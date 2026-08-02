Rubio señala que en Venezuela debe haber "elecciones legítimas" en algún momento

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

La gente hace cola fuera de un colegio electoral antes de la apertura de las urnas el día de las elecciones presidenciales, en Caracas el 28 de julio de 2024. Archivo.

CARACAS.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, señaló que cualquier proceso de democratización en Venezuela requerirá tiempo debido a las décadas de permanencia del chavismo en el poder. Explicó que la prioridad pasa por estabilizar el país antes de avanzar hacia una transición política.

"Necesitas tener leyes, reglas y regulaciones en vigor para que los inversores de América y del mundo puedan entrar e invertir de manera segura y crear prosperidad. En última instancia, tienes que tener una transición. En algún momento tienes que tener elecciones legítimas en todos los nivele s para que la gente sepa que el gobierno que está ahí es un gobierno legítimo elegido por el pueblo", declaró Rubio en entrevista en Fox News.

Abogó por una reconciliación nacional que desemboque en elecciones legítimas y apuntó a los procesos de transición vividos en Europa del Este tras la caída de la Unión Soviética como posibles referencias.

Dentro de este proceso, el funcionario consideró imprescindible reconstruir la economía y ofrecer garantías jurídicas que permitan recuperar la inversión extranjera.

"Nuestra prioridad era la estabilización, no queríamos que el país degenerara en una guerra civil, migración masiva, disturbios civiles", ratificó Rubio.

El secretario de Estado dijo que el rol de Estados Unidos es seguir siendo facilitador de ese proceso.

Diálogo clave

Las declaraciones del secretario de Estado surgen en el momento en que el chavismo y la oposición anunciaron que la próxima semana tendrán la primera cita presencial del diálogo político auspiciado por Estados Unidos. Este proceso estará encabezado por el oficialista Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de 2020, y la opositora Dinorah Figuera, quien presidió el parlamento de 2015.

"Agradecemos a los Estados Unidos y al secretario de Estado, Marco Rubio, por el acompañamiento a la transición en Venezuela. Este inicio marca un nuevo capítulo en la lucha por construir un futuro digno para todos los venezolanos", señaló Dinorah Figuera en un comunicado difundido el sábado.

FUENTE: Con información de Europa Press/El Nacional/Monitoreamos