martes 31  de  marzo 2026
Conflicto

Trump: la guerra en Irán no durará "mucho más tiempo"; Teherán dice tener "voluntad" para un acuerdo

"(Irán) no va a tener un arma nuclear. Cuando nos vayamos, el estrecho (de Ormuz) se abrirá automáticamente", subrayó el presidente Trump

El anuncio se produjo desde la oficina Oval en un intento por centralizar la información gubernamental sin intermediarios.

El anuncio se produjo desde la oficina Oval en un intento por centralizar la información gubernamental sin intermediarios.

EFE
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El presidente Donald Trump afirmó este martes que la guerra contra Irán no durará "mucho más" y opinó que el estrecho de Ormuz se abrirá "automáticamente" tras la salida de Estados Unidos.

"No vamos a estar allí mucho más tiempo. Ahora mismo les estamos dando una paliza", declaró Trump en una entrevista telefónica a The New York Post.

Lee además
 El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se dirige a la Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en Nueva York el 26 de septiembre de 2025. 
POLÍTICA

Netanyahu dice que Israel ha cumplido gran parte de sus objetivos de guerra en Irán
120 monumentos y sitios históricos han sufrido daños por los bombardeos en Irán. (AFP)
CONFLICTO BÉLICO

Irán advierte que daños a monumentos y sitios históricos por la guerra difícilmente serán reparados

El mandatario afirma que Estados Unidos no tendrá que quedarse en Irán "mucho más tiempo", aunque aclaró que le "queda trabajo por hacer para acabar con su capacidad ofensiva, sea cual sea la que les quede".

El republicano insistió en que ha "arrasado el país" y que a la república islámica "no le queda fuerza" militar.

Sobre el estrecho de Ormuz, por donde antes de la guerra circulaba una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural, opinó que "se abrirá automáticamente".

"(Irán) no va a tener un arma nuclear. Cuando nos vayamos, el estrecho se abrirá automáticamente", subrayó.

El plan se mantiene

La Casa Blanca dijo ayer que el mandatario mantiene vigente por ahora una duración de cuatro a seis semanas de operaciones militares para lograr todos sus objetivos en la guerra que libra junto a Israel contra Irán.

Trump, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y miembros del Gabinete republicano aseguran que cada día están más cerca de cumplir sus propósitos de acabar con el programa nuclear de Irán, la destrucción de sus misiles balísticos y Armada y de desmantelar su capacidad de producción armamentística.

Este lunes, el presidente afirmó en su red Truth Social que su país "está en conversaciones serias con un régimen nuevo y más razonable" en Irán, al tiempo que reiteró sus amenazas contra las instalaciones eléctricas y petrolíferas de la República Islámica "si no se llega pronto a un acuerdo".

Por su parte, la Guardia Revolucionaria iraní afirmó que atacará desde mañana miércoles las oficinas en Medio Oriente de compañías tecnológicas estadounidenses, a las que calificó como "compañías terroristas espías", y entre las que incluyó a Microsoft, Apple y Google.

Irán quiere "garantías

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, afirmó que su país posee la "voluntad" necesaria para poner fin a la guerra con Israel y Estados Unidos, pero quiere garantías de que el conflicto no se repita.

"Tenemos la voluntad necesaria para poner fin a este conflicto, siempre y cuando se cumplan las condiciones esenciales, especialmente las garantías requeridas para evitar que se repita la agresión", declaró Pezeshkian en una conversación telefónica con el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, reiterando una exigencia clave de Teherán.

El mandatario iraní reiteró así una de las principales exigencias planteadas por la república islámica para un alto el fuego: el fin de la "agresión", el pago de compensaciones financieras, una definición clara de las responsabilidades y el cese de las hostilidades en todos los frentes.

"La solución para normalizar la situación es la suspensión" de la ofensiva israelí-estadounidense, subrayó también Pezeshkian.

Estados Unidos e Israel atacaron a Irán el 28 de febrero, y Teherán respondió con bombardeos contra intereses estadounidenses e israelíes en países vecinos del Golfo. Líbano e Irak también se han visto arrastrados al conflicto.

FUENTE: Con información de EFE y AFP

Temas
Te puede interesar

Precio de gasolina en Florida alcanzó los $4.12 por conflicto con Irán

Congreso de Florida envía nuevas leyes para firma del gobernador DeSantis, ¿cuáles son las más impactantes?

¿Está ganando Estados Unidos la guerra?

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Barco con petróleo ruso en el puerto de Matanzas. 
ENTREVISTA EXCLUSIVA

Fisuras en la estrategia de Washington hacia Cuba, observa experto sobre cancelar cerco petrolero

Ron DeSantis, gobernador de Florida, durante el anuncio del feriado fiscal. 
LEGISLACIÓN

Congreso de Florida envía nuevas leyes para firma del gobernador DeSantis, ¿cuáles son las más impactantes?

Patrick Oppmann entrevista a Sandro Castro en La Habana.
MENSAJE CON PROPÓSITO

Sandro Castro amaga a criticar al régimen y asegura ser "un ciudadano más"

El secretario de salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr.
SALUD

Kennedy lanza en Miami nueva directriz para transformar la alimentación en hospitales del país

El presidente estadounidense Donald Trump, el vicepresidente J. D. Vance y el secretario de Estado Marco Rubio (der.) observan durante una reunión con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, D. C., el 7 de abril de 2025. 
CPAC

Vance, el favorito de los republicanos para suceder a Trump, pero Rubio recorta distancias, según sondeos

Te puede interesar

La sede de la Corte Suprema de Estados Unidos.
JUSTICIA

Corte Suprema de EEUU dictamina contra el adoctrinamiento sexual a niños y adolescentes

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El anuncio se produjo desde la oficina Oval en un intento por centralizar la información gubernamental sin intermediarios.
Conflicto

Trump: la guerra en Irán no durará "mucho más tiempo"; Teherán dice tener "voluntad" para un acuerdo

Miami Bahía Biscayne.
CORAZÓN AZUL DEL CONDADO

Baynanza 2026: Miami-Dade convoca a miles voluntarios a la mayor limpieza de la Bahía de Biscayne

Imagen del piso de remate en la Bolsa de Nueva York.
LA BOLSA

Wall Street abre al alza y apuesta a una desescalada en Medio Oriente

El secretario de salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr.
SALUD

Kennedy lanza en Miami nueva directriz para transformar la alimentación en hospitales del país