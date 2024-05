Familiares demandan a ganador del Mega Millions de $1.350 millones

Según documentos judiciales recientes, la madre de la hija del ganador, identificada como Sara Smith en los archivos, afirma que fue él quien primero compartió la noticia de su victoria con la familia, no ella como él alega. El padre del ganador también respalda esta afirmación, declarando que su hijo les informó sobre su fortuna antes de detallar sus planes para el dinero, que según los informes se recibió a través de una LLC, en una suma global superior a los 500 millones de dólares.

“En febrero o marzo de 2023, mi hijo vino a mi casa… y nos informó a mí y a mi esposa que había ganado una gran cantidad de dinero en la Lotería del Estado de Maine”, escribió su padre en los documentos judiciales.

A pesar de las supuestas promesas hechas por el ganador, incluida la creación de un fondo fiduciario de un millón de dólares y el apoyo financiero para los gastos médicos de su familia, no se han materializado. Esta falta de cumplimiento de las promesas ha provocado tensiones dentro de la familia, con el ganador supuestamente cortando el contacto con su padre después de que este expresara su decepción por las acciones de su hijo.

“Le dije... 'Tú no eres el hijo que conocí'”, escribió su padre en el expediente. “Se enojó y me llamó 'dictador' e 'imbécil'. No he vuelto a saber nada de mi hijo desde entonces y él no ha hecho nada de (las) cosas que prometió”, añade el texto.

El ganador, por su parte, argumenta que su relación con su familia se vio afectada después de revelar su victoria sin que ellos firmaran un acuerdo de confidencialidad, y niega haber compartido detalles sobre cómo planeaba utilizar el dinero. También acusa a la madre de su hija de intentar exponer su identidad y de acusarlo de intento de secuestro tras negarse a financiar unas vacaciones para ella y su pareja.

FUENTE: Con información de New York Post