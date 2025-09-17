Policía detiene a un hombre por amenazas a la Universidad de Utah tras el asesinato a Charlie Kirk

UTAH — Un hombre fue detenido por presuntamente haber vertido amenazas "de violencia" contra la Universidad de Utah, donde la semana pasada fue asesinado el activista conservador Charlie Kirk , informaron este miércoles las autoridades locales.

El portavoz de la Oficina del Sheriff del Condado de Summit, en el noroeste de Utah, Skyler Talbot, confirmó en declaraciones a la CBS que un hombre fue arrestado el martes, tras aparecer en un vídeo de 70 segundos en el que se identificaba como Blake Francis Rogers y en el que "hubo amenazas claras y específicas de violencia, y se mencionó específicamente a la Universidad del Valle de Utah".

El detenido, de 20 años y que carece de antecedentes por delitos violentos, admitió a los investigadores la autoría del vídeo --detectado por la Policía Federal (FBI)-- y aseguró que se trataba de una "broma".

Talbot descartó que el joven, que aún no enfrenta cargos formales, "haya tomado ninguna medida significativa para llevar a cabo las amenazas" y señaló que "en este momento creemos que se trató de un incidente aislado". "No hay indicios de que hubiera otras personas involucradas", agregó.

Contenido del video

En el vídeo, difundido en Internet en la noche del lunes, el arrestado afirmó: "Comienzo mi odisea hacia la Universidad del Valle de Utah, para cumplir con mi deber de toda la vida: acabar finalmente con la mentalidad progresista. Si está viendo este vídeo, significa que no regresé de este viaje y que fui derrotado por mi enemigo mortal, el virus de la mentalidad progresista, en la Universidad del Valle de Utah, donde asesinaron a Charlie Kirk.

Espero que al ver este video, todos puedan comprender qué me impulsó a realizar tales acciones y me consideren el héroe que soy", dijo en el video.

El joven influencer falleció tras ser herido de bala la semana pasada durante un evento público al que asistían miles de universitarios para escuchar al activista conservador.

Kirk, de 31 años, era orador en un evento público en la Utah Valley University, en el oeste del país, cuando sufrió el ataque; un disparo en el cuello le cegó la vida al joven padre de dos niños que deja en la orfandad.

Un video del lugar de los hechos muestra a Kirk hablando bajo una carpa frente a unos miles de personas, cuando se escucha el sonido de un único disparo. En la grabación aparece Kirk desplomándose en su silla y se oyen gritos de pánico entre el público.

El asesino de Kirk, Tyler Robinson, de 22 años, utilizó un rifle con mira telescópica para matar al activista de un solo tiro en el cuello desde un tejado. Fue arrestado después de 33 horas de persecución

FUENTE: Con informaciòn de Europa Press