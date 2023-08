Gobernador de Texas insta a López Obrador a "asegurar la frontera"

"No debería actuar así. (Le digo) que no se trata así a ninguna persona, no debe tratarse así a nadie, que eso no es de gente buena, que solo siendo buenos podemos ser felices", declaró el presidente mexicano, que calificó al gobernador de Texas de "inhumano".

Los agentes de la policía estatal de Texas separaron a familias migrantes en la frontera con México, detuvieron a los padres de familia bajo cargos de invasión de propiedad privada y entregaron a las madres y a los niños a agentes federales, informó el Departamento de Seguridad Pública del estado.

Travis Considine, portavoz del Departamento de Seguridad Pública, dijo en un comunicado que los niños nunca han sido separados de sus madres, pero “ha habido casos en los que el departamento ha detenido a migrantes varones por cargos estatales que estaban con su familia cuando ocurrió el presunto delito".

La oficina del gobernador Greg Abbott refirió las preguntas a los funcionarios del Departamento de Seguridad Pública, que no respondieron solicitudes de comentarios adicionales, como cuántas familias han sido separadas, cuándo empezaron a separar a las familias y a dónde llevan a los hombres detenidos.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos dijo que los reportes de las separaciones de familias eran inquietantes y debían ser investigados. "La gestión de nuestra frontera de una manera segura y humana funciona mejor cuando todos trabajamos juntos para respetar la dignidad de cada ser humano y mantener nuestras comunidades seguras”, dijo el departamento.

A finales de julio, el Gobierno federal estadounidense presentó una demanda judicial contra el estado de Texas ante su negativa a retirar la barrera de boyas instalada en del río Bravo, frontera con México, instalada para intentar evitar el cruce de migrantes.

FUENTE: Con información de Europa Press y AP