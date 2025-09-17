miércoles 17  de  septiembre 2025
EEUU

Trump celebra cierre del programa de Jimmy Kimmel por comentarios sobre Kirk: "Excelente noticia para EEUU"

En el programa del lunes, Jimmy Kimmel dijo que la derecha busca sacar provecho político del asesinato de Charlie Kirk, y llamó pandilla MAGA a los republicanos

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/ AFP.
El patriota asesinado Charlie Kirk, amado y respetado por millones de estadounidenses y en todo el mundo, en especial los jóvenes.&nbsp;&nbsp;

El patriota asesinado Charlie Kirk, amado y respetado por millones de estadounidenses y en todo el mundo, en especial los jóvenes.  

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LOS ÁNGELES — El programa de variedades nocturno de Jimmy Kimmel saldrá del aire "indefinidamente", informó este miércoles 17 de septiembre la televisora ABC. Esto luego de que el presentador estadounidense afirmó que parte de la derecha intenta explotar políticamente el asesinato del activista Charlie Kirk.

El presidente Donald Trump celebró este miércoles la suspensión del programa del humorista Jimmy Kimmel, calificándola como una "excelente noticia para Estados Unidos".

Lee además
charlie kirk, la voz de la verdad de nuestra generacion
OPINIÓN

Charlie Kirk, la voz de la verdad de nuestra generación
el asesinato de charlie kirk ¿un recurrente patron de violencia politica?
OPINIÓN

El asesinato de Charlie Kirk ¿un recurrente patrón de violencia política?

"Excelente noticia para Estados Unidos: El programa de Jimmy Kimmel, cuestionado por sus bajos índices de audiencia, ha sido CANCELADO. Felicidades a ABC por haber tenido finalmente el valor de hacer lo que había que hacer. Kimmel no tiene NINGÚN talento", escribió el presidente en su red social Truth Social.

Un vocero de la cadena estadounidense anunció la decisión. "En Vivo con Jimmy Kimmel será suspendido indefinidamente".

El anuncio llega después de que Nexstar Media, empresa que posee una enorme red de canales por todo Estados Unidos asociados a las grandes cadenas, anunciara que no emitiría el programa debido a los mencionados comentarios.

Expresiones ofensivas

En el programa del lunes, Kimmel se refirió a la conmoción causada por el asesinato de Kirk. "La pandilla MAGA (en referencia al movimiento de Trump, Make America Great Again) tratando desesperadamente de caracterizar al joven que asesinó a Charlie Kirk como cualquier cosa menos uno de los suyos y haciendo todo lo posible para sacar provecho político de ello", señaló el humorista.

Charlie Kirk, un influencer conservador e importante aliado de Donald Trump, fue asesinado el 10 de septiembre mientras debatía con estudiantes en una universidad de Utah.

El sospechoso del crimen, Tyler Robinson, de 22 años, se entregó a las autoridades al día siguiente, y fue acusado esta semana de homicidio agravado.

Los comentarios del humorista ocurrieron justo cuando autoridades de la administración del presidente Donald Trump prometen acciones contra organizaciones y movimientos liberales y de izquierda, que comienzan a ser catalogadas como amenazas a las libertades civiles.

"Nexstar se opone firmemente a los recientes comentarios hechos por el Sr. Kimmel sobre el asesinato de Charlie Kirk y reemplazará el programa con otra programación en sus mercados afiliados a ABC", señaló la compañía.

Advertencia de EEUU

El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, dijo el 15 de septiembre que quienes celebren el asesinato del comentarista conservador Charlie Kirk deben rendir cuentas.

"Denúncienlos, y llamen a su empleador", sostuvo Vance cuando fungió como presentador invitado de un episodio del programa The Charlie Kirk Show. Este era el podcast diario que Kirk presentaba antes de recibir un disparo en el cuello durante un debate en la Universidad del Valle de Utah.

Vance también expresó que no creen en la violencia política, pero sí son partidarios de la civilidad.

FUENTE: Con información de AFP/BBC

Temas
Te puede interesar

Fiscalía de Utah busca pena de muerte para Tyler Robinson, acusado de asesinar a Charlie Kirk

Donald Trump elogia a Kate Middleton durante visita de Estado a Reino Unido

Presidente Trump comienza su visita oficial en el Reino Unido

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El ministro de Interior de Maduro, Diosdado Cabello, dijo que en la Operación Relámpago del Catatumbo decomisaron 16.308 kilos de cocaína. video
NARCOTRÁFICO

Testigo clave: Diosdado Cabello autoriza todo envío de cocaína que sale por el Caribe desde Venezuela

Pablo Alborán
MÚSICA

Pablo Alborán presenta nuevo tema "KM0" y gira mundial

Una pantalla muestra a Tyler Robinson, el sospechoso en el asesinato del activista político Charlie Kirk, mientras asiste a una audiencia judicial de forma remota desde su celda en la cárcel ante el juez Tony Graf, del Cuarto Tribunal de Distrito en Provo, Utah, el 16 de septiembre de 2025.
Ofensa capital

Fiscalía busca la pena de muerte para Tyler Robinson, acusado de asesinar a Charlie Kirk

El presidente de Estados Uniodos Donald J. Trump dialoga con el Rey Carlos III en el Palacio Real.
Política exterior

Presidente Trump comienza su visita oficial en el Reino Unido

Proyección de la potencial tormental tropical Gabrielle en el Atlántico.
TEMPORADA DE HURACANES

El Atlántico se activa con la depresión tropical siete y una onda bajo vigilancia, ¿qué se puede esperar?

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en una conferencia de prensa en la Casa Blanca.
EEUU

Trump celebra cierre del programa de Jimmy Kimmel por comentarios sobre Kirk: "Excelente noticia para EEUU"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Inmigrantes en la frontera. 
Legislación

EEUU aprueba penas más severas para migrantes que crucen ilegalmente la frontera

El ministro de Interior de Maduro, Diosdado Cabello, dijo que en la Operación Relámpago del Catatumbo decomisaron 16.308 kilos de cocaína. video
NARCOTRÁFICO

Testigo clave: Diosdado Cabello autoriza todo envío de cocaína que sale por el Caribe desde Venezuela

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.
BANCO CENTRAL

Sin sorpresas, la Reserva Federal hace un mínimo recorte en la tasa referencial de interés

Una patrulla policial detrás de la cinta amarilla custodia el área del crimen. 
CALIFORNIA

Cadáver descuartizado y descompuesto hallado en auto Tesla de rapero es de adolescente hispana