Trump celebra cierre del programa de Jimmy Kimmel por comentarios sobre Kirk: "Excelente noticia para EEUU"

El patriota asesinado Charlie Kirk, amado y respetado por millones de estadounidenses y en todo el mundo, en especial los jóvenes.

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

LOS ÁNGELES — El programa de variedades nocturno de Jimmy Kimmel saldrá del aire "indefinidamente", informó este miércoles 17 de septiembre la televisora ABC. Esto luego de que el presentador estadounidense afirmó que parte de la derecha intenta explotar políticamente el asesinato del activista Charlie Kirk .

El presidente Donald Trump celebró este miércoles la suspensión del programa del humorista Jimmy Kimmel, calificándola como una "excelente noticia para Estados Unidos".

OPINIÓN Charlie Kirk, la voz de la verdad de nuestra generación

"Excelente noticia para Estados Unidos: El programa de Jimmy Kimmel, cuestionado por sus bajos índices de audiencia, ha sido CANCELADO. Felicidades a ABC por haber tenido finalmente el valor de hacer lo que había que hacer. Kimmel no tiene NINGÚN talento", escribió el presidente en su red social Truth Social.

Un vocero de la cadena estadounidense anunció la decisión. "En Vivo con Jimmy Kimmel será suspendido indefinidamente".

El anuncio llega después de que Nexstar Media, empresa que posee una enorme red de canales por todo Estados Unidos asociados a las grandes cadenas, anunciara que no emitiría el programa debido a los mencionados comentarios.

Expresiones ofensivas

En el programa del lunes, Kimmel se refirió a la conmoción causada por el asesinato de Kirk. "La pandilla MAGA (en referencia al movimiento de Trump, Make America Great Again) tratando desesperadamente de caracterizar al joven que asesinó a Charlie Kirk como cualquier cosa menos uno de los suyos y haciendo todo lo posible para sacar provecho político de ello", señaló el humorista.

Charlie Kirk, un influencer conservador e importante aliado de Donald Trump, fue asesinado el 10 de septiembre mientras debatía con estudiantes en una universidad de Utah.

El sospechoso del crimen, Tyler Robinson, de 22 años, se entregó a las autoridades al día siguiente, y fue acusado esta semana de homicidio agravado.

Los comentarios del humorista ocurrieron justo cuando autoridades de la administración del presidente Donald Trump prometen acciones contra organizaciones y movimientos liberales y de izquierda, que comienzan a ser catalogadas como amenazas a las libertades civiles.

"Nexstar se opone firmemente a los recientes comentarios hechos por el Sr. Kimmel sobre el asesinato de Charlie Kirk y reemplazará el programa con otra programación en sus mercados afiliados a ABC", señaló la compañía.

Advertencia de EEUU

El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, dijo el 15 de septiembre que quienes celebren el asesinato del comentarista conservador Charlie Kirk deben rendir cuentas.

"Denúncienlos, y llamen a su empleador", sostuvo Vance cuando fungió como presentador invitado de un episodio del programa The Charlie Kirk Show. Este era el podcast diario que Kirk presentaba antes de recibir un disparo en el cuello durante un debate en la Universidad del Valle de Utah.

Vance también expresó que no creen en la violencia política, pero sí son partidarios de la civilidad.

FUENTE: Con información de AFP/BBC