Seguridad nacional

Trump anuncia que designará al grupo de "izquierda radical" Antifa como "organización terrorista"

"También recomendaré que aquellos que financien a ANTIFA sean investigados a fondo de acuerdo con los más altos estándares y prácticas legales", escribió Trump

Otro de los símbolos de la historia hispana fue vandalizado y derribado por grupos de extrema izquierda Black Lives Matter y Antifa. Archivo.

Otro de los símbolos de la historia hispana fue vandalizado y derribado por grupos de extrema izquierda Black Lives Matter y Antifa. Archivo.

Captura de pantalla María Herrera Mellado/@MariaHerreraMe/Twitter
La estatua de Cervantes fue vandalizada por los grupos extremistas Black Lives Matter y Antifa.

La estatua de Cervantes fue vandalizada por los grupos extremistas Black Lives Matter y Antifa.

Captura de pantalla María Herrera Mellado/@MariaHerreraMe/Twitter
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El presidente Donald Trump dijo el miércoles que declarará como grupo terrorista nacional al grupo Antifa, una red de activistas de izquierda radical, como "una organización terrorista importante".

"Me complace informar a nuestros numerosos patriotas estadounidenses que voy a designar a Antifa, una organización enferma, peligrosa, radical de izquierdas y desastre, como organización terrorista de gran importancia", señaló en su plataforma Truth Social.

"También recomendaré fuertemente que aquellos que financien a ANTIFA sean investigados a fondo de acuerdo con los más altos estándares y prácticas legales", escribió Trump en Truth Social.

El mandatario calificó a ese movimiento, al que ha amenazado desde su primer mandato, de "desastre de izquierda radical y peligrosa".

Asesinato de Charlie Kirk

El lunes, Trump amenazó con imponer dicha designación después de que un alto funcionario de la Casa Blanca, Stephen Miller, prometió que la administración desmantelaría un supuesto "gran movimiento terrorista doméstico" que vinculó con el asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

Trump ha culpado desde su primer mandato (2017-2021) a Antifa por diferentes acciones, desde violencia contra la policía hasta dirigir el 6 de enero de 2021 los disturbios contra el Capitolio en Washington.

La aplicación de la ley federal incluye la lucha contra el terrorismo doméstico, pero Estados Unidos hasta ahora no tiene una lista de "organizaciones terroristas domésticas" designadas.

El mandatario estadounidense afirmó hace días que adoptaría la medida si contaba con el apoyo de los miembros del Gabinete y del Departamento de Justicia, un anuncio que realizó tras culpar del asesinato de Kirk el pasado 10 de septiembre a la retórica de la "izquierda radical".

FUENTE: Con informaciòn de Europa Press y AFP

