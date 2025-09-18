Anuncian monumento a Charlie Kirk en universidad de Florida con respaldo de gobernador DeSantis

MIAMI. – El New College of Florida anunció el martes que erigirá una estatua en su campus para honrar la memoria del activista conservador Charlie Kirk, asesinado la semana pasada durante una conferencia en Utah.

La iniciativa, financiada con fondos privados y respaldada por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, busca cimentar el legado de Kirk en una institución que atraviesa una profunda transformación ideológica, lo que intensifica el debate sobre la violencia política en el país.

Investigación Policía detiene a un hombre por amenazas a la Universidad de Utah tras el asesinato a Charlie Kirk

Ofensa capital Fiscalía busca la pena de muerte para Tyler Robinson, acusado de asesinar a Charlie Kirk

Homenaje y advertencia

La directiva de la universidad detalló que el monumento mostrará a Kirk sentado con un micrófono en mano y dos sillas vacías, una imagen que evoca los debates que protagonizó en campus universitarios de la nación.

La propuesta recibió un inmediato apoyo del gobernador DeSantis. A través de la red social X, el mandatario expresó su "apoyo total" y lanzó una severa advertencia contra posibles actos de vandalismo.

"Si un estudiante vandaliza la estatua, ese estudiante será expulsado. ¡Adelante, alégrame el día!", publicó DeSantis. El gobernador también afirmó que respaldará el despido de cualquier maestro del estado que "celebre" el asesinato del activista.

Embed If a student defaces the statue, then the student will be sent packing.



Go ahead, make my day! https://t.co/TIUVV2Otc9 — Ron DeSantis (@RonDeSantis) September 16, 2025

Epicentro de transformación

El anuncio consolida el giro ideológico del New College, una institución históricamente progresista.

Desde 2023, la universidad se encuentra en el centro de la controversia nacional después de que DeSantis designó una nueva mayoría conservadora para su Junta de Síndicos, con el objetivo explícito de transformarla en "el Hillsdale del Sur", en alusión al influyente Hillsdale College de Michigan.

Bajo el liderazgo de su nuevo presidente, Richard Corcoran, la institución eliminó su oficina de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI), reestructuró el programa de estudios de género y promovió una nueva serie de debates denominada "Socratic Stage" para fomentar el discurso conservador.

La estatua de Kirk, fundador de la organización Turning Point USA, se convierte así en un poderoso símbolo de esta nueva etapa.

Proyección de un legado

A nivel nacional, más de 15 congresistas republicanos, liderados por la representante de Florida Anna Paulina Luna, solicitaron formalmente al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, que instale una estatua de Kirk en el Capitolio de Estados Unidos.

La petición argumenta que el monumento honraría "su legado y serviría como testimonio permanente de su vida, trabajo y sacrificio".

En Texas, el representante estatal Jeff Leach anticipó su intención de presentar un proyecto de ley para erigir un monumento a Kirk en los terrenos del Capitolio Estatal en Austin. Otros legisladores de ese estado también han propuesto la instalación de estatuas en instalaciones universitarias.

El asesinato de Kirk, de 31 años, ocurrió el 10 de septiembre, cuando recibió un disparo de un francotirador mientras participaba en un evento en la Utah Valley University.

Las autoridades arrestaron a Tyler Robinson, de 22 años, como sospechoso del crimen.

Según documentos judiciales, Robinson dejó una nota donde manifestaba su intención de "eliminar a Charlie Kirk" porque estaba "cansado de su odio". La fiscalía de Utah busca la pena de muerte para el acusado.