Primarias de Texas marcan el camino en inicio de elecciones de mitad de mandato en EEUU

Personas llegan a un centro de votación para votar el día de las elecciones en el Centro Multiservicios Metropolitano West Gray en Houston, Texas, el 3 de marzo de 2026.

HOUSTON .- Los estadounidenses dieron el puntapié inicial el martes a la temporada de elecciones primarias de medio mandato, que podrían redibujar el mapa político en Washington y determinar cómo sigue el resto de la presidencia de Donald Trump. Texas , segundo estado más poblado del país, encabezó la jornada inaugural de primarias, y Carolina del Norte y Arkansas también celebraron contiendas.

En noviembre, los votantes elegirán a todos los miembros de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 escaños del Senado. Esas elecciones determinarán si Trump gobierna con un Congreso a favor o si debe enfrentar una mayoría demócrata con poder para bloquear proyectos de ley e iniciar investigaciones.

ECONOMÍA El puerto de Houston se activa con envíos de insumos petroleros a Venezuela

¿Terrorismo? Identifican al autor del tiroteo en Texas; número de víctimas mortales asciende a cuatro

Los comicios en Texas eligen candidatos al Senado, en una primera prueba de cómo republicanos y demócratas se posicionan para los dos últimos años de Trump.

La contienda republicana enfrentó al senador John Cornyn, que busca un cuarto mandato, contra el fiscal general de Texas, Ken Paxton, un firme aliado de Trump que se ha ganado una base leal —a pesar de años de controversias éticas y un juicio político en 2023— canalizando la ira contra Washington.

Tanto CNN como NBC News proyectaron la noche del martes una segunda vuelta en mayo entre los dos candidatos, ya que ninguno habría superado el umbral del 50% de los votos necesario para asegurar la victoria.

Cornyn, considerado desde hace mucho como seguro en su escaño, ha advertido que nominar a Paxton podría poner en peligro un puesto que se espera que los republicanos retengan en noviembre.

Del lado demócrata, en Texas se presenta Jasmine Crockett, diputada afroamericana de 44 años conocida por su franqueza, que afirma que se necesita una personalidad combativa como la suya para oponerse a Trump.

Enfrenta a James Talarico, un pastor blanco de 36 años y miembro del Congreso de Texas, que se dio a conocer gracias a unas entrevistas muy comentadas en los círculos conservadores, en las que afirmaba que no quería dejarle a la derecha el mensaje de la Biblia.

Algunas proyecciones de medios estadounidenses a primera hora del miércoles indicaban una probable victoria de Talarico.

"Donald Trump está en primera línea en todas estas primarias, les guste o no a los candidatos", dijo Peter Loge, profesor de comunicación política en la Universidad George Washington.

En Carolina del Norte, los demócratas apuntan a recuperar un escaño en el Senado. Las proyecciones de voto anticipado mostraban que Michael Whatley, el expresidente del Comité Nacional Republicano (RNC), se enfrentará a Roy Cooper, exgobernador demócrata del estado entre 2017 y 2025, en las elecciones de noviembre.

Los republicanos arrancan la temporada electoral defendiendo una ventaja de 53–47 en el Senado y una exigua mayoría en la Cámara de Representantes.

FUENTE: Con información de AFP