria el 11 de septiembre de 2025 tras el asesinato a tiros del joven activista e influencer estadounidense Charlie Kirk mientras hablaba en un evento en la Universidad del Valle de Utah en Orem, Utah, Estados Unidos.   *
CELEBRIDADES

Cómo comenzó la historia de amor de Charlie Kirk y Erika Frantzve
Una pantalla muestra a Tyler Robinson, el sospechoso en el asesinato del activista político Charlie Kirk, mientras asiste a una audiencia judicial de forma remota desde su celda en la cárcel ante el juez Tony Graf, del Cuarto Tribunal de Distrito en Provo, Utah, el 16 de septiembre de 2025.
Ofensa capital

Fiscalía busca la pena de muerte para Tyler Robinson, acusado de asesinar a Charlie Kirk

El detenido, de 20 años y que carece de antecedentes por delitos violentos, admitió a los investigadores la autoría del vídeo --detectado por la Policía Federal (FBI)-- y aseguró que se trataba de una "broma".

Talbot descartó que el joven, que aún no enfrenta cargos formales, "haya tomado ninguna medida significativa para llevar a cabo las amenazas" y señaló que "en este momento creemos que se trató de un incidente aislado". "No hay indicios de que hubiera otras personas involucradas", agregó.

Contenido del video

En el vídeo, difundido en Internet en la noche del lunes, el arrestado afirmó: "Comienzo mi odisea hacia la Universidad del Valle de Utah, para cumplir con mi deber de toda la vida: acabar finalmente con la mentalidad progresista. Si está viendo este vídeo, significa que no regresé de este viaje y que fui derrotado por mi enemigo mortal, el virus de la mentalidad progresista, en la Universidad del Valle de Utah, donde asesinaron a Charlie Kirk.

Espero que al ver este video, todos puedan comprender qué me impulsó a realizar tales acciones y me consideren el héroe que soy", dijo en el video.

El joven influencer falleció tras ser herido de bala la semana pasada durante un evento público al que asistían miles de universitarios para escuchar al activista conservador.

Kirk, de 31 años, era orador en un evento público en la Utah Valley University, en el oeste del país, cuando sufrió el ataque; un disparo en el cuello le cegó la vida al joven padre de dos niños que deja en la orfandad.

Un video del lugar de los hechos muestra a Kirk hablando bajo una carpa frente a unos miles de personas, cuando se escucha el sonido de un único disparo. En la grabación aparece Kirk desplomándose en su silla y se oyen gritos de pánico entre el público.

El asesino de Kirk, Tyler Robinson, de 22 años, utilizó un rifle con mira telescópica para matar al activista de un solo tiro en el cuello desde un tejado. Fue arrestado después de 33 horas de persecución

FUENTE: Con informaciòn de Europa Press

Temas
Te puede interesar

Fiscalía de Utah busca pena de muerte para Tyler Robinson, acusado de asesinar a Charlie Kirk

Agente de ICE dispara y mata a inmigrante irregular tras intento de embestida

Trump anuncia que designará al grupo de "izquierda radical" Antifa como "organización terrorista"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El ministro de Interior de Maduro, Diosdado Cabello, dijo que en la Operación Relámpago del Catatumbo decomisaron 16.308 kilos de cocaína. video
NARCOTRÁFICO

Testigo clave: Diosdado Cabello autoriza todo envío de cocaína que sale por el Caribe desde Venezuela

Proyección de la potencial tormental tropical Gabrielle en el Atlántico.
TEMPORADA DE HURACANES

El Atlántico se activa con la depresión tropical siete y una onda bajo vigilancia, ¿qué se puede esperar?

Pablo Alborán
MÚSICA

Pablo Alborán presenta nuevo tema "KM0" y gira mundial

El presidente de Estados Uniodos Donald J. Trump dialoga con el Rey Carlos III en el Palacio Real.
Política exterior

Presidente Trump comienza su visita oficial en el Reino Unido

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.
BANCO CENTRAL

Sin sorpresas, la Reserva Federal hace un mínimo recorte en la tasa referencial de interés

Te puede interesar

Otro de los símbolos de la historia hispana fue vandalizado y derribado por grupos de extrema izquierda Black Lives Matter y Antifa. Archivo.
Seguridad nacional

Trump anuncia que designará al grupo de "izquierda radical" Antifa como "organización terrorista"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en una conferencia de prensa en la Casa Blanca.
EEUU

Trump celebra cierre del programa de Jimmy Kimmel por comentarios sobre Kirk: "Excelente noticia para EEUU"

Inmigrantes en la frontera. 
Legislación

EEUU aprueba penas más severas para migrantes que crucen ilegalmente la frontera

El ministro de Interior de Maduro, Diosdado Cabello, dijo que en la Operación Relámpago del Catatumbo decomisaron 16.308 kilos de cocaína. video
NARCOTRÁFICO

Testigo clave: Diosdado Cabello autoriza todo envío de cocaína que sale por el Caribe desde Venezuela

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.
BANCO CENTRAL

Sin sorpresas, la Reserva Federal hace un mínimo recorte en la tasa referencial de interés