Francia muestra "sorpresa" a las críticas de Trump por negar sobrevuelo de aviones militares

PARÍS — Francia expresó este martes su sorpresa por las críticas del presidente estadounidense, Donald Trump , quien acusó a París de actuar de forma "muy poco cooperativa" en el marco de la guerra contra Irán, al prohibir el sobrevuelo de su territorio por aviones con destino a Israel cargados de material militar.

Fuentes del Elíseo dijeron que les "sorprende" el mensaje puesto hoy por Trump en su red social, en el que arremete contra Francia porque "no permitió que aviones con destino a Israel, cargados con suministros militares, sobrevolaran su territorio".

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"Francia no ha cambiado de postura desde el primer día y confirmamos esta decisión, que se ajusta a la postura francesa desde el inicio de este conflicto", manifestaron las fuentes sin más aclaraciones.

EEUU "lo recordará"

Trump escribió además en su plataforma Truth Social que Francia había sido "muy poco colaboradora" y que Estados Unidos "lo recordará".

"Francia no autorizó que aviones con suministros militares dirigidos a Israel sobrevolaran su territorio. ¡Francia ha sido MUY POCO ÚTIL frente al 'Carnicero de Irán', que fue eliminado exitosamente!", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

París no había anunciado públicamente una prohibición de sobrevuelo para aviones estadounidenses implicados en la guerra, a diferencia de otros países como España, que sí lo ha dicho claramente.

A principios de este mes, las fuerzas armadas francesas señalaron que Francia no autorizaría el uso de sus bases por aviones estadounidenses si participaban en ataques contra Irán, pero lo permitiría de forma puntual si fueran en apoyo de la defensa de los aliados franceses en la región.

Se trata fundamentalmente de las bases en Istres (Bouches-du-Rhônes) y en Avord (Cher), según medios franceses.

Francia sigue los pasos de España

España no permitirá usar su espacio aéreo a los aviones militares estadounidenses que participan en la guerra de Irán, dijo la ministra de Defensa del gobierno de Pedro Sánchez, Margarita Robles.

El gobernante de extrema izquierda ha mostrado su oposición frontal al conflicto, lo que le ha valido roces con el presidente Trump, quien advirtió al cuestionado Sánchez con cortar toda relación comercial con España.

Revisión de acuerdo con la OTAN

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que su país deberá "revisar" la relación con la OTAN cuando haya terminado la guerra de Irán debido a la negativa de España y de otros países a permitirle usar sus bases.

"En un momento de necesidad para Estados Unidos (...) tenemos países como España, un miembro de la OTAN al que estamos comprometidos a defender, negándonos el uso de su espacio aéreo y presumiendo de negarnos el uso de sus bases. Y hay otros países que también han hecho eso", dijo durante una entrevista con Al Jazeera.

El jefe de la diplomacia estadounidense opinó que una de las razones por las que la Alianza Atlántica es "beneficiosa" para Estados Unidos es que le proporciona "bases para contingencias" como estacionar tropas, aviones y armas en Europa.

"Pero si la OTAN se trata solo de que nosotros defendamos a Europa mientras ellos nos niegan derechos de bases cuando los necesitamos, entonces no es un muy buen acuerdo. Todo esto lo tendremos que revisar", dijo.

FUENTE: Con información de EFE y AFP