lunes 30  de  marzo 2026
Netanyahu dice que Israel ha cumplido gran parte de sus objetivos de guerra en Irán

"Definitivamente hemos logrado más de la mitad. Pero no quiero establecer un calendario", aseguró el primer ministro israelí

 El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se dirige a la Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en Nueva York el 26 de septiembre de 2025. 

CHARLY TRIBALLEAU / AFP
El primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu

RONEN ZVULUN / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó el lunes que su país había logrado más de la mitad de sus objetivos en la guerra contra Irán, sin fijar un plazo para su finalización.

"Definitivamente hemos logrado más de la mitad. Pero no quiero establecer un calendario", dijo Netanyahu a la cadena conservadora estadounidense Newsmax.

El primer ministro israelí precisó que hablaba "en términos de misiones, no necesariamente en términos de tiempo".

Colapso

"Creo que este régimen va a colapsar desde dentro. Pero en este momento, ahora mismo, lo que estamos haciendo es simplemente degradar su capacidad militar, degradar su capacidad balística, degradar su capacidad nuclear y también debilitarlos desde el interior", dijo Netanyahu.

El secretario de Estado Marco Rubio aseguró de nuevo el lunes que la guerra duraría "semanas" en lugar de meses.

Netanyahu afirmó que la guerra había logrado objetivos como matar a "miles" de miembros de la Guardia Revolucionaria de Irán.

Israel y Estados Unidos también están "cerca de acabar con su industria armamentística", añadió.

"Prácticamente toda la base industrial, arrasando plantas enteras, y el propio programa nuclear", dijo.

FUENTE: Con información de AFP

