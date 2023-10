Flexibilización de uniformes de la Marina varía de modo circunstancial

Ante la "escasez verdadera" que existe de uniformes, consideró que la flexibilización de los estándares de uniformes para los entrenamientos y dejar los camuflajes para las unidades de combate es una opción que no resta fuerza ni capacidad.

"Que tú tengas que pasar el entrenamiento básico con una chamarra (chaquetas) verde oliva, que se usaba hace 20 - 40 años, eso es lo de menos", sostiene el coronel.

Escasez de camuflaje en la Infantería Marina

En un video publicado en Instagram, el general Smith de la Infantería Marina autorizó a los comandantes, batallones y escuadrones locales a utilizar equipos resistente a las llamas o camuflajes del desierto para mitigar el problema de producción del camuflaje militar que se presenta desde la pandemia de COVID-19.

"No podemos tener una situación en la que un infante de Marina use camisetas inservibles, porque eso luce mal para el cuerpo, y no podemos tener una situación en la que a ese infante de Marina se le haga pasar un mal rato por esas camisetas inservibles. Vamos a arreglar esto, pero hará falta un poco de paciencia", agregó.

Los reclutas de la Marina reciben normalmente tres uniformes utilitarios de camuflaje de bosque y dos de desierto. Sin embargo, el camuflaje del bosque ha sido el uniforme estándar de la Infantería durante todo el año desde 2016.

afp-marina.jpg El Memorial Iwo Jima de la Marina de EEUU se puede ver cuando el sol de la mañana detrás del Capitolio Getty Images via AFP

Despolitizar el presupuesto

A juicio del coronel Pérez lo realmente importante es "despolitizar" el nombramiento general Smith para garantizar la operatividad de la Infantería Marina, que hoy enfrenta escasez de equipamiento, uniformes y reclutas.

"Cuando hay escasez de esto y de lo otro, tengo que hacer de tripas corazones y poner a la gente a correr en camisetas porque no tengo suficiente uniformes de camuflaje, bueno ahorro los uniformes de camuflaje para los que están desplazados en las unidades tácticas y que anden en camisas verde oliva en entrenamientos en la base. Esos son medios que no estamos viendo, que eso no quite el resplandor de lo que el hombre y su misión tiene para mantener la Infantería de la Marina como una fuerza capaz de hacer su misión", sostuvo.

Un "daño colateral"

Desde julio, el senador republicano Tommy Tuberville, de Alabama, ha bloqueado más de 300 nombramientos en protesta a las políticas liberales del Pentágono, que proporciona licencia y reembolso a las integrantes del servicio que quieran realizarse un aborto y ofrece ayudas económicas para la transición de género del personal militar transexual.

El militar en retiro recordó que esta es una política que ha impulsado el hasta hace poco exjefe del Estado Mayor Conjunto, general en retiro Mark Milley durante los últimos tres años, siguiendo la agenda de las administraciones de centro-izquierda de Barack Obama (2009 - 2017) y del presidente Joe Biden.

"El general (Eric Smith) está enfocando, como buen líder y no como un político, en sostener la operatividad de la Infantería Marina, que le den suficiente presupuesto para tener una fuerza hábil que pueda resolver sus misiones, para ser eficiente en combate. Si tiene que permitir que una mujer vaya a otro estado y haga un aborto, son gajes del oficio, un daño colateral que no afecta la operabilidad de las fuerzas", enfatizó.

FUENTE: Con información de New York Post / AFP