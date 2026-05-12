martes 12  de  mayo 2026
Fútbol

Ousmane Dembélé, elegido mejor jugador de la Ligue 1 por segundo año consecutivo

Ousmane Dembélé fue elegido mejor jugador de la Ligue 1 por segundo año consecutivo. El delantero del PSG también ganó el premio al mejor gol de la temporada y acerca a su equipo a un nuevo título francés.

El atacante francés Ousmane Dembélé (izq) y el entrenador español Luis Enrique, ambos del PSG, celebran tras conseguir la clasificación a la final de la Liga de Campeones, el 6 de mayo de 2026.

El atacante francés Ousmane Dembélé (izq) y el entrenador español Luis Enrique, ambos del PSG, celebran tras conseguir la clasificación a la final de la Liga de Campeones, el 6 de mayo de 2026.

ODD ANDERSEN / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El delantero francés Ousmane Dembélé fue elegido este lunes como el mejor jugador de la temporada de la Ligue 1 en la ceremonia de los trofeos UNFP celebrada en París, consolidando nuevamente su dominio en el fútbol francés con el Paris Saint-Germain.

El atacante de 28 años superó en la votación a sus compañeros Nuno Mendes y Vitinha, además de Florian Thauvin, del Lens, y Mason Greenwood, del Marsella.

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Con este reconocimiento, Dembélé se convirtió en el quinto jugador en la historia en revalidar el premio al mejor futbolista de la Ligue 1.

Dembélé supera las lesiones y vuelve a brillar

Aunque no alcanzó el nivel deslumbrante de la temporada 2024-2025, cuando incluso conquistó el Balón de Oro, el francés volvió a ser decisivo para el PSG pese a sufrir problemas físicos al inicio del curso.

Durante la gala, Dembélé quiso compartir el mérito con sus compañeros:

“Es un título individual, pero todos los trofeos individuales que he ganado han sido gracias a todo este equipo”.

El seleccionador francés Didier Deschamps también elogió la fortaleza mental del atacante.

“Has tenido un recorrido nada sencillo, con muchas lesiones, pero siempre has tenido esa fuerza mental para volver aún más fuerte”, afirmó Deschamps.

El mejor gol de la temporada también fue suyo

Además del premio al mejor jugador, Dembélé recibió otro reconocimiento gracias a un espectacular gol marcado ante el Lille en enero, definido con una vaselina de gran precisión que fue elegida por los aficionados como el mejor tanto de la temporada.

El último futbolista del PSG que había conseguido en un mismo año el premio al mejor jugador y al mejor gol había sido Zlatan Ibrahimovic en 2014.

PSG, muy cerca de otro título de Ligue 1

A falta de dos jornadas para el final del campeonato, el PSG tiene prácticamente asegurado un nuevo título liguero. El conjunto parisino cuenta con seis puntos de ventaja sobre el Lens y una diferencia de goles ampliamente favorable.

El equipo de la capital francesa podría confirmar matemáticamente el campeonato en los próximos días si mantiene su ventaja en la recta final del torneo.

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