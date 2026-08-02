domingo 2  de  agosto 2026
COVID

Fiscalía de Luisiana se suma a investigaciones contra Fauci

Luisiana se unirá a Alabama y Florida en la investigación al doctor Anthony Fauci para determinar si cometió otros delitos que pudieran ser juzgados

El director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas (NIAID), Anthony Fauci, durante la pandemia, en la audiencia en el Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado, el 29 de julio de 2026 en Washington, DC.

El director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas (NIAID), Anthony Fauci, durante la pandemia, en la audiencia en el Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado, el 29 de julio de 2026 en Washington, DC.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — La fiscal general de Luisiana, Liz Murrill, aseguró que su estado investigará al exdirector del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas (NIAID) durante la pandemia, Anthony Fauci, tras la polémica audiencia de esta semana en el Senado en la que se acogió a la Quinta Enmienda para no declarar.

"Luisiana se unirá a Alabama y Florida en la investigación de Fauci para determinar si cometió otros delitos que pudieran ser juzgados en nuestros tribunales estatales", escribió la fiscal en su cuenta de X este fin de semana.

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"En aquel momento, afirmó no recordar muchos detalles clave de sus propias acciones, y ahora estamos descubriendo registros contemporáneos que él conservaba", señaló.

Su negativa a responder

Fauci compareció el pasado miércoles en el Senado, donde había sido citado para explicar su gestión durante la pandemia de COVID y evitó responder a las preguntas de los senadores acogiéndose hasta en 111 ocasiones a la Quinta Enmienda de la Constitución.

El exfuncionario, que lamentó una supuesta "obsesión desmedida" contra él, leyó un mensaje en el que aseguraba: "Siguiendo el consejo de mi abogado, me niego respetuosamente a responder en virtud de mis derechos amparados por la Quinta Enmienda de la Constitución".

Además de la vía judicial a la que se enfrentará Fauci, el senador republicano Rand Paul aseguró que impulsará una acusación de desacato contra él por negarse a declarar.

"Esa votación tendrá lugar en comisión la semana que viene. Sería un desacato al Congreso", declaró Paul.

Paul ha defendido en numerosas ocasiones que Fauci debería estar en prisión y ha llevado el asunto al Departamento de Justicia, ya que considera que fue responsable de financiar investigaciones en China que desencadenaron la pandemia.

El punto principal de discrepancia entre ambos es si el coronavirus se originó de forma natural, como sostiene Fauci, sin que hasta el momento lo haya demostrado, o en un laboratorio, como defiende Paul.

FUENTE: Con información de EFE

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