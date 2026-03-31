Trump: la guerra en Irán no durará "mucho más tiempo"; Teherán dice tener "voluntad" para un acuerdo

El anuncio se produjo desde la oficina Oval en un intento por centralizar la información gubernamental sin intermediarios.

WASHINGTON — El presidente Donald Trump afirmó este martes que la guerra contra Irán no durará "mucho más" y opinó que el estrecho de Ormuz se abrirá "automáticamente" tras la salida de Estados Unidos.

"No vamos a estar allí mucho más tiempo. Ahora mismo les estamos dando una paliza", declaró Trump en una entrevista telefónica a The New York Post.

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El mandatario afirma que Estados Unidos no tendrá que quedarse en Irán "mucho más tiempo", aunque aclaró que le "queda trabajo por hacer para acabar con su capacidad ofensiva, sea cual sea la que les quede".

El republicano insistió en que ha "arrasado el país" y que a la república islámica "no le queda fuerza" militar.

Sobre el estrecho de Ormuz, por donde antes de la guerra circulaba una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural, opinó que "se abrirá automáticamente".

"(Irán) no va a tener un arma nuclear. Cuando nos vayamos, el estrecho se abrirá automáticamente", subrayó.

El plan se mantiene

La Casa Blanca dijo ayer que el mandatario mantiene vigente por ahora una duración de cuatro a seis semanas de operaciones militares para lograr todos sus objetivos en la guerra que libra junto a Israel contra Irán.

Trump, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y miembros del Gabinete republicano aseguran que cada día están más cerca de cumplir sus propósitos de acabar con el programa nuclear de Irán, la destrucción de sus misiles balísticos y Armada y de desmantelar su capacidad de producción armamentística.

Este lunes, el presidente afirmó en su red Truth Social que su país "está en conversaciones serias con un régimen nuevo y más razonable" en Irán, al tiempo que reiteró sus amenazas contra las instalaciones eléctricas y petrolíferas de la República Islámica "si no se llega pronto a un acuerdo".

Por su parte, la Guardia Revolucionaria iraní afirmó que atacará desde mañana miércoles las oficinas en Medio Oriente de compañías tecnológicas estadounidenses, a las que calificó como "compañías terroristas espías", y entre las que incluyó a Microsoft, Apple y Google.

Irán quiere "garantías

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, afirmó que su país posee la "voluntad" necesaria para poner fin a la guerra con Israel y Estados Unidos, pero quiere garantías de que el conflicto no se repita.

"Tenemos la voluntad necesaria para poner fin a este conflicto, siempre y cuando se cumplan las condiciones esenciales, especialmente las garantías requeridas para evitar que se repita la agresión", declaró Pezeshkian en una conversación telefónica con el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, reiterando una exigencia clave de Teherán.

El mandatario iraní reiteró así una de las principales exigencias planteadas por la república islámica para un alto el fuego: el fin de la "agresión", el pago de compensaciones financieras, una definición clara de las responsabilidades y el cese de las hostilidades en todos los frentes.

"La solución para normalizar la situación es la suspensión" de la ofensiva israelí-estadounidense, subrayó también Pezeshkian.

Estados Unidos e Israel atacaron a Irán el 28 de febrero, y Teherán respondió con bombardeos contra intereses estadounidenses e israelíes en países vecinos del Golfo. Líbano e Irak también se han visto arrastrados al conflicto.

FUENTE: Con información de EFE y AFP